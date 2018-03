Al Verde le irá bien, aunque al PRI no: Jesús Sesma

“Hay hartazgo de la ciudadanía a la clase política”, dice el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Lázaro, Jesús Sesma Suárez y agrega que la elección presidencial no tiene miras fáciles, pero los retos siempre son buenos, y el partido está preparado; sin embargo, si al PRI le va mal, al PVEM le va a ir bien, sentencia el legislador en entrevista con El Sol de México..

¿A veces la disciplina y el sacrificio son dolorosos? Si haces el sacrificio por el beneficio común, hasta es bonito, no hay ningún dolor, sino satisfacciones. Estamos consolidando en las listas —senadores y diputados— a personas con una actitud necesaria para enfrentar lo que viene para el país, vienen momento difíciles, Y no me refiero por los temas internos, sino por los externos; tenemos un vecino en el norte un poco confuso, con mucho vaivén que no tienen claridad hacia dónde va, pero quienes están en las listas del PVEM, si llegan a quedarse son personas con valores, con responsabilidad, profesionalismo, que sabrán hacer un trabajo digno.

¿Qué sigue luego de quedar fuera de los senadores?

Seguimos trabajando en el Partido Verde Ecologista de México, sigo trabajando en el cargo de Comunicación Social y espero seguir en los próximos años; hay que consolidar muy bien al partido, hacer trabajo desde el Comité Ejecutivo Nacional para unificar más a lo largo y ancho del país. Esa va a

hacer mi misión, es lo único que le solicité al Consejo Político Nacional. Lo único que solicité es que me

dieran la oportunidad de hacer un movimiento verde, de tal forma que la gente vuelva a creer en el Partido Verde como lo llegó a creer en su momento, porque sabemos del hartazgo de la ciudadanía con la clase política, pero también eso ha llevado a que no hemos podido penetrar hacia la ciudadanía por esos muros que nos ponen.

¿No hubo aspiración asambleísta?

Local, no. La Asamblea, no, eso sí ya queda absolutamente para nada. Siempre estuvo la posibilidad de regresar a la Asamblea, pero vienen personas con mucho potencial para la Ciudad de México que es compleja; hoy se requieren de buenos actores, en donde el PVEM los tiene. Empero, no descartemos que quienes están en los comités ejecutivos nacionales, tienen una labor de construcción al igual de importante que un legislador.

No puedo menospreciar ni minimizar los trabajos de las personas que están en los comités de ningún partido político, ellos están viendo desde arriba, desde un tablero de ajedrez, que van moviendo y solicitando a sus diferentes piezas que vayan actuando de cierta manera para que gente crea en los proyectos. Esa va a hacer mi labor.

Participar en el CEN, hasta donde lo permitan, para construir un mejor proyecto para México. ¿Una bancada fuerte en la Cámara de Diputados?

Regresa Jorge Emilio González, Arturo Escobar y Vega y Carlos Puente; tenemos legisladores con perfil jurídico, nuevos perfiles, nuevas caras. Hayque dar oportunidad a las nuevas generaciones.

Estamos con una profunda sensibilidad de lo que se requiere.

¿Será una elección difícil?

Es una elección sin miras fáciles, pero los retos siempre son buenos, te fortalecen y te crecen y el Partido Verde

está preparado.

¿Igual si le va mal al PRI, le va mal al PVEM?

Si le va mal al PRI en esta elección, le fue mal al PRI en esta elección, al Partido Verde le va a ir bien y estamos convencidos de ello.

¿Pero no le irá mal al país?

Estoy muy optimista de que la gente sabrá votar para fortalecer y no darle mayorías a quien no la requiera. Eso lo tenemos que garantizar.

¿Se queda hasta el final de la LXIII Legislatura?

Solamente que Dios no me lo permita por cuestiones de salud o de vida, pero si no, me van a ver aquí terminar hasta el último día mi gestión como legislador.

¿Urgencias por terminar en esta LXIII Legislatura?

Consolidar desde el área de Comunicación Social, desde el CEN, poder formar el grupo de trabajo con tal fuerza, que permita ser fieles de la balanza en muchas decisiones. Me llevó una gran satisfacción por lo que se ha logrado en San Lázaro; sin embargo, tenemos que ser humildes en decir que ha habido estancamientos por parte de algunos otros grupos.

La prioridad la biodiversidad y esperamos poderlo sacar, el Fiscal Anticorrupción en el Senado, aunque no compete la diputados, pero son pendientes que dejan como Poder Legislativo y que exige la ciudadanía para darle un Sistema Nacional Anticorrupción en forma y coherente a las necesidades, al igual que la propaganda gubernamental.