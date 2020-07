"Lo cortés no quita lo valiente", señala AMLO tras visita a Donald Trump

Al hacer de nueva cuenta un balance de su gira por Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se mantiene una relación de respeto con su homólogo Donald Trump, al tiempo de reiterar que México siempre buscará cooperación, ya que “lo cortés no quita lo valiente”.

En un mensaje sabatino colocado en sus redes sociales, López Obrador insistió en que su gira fue buena y exitosa, por lo que agradeció al presidente estadounidense el trato respetuoso que le dio, ya que “ha habido una buena relaciones entre los dos gobiernos”.

Acotó que el encuentro sirvió para demostrar que a pesar de que se tienen posturas ideológicas diferentes, “si se pone por delante el interés general, el interés de las naciones, se puede llegar a acuerdos sin prepotencia, sin extremismos, buscado siempre la conciliación, el diálogo, el respeto mutuo”.

Política ¿Qué dice la carta que AMLO escribió a embajada de México en EU tras visita a Trump?

“Nosotros por geopolítica, por vecindad, tenemos que buscar entre tendernos con Estados Unidos. No pelearnos, buscar complementarnos que haya cooperación para el desarrollo y lo cortés no quita lo valiente. México no es una colonia, no es protectorado, es un país libre independiente, soberano”, señaló.

Sobre la entrada en vigor de acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el jefe del Ejecutivo resaltó que uno de los puntos importantes es el salarial, por lo que al mostrar una gráfica detalló que en 1994, con la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), China tenía bajos salarios y México mantenía un nivel alto, pero ahora la nación asiática ha incrementado sus salarios y en México cayeron.

Foto Reuters

Ante esto, expuso que con el T-MEC cambiará la cuestión salarial en México y las condiciones laborales de los trabajadores, ya que se habrá de supervisar que no haya explotación de la mano de obra mexicana.

Remarcó que habrá democracia en los sindicatos y dejó claro que no habrá inspectores, pues “no aceptamos el injerencismo o el intervencionismo, pero sí hay un mecanismo de paneles de comisiones que vamos a estar cuidando de que no haya explotación de los trabajadores”.

“Es más empleo pero también mejores salarios y eso es lo que significa este nuevo tratado”, externó.

López Obrador expuso que el T-MEC llega en un buen momento para superar la crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19.

“El acuerdo, el tratado se firma y se inicia en un momento muy oportuno, porque como todos sabemos hay una crisis económica mundial por la pandemia del coronavirus y necesitamos reactivar nuestras economías, y este es un instrumento importante para que podamos crecer”.

Por último, enfatizó que en el caso de México, el T-MEC será “mucho mucho muy importante” porque va a significar más inversión foránea, “van a venir inversiones no sólo de Canadá y Estados Unidos, también de Europa y de otras partes del mundo, porque se tiene la facilidad para exportar hacia Canadá y hacia Estados Unidos”.