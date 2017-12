Aumentan 231% los casos de influenza

De acuerdo con la Dirección de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, de la Secretaría de Salud, del 4 de octubre al 29 de diciembre de 2017, hay 534 casos confirmados de influenza y 7 defunciones en todo el país; cifra muy superior a los 161 casos documentados en el mismo periodo del año pasado con seis defunciones; es decir, hay un aumento de 231%

En la actual temporada invernal las siete personas que han muerto por influenza se han presentado en estados del centro del país: dos en Hidalgo y una en Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro y Yucatán.

El pasado 13 de diciembre, el secretario de Salud, José Narro Robles, dijo que se esperaba un repunte del padecimiento entre la última quincena de diciembre y principios de enero ya que debido a su comportamiento cíclico, se estimaba la presencia de influenza H1N1 más agresiva.

“Hemos encontrado este comportamiento cíclico, bianual, y este nuevo ciclo seguramente en la mayor parte de las entidades va estar representada por este tipo de virus que es más agresivo, el H1N1. En México, en los últimos ocho años, hemos encontrado ese ciclo”, señaló Narro Robles.

Sin embargo, hasta el momento, la Dirección de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos no ha identificado mutaciones del virus.

El médico Martín Alejandro Camacho Franco, asesor de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aseguró que la temporada de influenza comienza en octubre del 2017 y termina el 30 marzo del 2018

DIFERENCIA ENTRE RESFRIADO E INFLUENZA

La influenza es un padecimiento muy contagioso generado por un virus, que puede desembocar en el paciente una enfermedad respiratoria más grave como neumonía, bronquitis, sinusitis o presentarse otras bacterias que ponen en mayor riesgo la vida de las persona más vulnerables: niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas, diabéticos, hipertensos, asmáticos, personas con cáncer o VIH.

El virus se transmite por las gotitas de saliva que una persona enferma desprende al hablar toser o estornudar, “las va dejando en el medio ambiente y cualquier persona se puede contagiar; en el pasamanos en el transporte público, en espacios de grandes concentraciones de personas”, explicó el médico.

Los síntomas de la influenza se presentan de manera repentina, “en la mañana podemos estar bien y a las cuatro horas estamos totalmente cansados, podemos tener escalofríos, fatiga intensa en un lapso de horas y minutos”. Fiebre desde el inicio, la cual durará dos o tres días. Tos, dolor de garganta, constipación y fluido nasal, dolores musculares y corporales de moderados a intensos, “que muchas ocasiones imposibilitan la movilidad”. Es más común que se presente en los niños vómito y diarrea más que en los adultos. Se debe atender a las personas que presenten estos síntomas en las primeras 24 horas para que no haya complicaciones. En un resfriado los síntomas son graduales, no son repentinos. Puede incluso no haber fiebre, ni fatiga.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Camacho Franco recomendó como medida preventiva lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o desinfectarse con alcohol en gel. Estornudo de etiqueta, utilizando la parte interna del codo, para evitar que se disperse saliva con bacterias por vía aeróbica o por contagio. “Evitar estar tocándonos frecuentemente ojos, nariz y boca cuando estamos en la calle y no nos hemos lavado las manos porque por ahí entrar los virus a nuestro organismo. Ingerir abundantes líquidos y alimentos ricos en vitamina C como los críticos, en cantidades mayores a lo habitual. No automedicarse y terminar los tratamientos indicados por el médico, así como la vacunación.

VACUNACIÓN 100% SEGURA

El especialista del ISSSTE explicó que la vacuna contra la influenza es 100% segura. Está producida por partículas de influenza muertas, “que de ninguna manera puede producirnos sintomatología ni casos de influenza”.

La contraindicación es para las personas alérgicas al huevo porque para producirla se ocupa embrión de pollo. “Cada año tiene modificaciones de acuerdo al tipo de virus de influenza que está circulando. Este año es trivalente, contiene tres tipos de virus, nos va a proteger contra el virus H1N1, H3N2 y D. Existe un comité dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que determinan qué tipos de virus deben estar circulando cada año. Debe ser aplicado lo más pronto posible, en 14 días se empiezan a generar los anticuerpos protectores”.

Para los derechohabientes del ISSSTE, “la vacuna está disponible en todas nuestras unidades médicas. La metas estimada es aplicar un millón 900 mil unidades, al día de ayer se han aplicado el 65% de las dosis aplicadas. La vacunación continúa entre enero y febrero”, recomendó Franco.