Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy descartan contradicciones en la reforma judicial

Los consejeros jurídicos de la presidencia de la república, Ernestina Godoy Ramos y Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, afirmaron que no hay ninguna confusión y ninguna posibilidad de interpretar la reforma al Poder Judicial para la elección de la presidencia de la Suprema Corte, pues explicaron que con el artículo 12º transitorio se resuelve.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Ernestina Godoy afirmó que se está tratando de confundir a la ciudadanía, pero que "está muy claro el Artículo 94, que establece que se renovará la presidencia de la Suprema Corte cada dos años".

México Se debió reformar el Poder Legislativo, no el Judicial, advierte Instituto Belisario Domínguez

“Es así de sencillo, lo que es válido es lo que se aprobó en la reforma rotatoria cada dos años, de acuerdo a la votación que se obtuvo. Entonces no hay ninguna confusión, no hay ninguna posibilidad de dar otra interpretación, así que es totalmente válida la reforma y queda claro cómo se va a nombrar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay ningún problema”, afirmó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Por su parte, el ex ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, manifestó que "estas aparentes contradicciones cuando hay una reforma son frecuentes, no sólo en México, en cualquier país del mundo".