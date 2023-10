Alcalde de Nueva York, Eric Adams, visita la Basílica de Guadalupe

Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York, visitó la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, previo a su reunión en la segunda edición del North Capital Forum, un evento de la U.S.-Mexico Foundation que busca una mayor integración de Norteamérica.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el mandatario estadounidense compartió algunas fotografías de su experiencia en la iglesia ubicada al pie del Cerro del Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

"La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe significa tanto para tantas personas en todo el mundo, especialmente en la ciudad de Nueva York. Sentí en primera persona el poder de la fe y el servicio que inspira", escribió Adams.

The Basílica of Our Lady of Guadalupe means so much to so many people around the globe, especially in New York City. I felt the power of faith and service it inspires firsthand. pic.twitter.com/0yPb0RUyCi — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) October 5, 2023

La primera parada de Adams es la Ciudad de México, donde discutirá con líderes locales y nacionales los problemas en la frontera sur y sus impactos en Nueva York.

El jueves visitará Puebla, de donde proceden muchos de los inmigrantes que viven en la Gran Manzana, antes de continuar el viaje a Ecuador.

En Quito visitará organizaciones que ayudan a lidiar con la crisis de solicitantes de asilo y se reunirá con líderes para discutir la crisis en Nueva York.

Más de 100 mil migrantes han llegado a Nueva York en el último año y al menos 60 mil están en albergues provistos por la ciudad, que también les brinda alimentos y otro tipo de ayuda, lo que según el alcalde ha minado las finanzas y la llevará a un déficit en 2025 de 12 mil millones de dólares.