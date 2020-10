Alfonso Durazo confirma interés por contender a gubernatura de Sonora

El secretario de Seguridad Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, confirmó su intención de contender en el proceso electoral de Sonora para la elección de gobernador.

Durante su participación en el foro organizado por el Club Harvard, el funcionario federal refirió que su intención es llevar a aquella entidad el modelo impulsado por la llamada Cuarta Transformación.

En el foro, el secretario destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador "ya estableció en una mañanera que todos aquellos que tengamos aspiraciones político electorales deberemos (hacerlo) antes del 31 octubre, por mi trayectoria política-administrativa, por mi vinculación al estado, sería mi interés participar en este proceso, con deseos de extender la política de la 4T al estado de Sonora”.

Durazo Montaño dijo que su renuncia y su futuro político estará en las manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que una dependencia como la SSP no se deja de manera burocrática.

De manera textual dijo: “Si debo decir que políticamente no me mando solo y que renunciar a la responsabilidad que hoy tengo encomendada no es una decisión burocrática y aun cuando el presidente no es un presidente militante y no se mete en este terreno, debo solicitar, debería solicitar, en su caso, su autorización para dejar el cargo; en ese momento estaría en posibilidades de decirles a ustedes con mayor certeza cuál será mi futuro en términos políticos”.

Por otra parte, el secretario acotó que la estrategia de seguridad impulsada por el presidente López Obrador ha sido atinada, motivo por el cual persistirán en ella y se dijo confiado de que, a pesar de las dudas de los críticos, el país se está alejando de “esa herencia negra” que recibieron en el ámbito de la seguridad pública.