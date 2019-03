No me van a ”engarrotar”, como presidente puedo hablar: AMLO a ONG’s

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no va a “engarrotarse” y exigió a las organizaciones sociales que no intervengan en el derecho que tiene como ciudadano, más que como presidente, de expresarse en contra de su postura en temas como la eliminación de subsidios a las ONG’s para atender a grupos vulnerables.

“Y también que no me pidan que como soy el presidente no puedo hablar, o sea, engarrótese ahí. Usted no puede hablar, usted aguante, o sea, nosotros somos los analistas, somos los expertos, somos los intelectuales, somos los de la sociedad civil, somos independientes. No, eso es un cuento”, reviró durante la conferencia mañanera.

Luego de que 70 organizaciones de la sociedad civil y 104 activistas denunciaron acoso por parte del gobierno, por manifestarse en contra de sus decisiones políticas, denuncian en un documento que fue circulado en las redes sociales por asociaciones como Causa en Común, donde califican esta situación como violencia política.

López Obrador opinó que la sociedad civil en su derecho de expresarse, pero no les permitirá que lo culpen de todo, como de orquestar los abucheos en contra de los gobernadores porque eso sí “está mal”.

“Lo que está mal es que se piense que yo promuevo eso, pues. Eso sí está mal, desde luego tienen todo el derecho los críticos, sobre todo los de la prensa fifí, con todo respeto, sin ofender a nadie, pues, a culparme de todo”, fustigó.

Reiteró que se ha comprometido a promover la reconciliación nacional y ya pidió que se acabe el infantilismo político, sin embargo, ayer la trifulca avanzó hasta a mentadas de madre al mandatario de Colima, José Ignacio Peralta, quien por primera ocasión los confrontó en un acto público.