Banco del Bienestar para un bejaranista, prácticamente un desconocido en el mundo financiero

Rabindranath Salazar, un operador político y brazo derecho de Dolores Padierna, la esposa de René Bejarano, en la pasada Legislatura en el Senado, estará al frente del Banco del Bienestar del Pueblo que, con lo que se conoce hasta ahora, dispersará al menos 292 mil millones de pesos anuales de los programas sociales anunciados por el nuevo gobierno.

Los detalles de la transformación del hoy Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) hacia esa nueva entidad se darán a conocer la próxima semana, según dijo a este diario el propio Salazar Solorio afuera de la Casa de Transición de la colonia Roma. En el mismo lugar, y consultado sobre los avances en el rediseño, Andrés Manuel López Obrador, se limitó a señalar que “va bien”.

Foto: Especial

El 16 de septiembre, en un mitin en Mazatlán como parte de su gira de agradecimiento, el presidente electo hizo el anuncio: “Todos esos programas, pero principalmente en los de Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) ya no va a haber intermediarios (...) Se van a entregar todos los apoyos de manera directa, ya sólo con monedero electrónico, con tarjetas bancarias y vamos a fortalecer un banco, Bansefi, que tiene muy pocas sucursales (…) se va a transformar y va a ser el Banco del Bienestar del Pueblo, y va a llegar a las comunidades más apartadas".

Rabindranath Salazar, contador por la Universidad Autónoma de Morelos, pero sin experiencia en el sector financiero, fue el primer senador del PRD en dejar las filas de ese partido para ir a Morena, en 2014. Este año se quedó en la antesala de ser el candidato de ese partido a la gubernatura de su estado natal, cargo que al final fue para Cuauhtémoc Blanco.

Superado el episodio, Salazar fue designado coordinador político de la cuarta circunscripción, es decir, fue el encargado de defender el voto a favor de López Obrador en la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo.

Una vez ganada la elección, el morelense fue nombrado delegado federal del presidente electo en esa entidad, aunque después ese puesto fue cedido a quien fuera presidente del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores.

Pero su pasado político incluye un vínculo con René Bajarano, a través de la figura de Dolores Padierna; como perredistas, ésta última y el morelense presentaron y votaron diversas iniciativas durante la LXII Legislatura del Senado.

Foto: Especial

LA BANCA SOCIAL

Si bien aún no se conocen los detalles del rediseño del Bansefi, Virgilio Andrade, el actual director de la institución dependiente de la Secretaría de Hacienda, dijo a El Sol de México que actualmente el banco dispersa casi 80 mil millones de pesos al año de programas sociales mediante depósitos directos a los beneficiarios en zonas urbanas, retiros en sucursales en áreas semiurbanas, pero también en efectivo en 118 mil localidades donde no hay cajeros automáticos o donde los comercios no aceptan las tarjetas de débito donde se depositan los recursos.

“Lo que Bansefi conoce hasta el momento es la pretensión (del próximo gobierno) de potencializar la dispersión de los programas sociales a través del banco”, dijo Andrade al ser consultado sobre el trabajo con el equipo de transición.

Hasta ahora y de acuerdo con lo informado por los integrantes del nuevo gobierno serían al menos 292 mil millones de pesos anuales de cuatro programas. Se trata de Prospera, que este año entregó 46 mil 400 millones de pesos; Jóvenes Construyendo el Futuro, con un presupuesto estimado de 110 mil millones de pesos; las Pensiones Universales para Adultos Mayores, que integra recursos por 120 mil millones; y el programa de pensiones para personas con discapacidad en condición de pobreza, que entregará casi 15 mil 900 millones. Todos estos proyectos integrarán a 25 millones de personas.