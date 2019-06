Así va la agenda de AMLO este 1 de junio de 2019

López Obrador apuesta porque se logrará un acuerdo, “estamos haciendo todo para que con el diálogo se logre un acuerdo”.

No vamos a entrar a una guerra comercial, de aranceles, de impuestos, eso no. No queremos esa confrontación con EU ni con ningún país, vamos por la vía del diálogo; si hiciera falta, iríamos a tribunales internacionales