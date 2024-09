AMLO responsabiliza a EU de violencia en Sinaloa por operativo para El Mayo Zambada

El presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó al gobierno de Estados Unidos de la violencia que se ha desatado desde hace semanas en Sinaloa, luego de la detención de los capos del cártel de Sinaloa: Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

—¿Estados Unidos es corresponsable de la violencia en Sinaloa?, preguntó una reportera al presidente.

—Claro que sí, respondió el mandatario mexicano durante su conferencia mañanera de este jueves.

Posteriormente se le insistió que aclarara si considera que la responsabilidad de los estadounidenses se debía a la detención de ambos narcotraficantes en Texas, a lo que respondió tajantemente: “Por haber llevado a cabo ese operativo”.

López Obrador subrayó que a raíz de la detención de los capos sinaloenses surgió “un problema” de violencia en México que, a su decir, no existía antes y dijo que lo está atendiendo su gobierno.

“Claro que lo estamos enfrentando (el problema de la violencia) y resolviendo, pero en Sinaloa no había la violencia que hay ahora. Tampoco es de que se piensa que está completamente fuera de control, no. Estamos ahí, pero también hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las Fuerzas Armadas y también hemos perdido oficiales que han sido asesinados por esta situación especial, extraordinaria, porque no es lo mismo cuando el Estado mexicano interviene a que se dé un asunto completamente irregular de que alguien es secuestrado mediante un acuerdo y se lo llevan a Estados Unidos. También eso no nos convence y estamos pidiendo información, ahora sí cuál fue el acuerdo?”, declaró el Presidente.