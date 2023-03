40 por ciento de las mujeres en Latinoamérica no están conectadas a internet, lo que representa más de 89 millones de personas en la región. En México, el 63 por ciento de las mujeres que no usan internet reporta que la principal razón es que no tienen los conocimientos para hacerlo. Mientras tanto, de acuerdo con un nuevo reporte de la ONU, los hombres tienen 25 por ciento más probabilidad de contar con los conocimientos y habilidades para usar estas tecnologías que las mujeres