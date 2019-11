Ante creciente violencia, comparece Alfonso Durazo en el Senado

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, comparece ante el Senado ante los recientes hechos de violencia que han impactado al país.

Durazo acude a las comisiones de Seguridad Pública y Justicia del Senado, para que explique no sólo el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, sino también los enfrentamientos en Michoacán y Guerrero.

A ello, hay que sumarle el ataque a la familia LeBarón en Chihuahua que dejó al menos nueve muertos.

Sobre el operativo en Culiacán donde no se detuvo a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, señaló: "No cambiaremos versiones si los datos de la investigación no nos obligan a hacerlo”.

Sin embargo, dijo que “estamos obligados a revisar los protocolos” e “Iremos informando según avance la información”

“Si vemos el tema de la inseguridad estamos obligados a reconocer que es una tragedia que lleva décadas”, refirió.

El funcionario está acompañado por el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y el titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.

Congelados más de 5 mil mdp por lavado de dinero

El Gobierno federal tiene cuentas congeladas por lavado de dinero por 5 mil 160 millones de pesos y 47 millones de dólares, que involucra denuncias de mil 995 personas, informó a senadores el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

“Las organizaciones criminales han adquirido un poder creciente, funcionando ahora como verdaderas corporaciones, y es solo a través de la inteligencia financiera que será posible combatir eficazmente sus flujos ilegales de capital’’, dijo en su comparecencia con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Se han presentado 544 denuncias que involucran a mil 995 personas físicas y morales por lavado de dinero, se han congelado cuentas por 5 mil 160 millones de pesos y 47 millones de dólares.

“No hay precedente en la historia de nuestro país sobre un resultado de esta naturaleza a escasos diez meses de iniciado el actual gobierno”, dijo.

Al mismo tiempo, señaló que el Ejército y la Marina han sido decisivos en la lucha contra el huachicol, que alcanza ya el aseguramiento y reparación de 3 mil 796 tomas clandestinas, el decomiso de 4 mil 444 contenedores y mil 453 vehículos. Y a la fecha, se han logrado ahorrar más de 34 mil millones de pesos.