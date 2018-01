Apuesta AMLO por el mando único

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Nueva Alianza), delineó su estrategia de seguridad y presentó a Alfonso Durazo Montaño como su eventual secretario de Seguridad Pública, de ganar las elecciones en 2018.

El plan consiste, entre otras acciones, en revivir la Secretaría de Seguridad Pública y crear una Guardia Nacional, integrada por policías, marinos, soldados y un equipo institucional; quienes responderán al mando único del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, el Presidente de la República.

El tabasqueño recicló a personajes que desde 2006 han formado parte de su primer círculo, Audomaro Martínez Zapata, general de división, quien ha sido su jefe de seguridad en cada una de sus tres campañas políticas.

Una acción clave en su estrategia será encabezar diariamente una reunión con el gabinete de seguridad en la ciudad de México y en otras regiones del país, en la que participarían el futuro jefe de gobierno capitalino, gobernadores, fuerzas armadas, incluso, legisladores. Tal como hizo durante su gobierno en la ciudad de México.

“Voy a asumir esa responsabilidad, no voy a delegar”, expresó.

Con este nuevo plan de seguridad, dijo López Obrador, se acabará con la “guerra encubierta” contra el narcotráfico que “indudable ha fallado desde hace más de 10 años”. Y reiteró que acabará con la narcoguerra en tres años.

“Una nueva estrategia que no va a sustentarse como la actual estrategia fallida, solo en el uso de la fuerza, está demostrado que eso no resuelve el problema.

No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”, aseguró el precandidato de Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social.

Anunció también la creación de un Consejo Asesor para Garantizar la Paz, que estaría adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, e integrado por el general de División, Audomaro Martínez Zapata; el vicealmirante, José Manuel Solano; el empresario Marcos Fastlicht; el doctor Alejandro Gertz Manero y la diputada Loretta Ortíz Ahlf.

Resaltó que se debe regresar al campo, generar programas de desarrollo social, empleo y educación para los jóvenes, a fin de garantizar la paz.

En entrevista, Alfonso Durazo Montaño aceptó que la amnistía para criminales es una propuesta controvertida, por lo que su viabilidad será gestionada con la sociedad y las víctimas, mediante un consenso conjunto. Resaltó que las medidas para resolver la inseguridad no son fáciles, pero varias de estas son necesarias.

“Es una propuesta audaz, pero quiero decirles que dada la dimensión del problema de la inseguridad del país, las soluciones no son fáciles y sé también que una buena parte de las propuestas son controvertidas, como el tema de la amnistía”, aseguró Durazo.