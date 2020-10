Capítulo 21 | La Federación Mexicana de Futbol supo quién era

William Purpura, considerado un interrogador implacable contratado para tratar de tirar los argumentos de Estados Unidos contra El Chapo, inició la conversación con El Futbolista hablando del niño pobre que hizo mucho dinero con el narcotráfico en México.





—Sr. Martínez, ayer el abogado del Gobierno tocó brevemente sus antecedentes. Es justo decir que usted creció siendo muy, muy pobre; ¿es eso correcto?

—Sí.

—Y no creo que haya mencionado cuántos hermanos y hermanas tiene, así que ¿por qué no nos dice cuántos hermanos y hermanas tiene?

—Sí, tengo 12 hermanos y hermanas.

—Y como usted indicó en informes pasados, su padre tenía algunos problemas con el alcohol, él casi no estaba ahí tampoco.

—Sí.

—Y literalmente, quiero decir esto literalmente, creció en las calles, ¿correcto?

—Sí.

—Y muchas veces ni siquiera tenía ropa, así de difícil fue, ¿verdad?

—¿Como resultado de eso, tuvo que apresurarse, tuvo que trabajar?

—Sí.

—¿Literalmente tenía que hacer eso para sobrevivir?

—Sí.

—¿Y eso incluyó a una edad muy temprana lustrar zapatos, lavar autos y mendigar, si era necesario?

—Sí

—¿Aprendió a una edad muy temprana lo que personalmente tenía que hacer para sobrevivir?

—Sí.

—Y con esas lecciones aprendidas, hoy espera que su cooperación le ayude a salir de la cárcel antes, ¿correcto?

—No.

—¿No cree, que su cooperación lo ayudará a salir de la cárcel antes?

—Sí.

—Eso es lo que pensé. Ahora, usted indicó también en una interrogación directa que durante los últimos 18 meses, los últimos 18 meses, se reunió con abogados del Gobierno probablemente más de 30 veces para prepararse para el juicio, ¿correcto?

—Sí.

—Vicente Carrillo está en una cárcel mexicana, ¿correcto?

—Que yo sepa, sí.

—Alfredo Vázquez está en la cárcel de los Estados Unidos, ¿correcto?

—Sí.

—La única persona en juicio aquí en este tribunal es Joaquín Guzmán Loera, ¿correcto?

—Correcto.

—Y lo pone en la parte superior de este cuadro, ¿correcto?

—Sí, correcto.

—Eso es después de más de 30 reuniones con el abogado del gobierno, eso es lo que tiene, ¿verdad?

—Sí.

—Lo pone por encima de Mayo Zambada, ¿correcto?

—Sí.

—Lo pone por encima de Vicente Carrillo, ¿correcto?

—Sí.

—Y eso es en 2018, ¿verdad?

—Sí.





—Y ahora, señor, usted recuerda que cuando habló por primera vez con el abogado del Gobierno el 3 de febrero y el 8 de febrero de 2016, usted les dijo que Vicente Carrillo y Mayo Zambada habían tomado la organización después de la muerte de Amado, ¿correcto?

—Sí.

—Usted también les dijo que Mayo Zambada fue la última persona responsable de la organización de todas las rutas de la droga, ¿correcto?

—No recuerdo eso.

—Ahora, ¿usted recuerda decirle al abogado del Gobierno, a su fiscal, y a los agentes que estaban presentes que Mayo Zambada fue la última persona responsable de organizar todas las rutas de las drogas?

—Sí, él era uno de los jefes.

—Y las únicas personas que usted mencionó que tomó la ruta del tren después de la muerte de su hermano, fueron Mayo y Vicente, ¿correcto?

—Sí.

—Ahora, usted mencionó a Pollo, ¿correcto?

—Sí.

—Y Pollo es Arturo Guzmán, ¿correcto?

—Sí.

—Usted indicó que conoció a Pollo, ¿correcto?

—No.

—¿Usted nunca lo conoció?

—No.

—Usted indicó que conoció a El Gordo en una pelea de gallos, ¿correcto?

—Sí, pero desde lejos.

—Así que desde 1994 hasta 2008, la única vez que usted vio a El Gordo fue una vez desde lejos en una pelea de gallos, ¿correcto?

—Sí.

—¿Usted sabe que su otro apodo es Tololoche?

—No.

—¿Usted recuerda que el Abogado del Gobierno le enseñó una serie de fotografías para identificar?

—Sí.

—¿Es capaz de identificar a El Gordo con una fotografía?

—No.

—Usted mencionó que usted conoció a uno de los gemelos, ¿correcto?

—El hermano mayor de los gemelos.

—Pedro, ¿correcto?

—No conozco el nombre del hermano mayor.

—Sin importar que gemelo conoció, ¿cuánto tiempo pasó usted con esa persona?

—Diez, 15, 20 minutos.

—El abogado del Gobierno le mostró fotografías de los gemelos, ¿lo recuerda?

—Él me mostró muchas fotos.

—¿Fue capaz de identificar la fotografía de la persona con la que habló por diez o 15 minutos, a quien llama como gemelo?

—La persona que me habló fue el hermano gemelo mayor.

—Entonces la pregunta es si usted no fue capaz de identificar su fotografía cuando el abogado del Gobierno se la mostró, ¿correcto?

—No.

—Este es el cuadro original que el abogado del Gobierno creó, no es el cuadro de la ruta del tren. ¿Recuerda usted este cuadro?

—Sí.

—Otra vez, ayúdeme con esto, cuando usted ubicaba la foto del Mayo, creo que usted usó la palabra abajo, ¿correcto?

—Un poco más abajo que Chapo Guzmán.

—Pero la palabra que usted dijo fue “abajo”, no “abajito”; “abajo” es debajo, ¿correcto?

—No, yo dije “abajito”.

—La línea de hasta abajo, usted tiene de nuevo a Joaquín Guzmán, quien es el acusado en el juicio, encima de Mayo Zambada, ¿correcto?

—Correcto.

—Usted tiene a El Azul aquí debajo de Mayo y Joaquín Guzmán, ¿correcto?

—Sí.

—¿Alguna vez visitó a El Azul en la cárcel?

—No.

—Luego usted tiene a los Carrillos debajo de Joaquín Guzmán, Mayo, El Azul, ¿correcto?

—Sí.

—¿Usted nunca escuchó a El Azul siendo llamado El Jefe de Jefes, el Líder de La Federación?

—No.

—Mucho de lo que usted testificó ayer provino de su plática con Alfredo Vázquez, ¿correcto?

—Correcto.





—Y sin intentar avergonzarlo, usted comenzó a consumir cocaína a la temprana, muy temprana edad de 14 años, ¿correcto?

—Sí.

—¿Y usted la estaba recibiendo en las calles, y usted estaba recibiendo de medio gramo a un gramo de cocaína al día?

—Sí.

—Y como usted ya indicó en el interrogatorio directo, desde 1980 hasta el 2007, excepto por dos años de descanso, usted estuvo consumiendo al menos un gramo de cocaína cada día, ¿correcto?

—Aproximadamente, quiero decir que no era un gramo cada día, pero a veces era menos. Y no solo me detuve por dos años, me detuve por cuatro años.

—Discúlpeme, cuatro años. Y por ese mismo periodo de tiempo, aproximadamente 27 años, usted estuvo consumiendo marihuana diariamente también, ¿correcto?

—No diariamente, tres, cuatro veces a la semana.

—Usted es un alcohólico, ¿correcto?

—Sí.

—Y usted sabe, por su rehabilitación, que el uso extenso de la cocaína, el consumo extenso del alcohol, puede causar daños orgánicos al cerebro, ¿correcto?

—En ocasiones.

—Depresión, ¿correcto?

—Sí.

—Usted ha sido tratado por depresión, ¿correcto?

—No.

—¿Ninguna medicación para la depresión?

—No, por ansiedad.

—También crea ansiedad, ¿correcto?

—Bueno, quiero decir, no sé que es la depresión.

—Además de la posible pérdida orgánica de memoria, motivo para mentir podría causar revisión histórica, ¿correcto? Déjeme preguntarle directamente, ¿ha mentido sobre eventos históricos para ayudarse a salir de algo?

—Probablemente.

—Un ejemplo simple podría ser que usted mencionó que usó muchos alias, ¿correcto?

—Usted no nació o fue bautizado con el nombre de Manuel Ochoa Martínez, ¿era usted?

—Cierto, no.

—Pero usted usó ese nombre, ¿correcto?

—Sí.

—Cuando fue arrestado por primera vez, habló con oficiales de Estados Unidos, ¿correcto?

—Sí, unos días después.

—Además de los oficiales estadounidenses, también habló al mismo tiempo con oficiales mexicanos, ¿correcto?

—Correcto.

—Y usted les dijo que era un vendedor de zapatos tenis, ¿correcto?

—Les dije que en los años recientes había estado trabajando vendiendo zapatos y coches.

—Obviamente usted no les dijo que usted era un traficante de narcóticos, ¿correcto?

—Acepté la responsabilidad.





—¿Y fue capaz de adquirir un restaurante en Tijuana?

—Sí.

—¿Usted tenía al menos cuatro tiendas de ropa?

—Sí.

—Usted adquirió al menos cuatro, si no es que más, equipos de futbol soccer, ¿correcto?

—Sí.

—Y, de nuevo, perdone mi pronunciación, ¿un equipo de Venados de Yucatán?

—Venados de Yucatán.

—¿Le costó alrededor de 600 a 700 mil dólares?

—Sí.

—Y vendió uno de los equipos en 2004 por 10 millones de dólares, y después de pagar a los jugadores, hizo cerca de 4 millones de dólares de ganancia, ¿correcto?

—Sí.

—La Federación Mexicana de Futbol, aparentemente descubrieron quién era usted y ellos ofrecieron comprarle uno de sus equipos, alrededor del 2006, ¿correcto?

—Sí.

—Alrededor de 10 millones de dólares, ¿verdad?

—Aproximadamente.

—Usted tenía muchas propiedades, ¿al menos cinco propiedades?

—Sí.

—Usted adquirió un avión Grumman I 1968 por 400 mil dólares en 2004?

—Sí.

—¿Usted tenía múltiples caballos de exhibición?

—Sí.

—¿Usted tenía muchos coches, coches caros?

—Sí.

—Y hablando de peleas de gallos, usted indicó que terminó perdiendo cerca de un millón de dólares en peleas de gallos?

—Sí.

—Basado en su riqueza, usted en realidad fue capaz de apostar... ¿su mayor apuesta en un gallo fue de 100 mil dólares?

—Sí.

—¿Usted es dueño de un body shop en Los Ángeles?

—Sí.

—¿Un restaurante en Rockford, Illinois?

—Sí.

—¿Un concesionario de coches en El Monte, California?

—Sí.

—Usted hizo mucho dinero, usted tenía muchos activos, ¿correcto?

—Sí hice dinero, sí.

—Y los activos, eran identificables; podrían ser incautados; podrían ser encontrados, ¿verdad?

—Sí.

—¿Recuerda el día en que fue arrestado?

—Sí.

—Y alguna vez después del arresto, aproximadamente el 5 de mayo de 2015, usted fue interrogado, como lo mencionamos anteriormente, por agentes de los Estados Unidos, así como por un Asistente de Fiscales de los Estados Unidos en México, ¿correcto?

—Sí.

—Y una cosa que usted les dijo fue que usted nunca fue rico; ¿recuerda eso?

—No lo recuerdo.

—Entonces usted recuerda decirle a los agentes en los Estados Unidos y al Asistente de Fiscales de los Estados Unidos que usted no era rico; ¿correcto?

—Sí.

—Usted también recuerda decirle a ellos que usted no poseía ninguna propiedad, ¿correcto?

—Sí.

—Esas eran mentiras, ¿verdad?

—Sí.

—Y en ese punto usted mintió porque pensó que eso lo podría ayudar, ¿verdad?

—Sí, probablemente, sí.

—En referencia a no ser sincero, usted había usado, como mencionó en el interrogatorio directo, múltiples pasaportes?

—Sí.

—Sé que está en inglés, ¿pero reconoce la captura de la Acusación que fue archivada en su contra en Nueva York?

—Sí.

—Hablando de alias o de nombres que usted usó, olvidemos El Doctor y todos esos Futbolista, esos solo son apodos, ¿cierto?

—Cierto.

—Pero verdaderos nombres reales que usted usó fueron José Tirso, ¿correcto?

—Sí.

—José Martínez, ¿correcto?

—Sí.

—José Tirso Hernández Félix, ¿correcto?

—No recuerdo muy bien si usé ese.

—Usted usó muchos y es difícil recordar algunos de estos, ¿correcto?

—Sí.

—Usó el nombre de Manuel Ochoa Martínez, ¿correcto?

—Sí.

—Y además cuando usted llenó su declaración financiera jurada, se le preguntó que otros nombres usó, ¿recuerda eso?

—Sí, lo recuerdo.

—¿Usted reconoce esta escritura a mano? ¿Reconoce esto como uno de los nombres que usó?

—Sí.

—Sí.

—Martínez Sánchez, ¿correcto?

—Sí.

—Luis Ángel Aguilar, ¿correcto?

—Sí.

—Manuel Martínez Ochoa, ¿correcto?

—Sí.

—¿Rafael Barragán Sánchez?

—Sí.

—¿Arturo Méndez Méndez?

—Sí.

—¿Y Luis Alberto Méndez Gómez?

—Sí.

—Usted usaba todos esos nombres, como dijo en la interrogación directa, porque usted no quería ser atrapado, ¿verdad?

—Sí.

—Usted no quería ser arrestado, usted no quería ir a la cárcel.

—Exactamente.

—Y entonces usted estaría mintiendo creando pasaportes falsos y nombres falsos para estar fuera de la cárcel, ¿correcto?

—Sí.

—Además, usted en realidad intentaba modificar su cara.

—Sí.

—Usted tuvo, como testificó, una operación en la nariz, una cirugía plástica en la nariz, ¿correcto?

—Sí.

—¿También trabajaron en sus ojos?

—Trabajaron en mis ojos, sí.

—¿Y usted estaba preparado aparentemente un levantamiento completo de rostro?

—Sí.

—Pero se detuvo por su presión sanguínea alta, usted estaba sangrando mucho, ¿estaba en peligro?

—Sí.

—Estaba preparado para hacer todo esto para evitar ser arrestado e ir a la cárcel, ¿correcto?

—Sí.

—Se le hizo un número de preguntas acerca del dinero que usted obtuvo del tráfico de drogas.

—Sí.

—¿Cuánto dinero le queda del tráfico de drogas?

—¿Quiere decir justo ahora?

—Sí.

—Lo gasté todo.

—¿En qué lo gastó?

—Lo gasté en peleas de gallos, caballos, coches, propiedades, casas, fiestas, mujeres.

—Y los activos que adquirió, ¿qué activos dejó en México?

—Tengo cinco, cinco activos... Sí, tengo un departamento, un rancho, una parcela de tierra en Guadalajara, una parcela de tierra en León, Guanajuato, y una parcela de tierra en Querétaro.

—¿Actualmente esas propiedades están a su nombre?

—No.

—¿Está tomando pasos para recuperar las propiedades?

—Sí.

—¿Por qué las propiedades no están a su nombre?

—Porque las puse a nombre de otras personas.

—¿Qué pasó cuando fue extraditado a Estados Unidos?

—La gente se negó a cambiar el nombre de las propiedades a nombre de mi familia.

—¿Cuánto valen esas propiedades en total?

—No lo sé exactamente, pero yo diría que alrededor de dos millones y medio a tres millones de dólares.

—Como parte de su acuerdo de cooperación, usted accedió a pagar una multa de dos millones de dólares; ¿es eso correcto?

—Sí.





