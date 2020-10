Capítulo 25 | Vicentillo seguía yendo a la escuela

—Sr. Zambada, ¿conoce a alguien en el cártel que use trenes para contrabandear drogas a Estados Unidos?

—Escuché en un punto a mi papá y su compañero del momento, Vicente Carrillo Fuentes, hablando de algunos trenes.

—¿Quién es Vicente Carrillo Fuentes?

—Él es originario de Sinaloa, es hermano de mi compadre Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.

—¿Qué área controlaba Vicente Carrillo Fuentes?

—Ciudad Juárez, Chihuahua.

—¿Conoces algún apodo para Vicente Carrillo Fuentes?

—Lo llaman “Virrey".

—¿Cuándo comenzó a trabajar su padre con Vicente Carrillo Fuentes?

—Bueno, se conocen desde los años 80 cuando mi padre era socio de mi compadre Amado Carrillo Fuentes. De hecho, mi papá también es el padrino de confirmación de mi tocayo Vicente Carrillo. Por eso el apodo de mi papá es El Padrino.

—¿Llegó un momento en que la relación de su padre con Amado Carrillo se trasladó a Vicente Carrillo?

—Sí, en el momento en que murió mi compadre Amado Carrillo.

—¿Cuándo fue eso?

—Murió el 4 de julio de 1997.

—¿Cómo murió él?

—En una cirugía plástica, eso le causó la muerte.

—Volviendo a la conversación que escuchó entre su papá y Vicente Carrillo Fuentes, ¿qué específicamente discutían sobre la ruta del tren?

—Bueno, cuando fui a visitar a mi papá a un lugar llamado Gómez Palacio, Durango, era una oficina que mi papá tenía y mi tocayo Vicente fue allí para saludarlo a él, a mi papá. Y llegó un momento en que estaba sentado junto a ellos en la sala de estar y mi tocayo Vicente le decía a mi papá que tenía otra forma de cruzar las drogas a Estados Unidos, una nueva forma, y más específicamente para llevarlos a Chicago, Illinois. Y mi tocayo Vicente dijo que era por trenes, y le estaba contando a mi papá todo al respecto y al mismo tiempo le solicitaba su autorización, ya que él era el jefe, y mi papá dijo que estaba bien. Mi papá le preguntó sobre los detalles y escuché que mi tocayo Vicente dijo que la coca iba a ser entregada en la Ciudad de México y que entonces sería enviada por trenes a Chicago, Illinois.

—¿Quién estaba recibiendo las drogas en Chicago, Illinois?

—Mi tocayo Vicente dijo que ya había probado ese tren y que tenía una persona que estaba a cargo en Chicago con el nombre de Armando Corral.

—¿Armando Corral tenía un apodo?

—Era conocido como Güero Corral.

—Después de que el acusado escapó de la cárcel, ¿supo de alguna reunión entre los líderes del cártel en Torreón?

—Sí, estuve presente.

—Cuéntenos qué pasó.

—Bueno, mi papá me llamó y dijo que si era posible para mí ir a recoger a mi Compadre Chapo en helicóptero a las montañas y llevarlo a la reunión en Gómez Palacio en Durango. Recogí mi compadre en el helicóptero de mi papá, y volamos a la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Así que llegamos a Gómez Palacio en Durango, lo que significa, mi Compadre Chapo y yo, fuimos a mi casa. Mi papá llegó a mi casa, mi Compadre Chapo y él se saludaron, y mi papá y mi Compadre Chapo ya sabían que Arturo Beltrán Leyva iba a llegar a Gómez Palacio esa noche o tal vez al día siguiente, y que mi papá le dijo a mi Compadre Chapo que mi tocayo, Vicente Carrillo Fuentes, ya estaba allí en Gómez Palacio, Torreón. Me gustaría aclarar algo, Gómez Palacio está en el estado de Durango y Torreón se encuentra en el estado de Coahuila y, ya sabe, parece que son la misma ciudad, pero la cosa es que hay un puente que separa los dos estados, el estado de Durango y el estado de Coahuila.

—De acuerdo. Entonces, ¿dónde ocurrió realmente la reunión?

—En Gómez Palacio, en mi casa.

—¿Qué se discutió en la reunión en su casa?

—Bueno, hablaron sobre negocios, sobre la asociación entre mi papá, mi compadre Chapo, Arturo y Vicente en aquel momento. Y hasta donde yo entiendo, esa era la primera vez que mi Compadre Chapo iba a poder saludar a mi tocayo Vicente después de haber escapado de la cárcel. Eso es lo que yo tengo entendido.

—Después de reunirse en su casa con su papá, el acusado y Arturo Beltrán Leyva, ¿a dónde fueron después?

—Bueno, uno de esos días fueron a reunirse con mi tocayo Vicente Carrillo Fuentes, pero no estuve presente durante esa reunión. Entonces fueron mi papá, mi Compadre Chapo y Arturo Beltrán Leyva, a reunirse con mi tocayo Vicente.

—Después de reunirse con Vicente Carrillo Fuentes, ¿a dónde fueron después?

—Volvieron a mi casa otra vez.

—¿Qué se discutió cuando regresaron a su casa?

—Bueno, ya sabe, estaban comiendo, estábamos todos sentados en la mesa, hablaban de cómo habían ido a ver a Vicente Carrillo. Mi Compadre Chapo estaba muy contento de que pudo saludar a Vicente después de tantos años. Y mi padre, Arturo y Chapo, hablaron sobre negocios, sobre drogas, sobre el futuro. Y mi Compadre Chapo mencionó que también mi tocayo Vicente le había ofrecido alguna ayuda, todo lo que necesitaba, es decir, Vicente. Y en común entre todos ellos hablaban de negocios, de su asociación y sobre el narcotráfico. Bueno, entonces llegó la noche y mi papá fue a un lugar que en realidad nadie sabe dónde está, su casa, y mi papá había conseguido otro lugar para mi Compadre Chapo para que él pasara la noche también. Y dijeron, como... sólo para aclarar, no sabía dónde dormían. Y el único que se quedó en mi casa fue Arturo Beltrán, dijo que no necesitaba otra casa y que él se quedaría conmigo.

—Sr. Zambada, ¿cuándo ocurrieron estas reuniones?

—Eso fue a partir de 2002.

—¿Conoce a alguien que se llame Lalo?

—Sí, conozco a una persona a la que llaman Lalo.

—¿Quién es ese?

—Bueno, el que conozco como Lalo es una persona llamada Eduardo González Quirarte.

—¿Dónde estaba trabajando?

—Bueno, ya sabe, él estaba en Jalisco pero también estaba en Juárez, en Chihuahua, estaba trabajando para mi papá, para mi Compadre Amado, y eso fue en los años 90.

—¿Lo conoce por algún otro apodo?

—Lo llamábamos El Flaco.

—Y para ser claros, ¿para qué organización, organización de narcotráfico trabajaba?

—Para el Cártel de Sinaloa, para mi papá y para mi Compadre Amado en el momento.

—Y brevemente, porque sé que esta es una larga historia, ¿puede sólo resumir lo que le pasó a Lalo?

—Se pegó un tiro en la cabeza. Le dispararon.

—¿Aproximadamente cuándo fue esto?

—Aproximadamente a fines del ’98.

—¿Sobrevivió?

—Sí, sobrevivió a ese disparo.

—De acuerdo. Hemos estado hablando sobre la relación entre su papá, el acusado y los Carrillo.

—Sí.

—¿Llegó un momento en que esa relación cambió?

—Sí, llegó un momento en que cambió.

—¿Y cuándo fue eso?

—Bueno, eso fue en realidad a principios de 2003.

—¿Y qué ocurrió en 2004 con respecto a la relación entre el acusado, su padre y los Carrillo?

—Bueno, llegó un momento en que tomaron la decisión de matar a Rodolfo Carrillo Fuentes, que era hermano de mi compadre Amado Carrillo y Vicente Carrillo Fuentes.

Foto: Cuartoscuro

—¿Quiénes son "ellos" que tomaron la decisión?

—Mi papá y mi Compadre Chapo.

—¿Cuándo fue asesinado Rodolfo Carrillo?

—El 11 de septiembre de 2004.

—En este momento en 2004, ¿quién estaba a cargo de la seguridad del acusado?

—Bueno, tenía a varias personas, pero en ese momento una persona que estaba muy cerca de él y quién estaba a cargo de la seguridad era Negro, otro con el nombre de Fantasma, y otra persona llamada Licenciado Ríos.

—¿Por qué hubo conflicto entre su padre, el acusado y los Carrillo en ese momento?

—Bueno, Rodolfo comenzó a meterse en problemas con la gente de mi compadre Chapo que estaba en Navolato.

—Entonces, ¿qué estaba ocurriendo en Navolato en 2004?

—Bueno, ya sabe en ese momento, ya sabe, la decisión fue tomada, para matar a Rodolfo Carrillo. Quiero decir, que hubo reuniones que habían tenido lugar entre Rodolfo Carrillo, Vicente Carrillo y mi papá porque mi Compadre Chapo no quería meterse en problemas o tener problemas con los Carrillo.

—Antes de hablar sobre las reuniones, ¿qué estaba sucediendo antes de las reuniones en Navolato?

—Bueno, Rodolfo Carrillo Fuentes y su gente estaban matando a la gente de mi Compadre Chapo y querían sacarlos de Navolato.

—De acuerdo. Como resultado de estos asesinatos, ¿qué pasó después?

—Bueno, que Rodolfo Carrillo Fuentes fue asesinado por eso. Por eso habían tenido varias reuniones en Navolato donde mi padre mediaba en esas reuniones. Estuve presente en todas esas reuniones. Llevé a mi Compadre Chapo a esas reuniones en Navolato. Mi compadre Chapo no quería pelear con ellos, quería hablar con ellos para que pudieran arreglar todo lo que estaba pasando.

—¿Cuántas reuniones hubo?

—Bueno, hubo reuniones a las que fui con mi Compadre Chapo, hubo alrededor de cuatro, y hubo otras a las que fui con mi padre para hablar sobre lo mismo que estaba pasando.

—¿Quién asistió a estas reuniones?

—La primera en la que estuve presente, mi Compadre Chapo, mi papá, Rodolfo Carrillo Fuentes, Vicente Carrillo Fuentes. Salíamos de las reuniones diciendo que todo iba a funcionar bien, pero lo mismo seguía sucediendo con Rodolfo. Lo que significaba que estaba creando problemas con las personas de mi Compadre Chapo en Navolato.

—¿Qué quiere decir con problemas?

—Bueno, que él mataría a una persona o haría al Gobierno entrar a una oficina que pertenecía a mi Compadre Chapo. Era molesto y molestaba a la gente de mi Compadre Chapo en Navolato. E incluso una de las personas más cercanas a mi Compadre Chapo que mencioné, Licenciado Ríos, fue arrestado y fue detenido por el Ejército y tuvimos información a través de nuestros contactos de que fue Rodolfo Carrillo quien los envió a buscarlo.

—Entonces tiene esta primera reunión y luego hay más asesinatos, ¿qué pasa después?

—Bueno, para la cuarta reunión estaba mi compadre Chapo, mi papá, también estaba Azul, José Esparragoza, yo estaba allí, Vicente Carrillo Fuentes, Rodolfo Carrillo Fuentes. Lo que noté y me di cuenta en esa reunión fue que Rodolfo no quería arreglar las cosas, lo que quería hacer era pelear en lugar de llegar a un acuerdo. Y tanto, que ni siquiera dejaba hablar a su hermano, no dejaba que Vicente hablara, el único que habló fue Rodolfo. Estaba gritando y diciendo cosas malas sobre la gente de mi Compadre Chapo. Y hubo un punto en que salí, estaba en contacto con mucha gente de la zona por radio, Azul salió conmigo y me dijo que la situación adentro estaba realmente mal, que no veía que nada se pudiera arreglar, refiriéndose a los problemas entre los Carrillo Fuentes y mi compadre Chapo. Y aunque era una guerra y la guerra nunca es buena, la verdad es que mi Compadre Chapo era el que estaba bien. Su gente estaba siendo molestada y asesinada y su propia gente le decía que no los estaba defendiendo.

—¿Qué quería hacer Chapo como resultado de esto?

—Matar a Rodolfo Carrillo Fuentes.

—¿Tuvo el acusado una conversación con su padre sobre eso?

—Sí, sí.

—¿Qué discutieron?

—Era un rancho mío cerca de Culiacán, mi papá estaba allí, Azul estaba allí en ese momento y mi Compadre Chapo. En ese momento tuvimos otras reuniones y no vimos ninguna resolución para lo de Rodolfo Carrillo Fuentes. Y porque mi padre estaba atrapado en medio de todo esto, mi compadre Chapo dijo que esto no podía seguir así, que él tenía que matar a Rodolfo Carrillo Fuentes porque esto no podía continuar. Y mi Compadre Chapo solicitó la autorización de mi papá, le preguntó si estaba de acuerdo con él porque eran socios. Mi compadre Chapo dijo que sabía de la relación que mi papá tenía con los Carrillo Fuentes y que, de hecho, también los respetaba y se preocupaba por ellos, pero que esto no podía continuar. Y mi papá dijo: no, estoy contigo, adelante. Esto no tiene solución. Tienes razón, estás en lo correcto y tenemos que matar a Rodolfo… Rodolfo Carrillo Fuentes debe ser asesinado. Entonces mi compadre Chapo dijo que él se encargaría de eso, de matar a Rodolfo Carrillo Fuentes. Mi papá dijo: Estoy contigo y sigamos adelante con eso. Nosotros, lo intentamos y no quieren entender, no respetan a nadie, no respetan familias, así que sigamos adelante. Entonces mi padre también estuvo de acuerdo en este punto con que mi Compadre Chapo matara a Rodolfo Carrillo Fuentes y Azul también en ese momento.

—Ha mencionado a Azul un par de veces. ¿Quién es Azul?

—Él es originario de Culiacán. Es Juan José Esparragoza Moreno y Azul. Él es otro líder del Cártel de Sinaloa, un compadre de mi Compadre Chapo, y buen amigo de mi padre y un líder desde los años 80.

—Después de que el acusado tuvo esta conversación con su padre sobre Rodolfo Carrillo, ¿sabe a quién envió el acusado a matar a Rodolfo Carrillo?

—Sí.

—¿Cómo lo sabe?

—Lo escuché a él y a mi papá, estuve presente y descubrí quién iba a ser.

—¿De quién?

—De mi Compadre Chapo.

—¿A quién envió el acusado para matar a Rodolfo Carrillo?

—Bueno, dijo que iba a enviar a su gente, y en ese momento, envió a una persona conocida como El Negro.

—¿Quién es El Negro?

—Bueno, Negro es alguien muy cercano a mi compadre, él era su guardaespaldas, se podría decir. Él era ex militar.

—¿Cuántas veces vio a El Negro?

—Varias veces.

—¿Conoce a Negro por otros apodos?

—Sí. También lo conocíamos como Bravo.

—Volviendo al asesinato de Rodolfo Carrillo, dijo que sucedió el 11 de septiembre de 2004?

—Sí.

—¿Dónde estaba ese día?

—En Culiacán. En la ciudad de Culiacán.

—¿Supo de los eventos que ocurrieron en esa fecha?

—Sí. Como dije, mi papá sabía, yo lo sabía, me dijeron que estuviera esperando a ver si la gente de mi Compadre Chapo necesitaba apoyo o ayuda, lo que significaba que estaba en la radio con toda la gente del Compadre Chapo, y yo estaba escuchando todo lo que estaba sucediendo.

—¿Qué quiere decir con que estaba en la radio?

—Es una radio portátil con un repetidor que usamos para comunicarnos para que no usemos teléfonos.

—Cuando dice "nosotros", ¿se refiere a otros miembros del cártel?

—Sí. Toda la gente, mi gente, la gente de mi padre, la gente de Compadre Chapo, estábamos todos juntos en la misma frecuencia.

—¿Y quién le dijo que escuchara la radio ese día?

—Bueno, mi Compadre Chapo, mi padre y yo, porque tenía mi propia radio personal. Estaba escuchando. En este caso, mi papá, porque sabíamos lo que iba a pasar, y si la gente de mi Compadre Chapo necesitaba ayuda, yo tenía que ayudar.

—¿Qué escuchó en la radio ese día?

—Bueno, escuché que la gente de mi Compadre Chapo, en este caso, El Negro, había localizado a Rodolfo Carrillo Fuentes. Que acababa de llegar de Navolato a Culiacán y que había entrado a un centro comercial que tenía Rodolfo.

—¿Y qué supo que pasó después?

—Bueno, estaban allí esperando que él saliera y cuando Rodolfo Carrillo Fuentes salió, fue asesinado por la gente de mi Compadre Chapo.

—¿Y quién estaba con Rodolfo ese día?

—Bueno, tenía un equipo de seguridad que eran policías judiciales del estado, y su esposa estaba con él.

—¿Qué le pasó a su esposa?

—Desafortunadamente, fue asesinada en el tiroteo que ocurrió entre la gente de mi Compadre Chapo y la gente de Rodolfo que eran policías judiciales estatales.

Foto Reuters

—¿Quién estaba a cargo de la seguridad de Rodolfo ese día?

—Un comandante de la policía judicial estatal llamado Pedro Pérez.

—¿Y qué le pasó a Pedro Pérez ese día?

—Pedro Pérez fue herido en la pierna ese día como resultado del enfrentamiento en la muerte de Rodolfo Carrillo.

—¿Qué escuchó en la radio después de Rodolfo Carrillo fue asesinado?

—Hubo una confrontación entre las personas de mi Compadre Chapo y la gente de la policía judicial estatal. Ellos estaban siguiendo a mi Compadre Chapo y hubo una confrontación con la policía estatal de Sinaloa.

—¿Y se solicitó ayuda por radio?

—Sí. Inmediatamente llamé a un Comandante, llamé a la policía estatal, a la policía municipal y luego a la policía intermunicipal para decirles que detuvieran la persecución de la gente de Chapo diciendo que era nuestra gente.

—¿Qué otros sicarios estuvieron presentes el día que Rodolfo Carrillo fue asesinado?

—Escuché que Fantasma también estaba, ya sabe, esperando y al tanto de lo que estaba pasando, y también la gente de mi padre estaba atenta.

—¿Cuántas veces ha visto a Fantasma?

—En muchas ocasiones.

—¿Y cuál es el trasfondo de Fantasma?

—Lo que sé es que era ex militar.

—¿Cómo sabe eso?

—Él me lo contó, me lo contó personalmente, que había sido militar, y otras personas como Juancho me dijeron también.

—De acuerdo. Así que sigamos adelante.Después del asesinato de Rodolfo Carrillo, ¿qué pasó con su hermano Pollo?

—Mi Compadre Pollo había estado, estaba en la cárcel. Él fue arrestado años antes y estaba en la prisión de Puente Grande, en Toluca.

—Y sólo quiero aclarar. Nos hemos referido a él como Pollo y Pollito; ¿es eso correcto?

—Sí, eso es correcto.

—¿Cuál es la diferencia entre los dos?

—Bueno, las personas que eran más cercanas a él, es decir, las personas que tenía una amistad con él, lo llamábamos Pollito porque es el diminutivo. Es decir, él también era bajo, y también era el hermano menor de mi Compadre Chapo.

—De acuerdo. ¿Y mencionó que había sido arrestado?

—Sí, lo fue. Él fue arrestado.

—¿Cómo se enteró de su arresto?

—Bueno, teníamos una relación muy estrecha y directa, así que supe directamente el momento en que fue arrestado por Juancho, mi compadre Chapo, mi papá, eso, ya sabe, que Pollito había sido arrestado.

—¿Fue esta la primera vez que Pollo fue arrestado?

—Bueno, años atrás, me había dicho que había sido arrestado aquí en Estados Unidos.

—¿Mencionó dónde?

—Él me dijo que había sido arrestado en California, en el estado de California.

—De acuerdo. Después del arresto de Pollo, quien asumió su papel en la organización de Chapo?

—Bueno, en aquel momento mi Compadre El Juancho era muy cercano a él, y estaba a cargo de todo para mi Compadre Chapo.

—¿En qué prisión estuvo Pollo?

—En Toluca, en el Estado de México, en el Altiplano.

—¿Hubo alguna vez algún plan para tratar de ayudar a Pollo a escapar de esa prisión?

—Bueno, cuando fue arrestado, sí, hubo un comentario entre mi Compadre Chapo, Juancho, mi papá, y yo para ver si en realidad era una opción para sacarlo.

—¿Y cuál fue ese comentario?

—Bueno, el comentario fue tratar de sacarlo, ver si en realidad podríamos coordinar una fuga y mi Compadre Chapo ya había estado allí, y cuando te llevan al patio, y yo también había estado allí, tienes la oportunidad de salir durante aproximadamente una hora para que puedas tomar el sol, así que la idea era conseguir un helicóptero o una soga para que tal vez pudiéramos sacarlo jalándolo hacia arriba.

—De acuerdo. ¿Iba a haber algo pegado a la cuerda para ayudar a escapar a Pollo?

—Bueno, en realidad esto fue después de ese comentario, ya sabe, entre mi Compadre Chapo, mi papá y todos nosotros juntos, fue entre Juancho y yo, ya sabe, juntos en la oficina éramos los que estábamos hablando sobre cómo conseguir sacar a Pollo, y eso fue solo entre nosotros, Juancho y yo, y la idea era comprar un helicóptero para poder sacarlo, pero como íbamos a sacarlo con una cuerda, podía que le disparan, y para sacarlo y escapar, entonces teníamos que hacer una burbuja de acero para que lo cubriéramos y él pudiera escapar de allí. Pero me gustaría aclarar que esos fueron planes de Juancho y míos.

—Entendido. ¿Pudo llevar a cabo estos planes para ayudar a Pollo escapar?

—No, no lo hicimos.

—¿Por qué no?

—Bueno, mi Compadre Pollo fue asesinado en el interior de la cárcel.

—¿Cuándo fue eso?

—El 31 de enero de 2004.

—De acuerdo. ¿Y cómo se enteró de eso?

—2004.

—De acuerdo. ¿Cómo se enteró de su muerte?

—Bueno, mi papá me llamó y dijo que sus conexiones en el Gobierno lo estaban llamando, lo estaban llamando desde la Ciudad de México, y le dijeron que en ese momento se estaban transfiriendo a la Cárcel del Altiplano porque mi compadre Pollo había sido asesinado y que no quería hablar con mi compadre Chapo en ese momento, solo quería asegurarse de que hablara con Juancho para ver si mi compadre Chapo ya lo sabía. Y estaba realmente sorprendido porque le dije a mi papá que ni siquiera había pasado una hora de que había hablado con mi compadre Pollo cuando estaba en la cárcel y, ya sabe, había sido la última persona en hablar con él y me pareció que era imposible que eso fuera a suceder.

—Dijo que habló con Pollo aproximadamente una hora antes de que fuera asesinado. ¿Qué habló con él?

—Bueno, ya sabe, fue una llamada entre amigos. Me preguntó sobre mi familia, me preguntó sobre mi papá, quería saber cómo estábamos. Le pregunté lo mismo. En realidad fue la primera vez que hablamos después de que él fuera arrestado. Y para eso, ya sabe, mi papá, mi compadre Chapo, y yo, quiero decir, ya sabíamos de planes para matar a mi compadre Pollo en la cárcel, y como según tengo entendido, mi compadre Pollo también lo sabía. Ya le habíamos enviado información de que alguien quería matarlo, y en el momento de la llamada, le dije a mi compadre que por favor se cuidara y no saliera porque sabíamos que había un plan para matarlo en Año Nuevo. Y me dijo, no te preocupes, compadre, todo está bien, sólo saluda a tu familia, a tu papá. Todo está bien.

—Sr. Zambada, usted acaba de mencionar la víspera de Año Nuevo, y usted mencionó previamente que el asesinato ocurrió el 31 de enero.¿Son correctas esas fechas?

—Lo siento, cometí un error. Era el 31 de diciembre.

—De acuerdo. Y sólo brevemente, para que podamos avanzar, quién supo que estaba detrás del asesinato de Pollo?

—Bueno, la información que teníamos —mi papá, mi compadre Chapo y yo— era que era Benjamín Arellano Félix, Osiel Cárdenas y Vincente Carrillo Fuentes.

—Ha mencionado varias veces una guerra con la familia Arellano Félix. ¿Cuándo comenzó ese conflicto?

—Bueno, con mi papá, comenzó alrededor de 1992, pero antes de eso con mi Compadre Chapo, había comenzado alrededor de los años 80.

—Sr. Zambada, ¿estuvo presente en una fiesta de cumpleaños para su padre en 1988?

—Sí.

—De acuerdo. ¿Qué vio que pasó en esa fiesta?

—Bueno, Ramón Arellano Félix, uno de los hermanos Arellano Félix, mató a uno de los compadres de mi compadre Chapo en la fiesta de mi papá.

—¿Quién era ese compadre del acusado?

—Se llamaba Armando López, alias El Rayo López.

—Después de que El Rayo López fue asesinado por los Arellano, ¿supo de alguna reunión en la Ciudad de México después de eso?

—Bueno, ya sabe, no estaba presente, pero fue mi papá y Amado Carrillo Fuentes. En realidad se habían ido a la Ciudad de México para tener una reunión —mi papá, Amado Carrillo Fuentes, mi compadre Chapo, Güero Palma y los Arellano— para investigar qué había pasado.

—Mencionó a Güero Palma. ¿Quién es?

—Él es de Culiacán. Es Héctor Salazar Palma alias El Güero Palma.

—¿Y con quién estaba asociado?

—Bueno, sabía que era socio de mi compadre Chapo, era amigo de mi compadre Chapo.

—¿Durante qué período de tiempo estuvo asociado con el acusado?

—A finales de los años 80, principios de los 90.

—De acuerdo. Volviendo a la reunión en la Ciudad de México, ¿qué dijo su papá que ocurrió en esa reunión?

—Bueno, en ese momento, habían alcanzado la paz, ya sabe, todo estuvo bien entre los Arellano, y mi compadre Chapo, y en ese momento mi compadre Chapo vivía algunas temporadas en Guadalajara, y dijeron que todo estaba bien con Ramón Arellano y todo.

—¿Entonces hubo paz al final de esa reunión?

—Sí.

—Mencionó Guadalajara. ¿Qué pasó después en Guadalajara entre el acusado y el Arellano Félix?

—Bueno, después de la paz y después de que pasara algún tiempo ocurrió entre mi papá y Amado Carrillo Fuentes, mi compadre, que Ramón quería matar a mi compadre Chapo.

—De acuerdo. ¿Qué supo que pasó?

—Bueno, mi papá estaba realmente molesto porque estaba en el medio de todo, y luego Ramón, bueno, mi compadre Chapo estaba en Guadalajara, y se había topado con Ramón, y mi compadre Chapo detuvo el auto para poder saludar a Ramón, y Ramón comenzó a dispararle.

Este 17 de julio, Brian Cogan, el juez del caso, dio lectura final al veredicto contra El Chapo y no hubo sorpresas: el líder del cártel de Sinaloa fue sentenciado a cadena perpetua. Foto: Reuters

—De acuerdo. Después de este incidente en Guadalajara, ¿sabe de cualquier otro incidente que haya ocurrido entre el acusado y Arellano Félix en Vallarta?

—Sí, lo sé.

—De acuerdo. ¿Escuchó a su papá hablar sobre ese incidente?

—Bueno, estaba con mi papá, cuando mi Compadre Amado lo llamó, habló con él y decían cómo Benjamín Arellano Félix había llamado y que mi compadre Chapo había culpado, incluso culpado a mi padre, de que lo habían querido matar en una discoteca en Vallarta.

—¿Matar a quién?

—A los hermanos Arellano Félix.

—¿Cuándo ocurrió este incidente?

—Recuerdo que fue en septiembre del '92… 1992.

—En algún momento posterior, ¿tuvo alguna conversación con el acusado sobre lo que sucedió ese día?

—Sí, a veces. A veces en las montañas de Culiacán.

—¿Y qué dijo el acusado que sucedió ese día?

—Bueno, por lo que había sucedido, porque Ramón había intentado matarlo, mi compadre había decidido matar a los hermanos Arellano Félix, ese es mi compadre Chapo, y la información que tenía mi compadre y la que Güero Palma tenían en aquel momento era que todos los hermanos Arellano Félix estaban en una discoteca en Vallarta, y que mi compadre Chapo y Güero Palma habían enviado a su gente a esa discoteca para matar a los Arellano Félix.

—¿Cómo se llamaba la discoteca?

—Christine.

—¿Y fue el acusado pudo matar a cualquiera de los hermanos Arellano Félix esa noche?

—No. Ninguno de los hermanos de Arellano Félix murió en ese enfrentamiento armado.

—Después de este incidente en la discoteca Christine, ¿qué interacciones tuvo con la familia Arellano Félix?

—Bueno, eso pasó en el ’92. Dos meses después de lo que pasó en Christine, fui a Tijuana con mi compadre Amado Carrillo Fuentes.

—¿Y qué pasó cuando fue a Tijuana?

—Bueno, fui con mi compadre Amado, fui a una fiesta, era como un antro, y al día siguiente él se iba a reunir con los hermanos Arellano Félix; así es mi compadre Amado.

—¿Y fue a esa junta?

—Sí, yo estuve ahí. Estuve con mi compadre Amado, y él me dijo, sí, vamos a ir a ver a Benjamín Arellano Fëlix; y porque ya habían problemas entre mi papá y los Arellano Félix, sólo me dijo que me quedara cerca de él y que no me preocupara; y esa misma noche, mi compadre Amado y yo fuimos a ver o a reunirnos con los hermanos Arellano Félix.

—¿Dónde en Tijuana se reunió con los hermanos Arellano Félix?

—En una de las casas de seguridad de los Arellano Félix, en una oficina.

—¿Qué vio cuando llegó a la ubicación?

—Cuando mi compadre Amado y yo llegamos, habían muchas personas armadas en la casa.

—¿Y qué pasó después?

—Bueno, mi compadre y yo entramos, llegamos en el mismo coche, y Benjamín Arellano nos estaba esperando. Cuando Benjamín Arellano Félix saludó a mi compadre, se dio cuenta que yo estaba parado a su lado. Benjamín sorprendido me dijo, ¿Tú qué haces aquí? Mi compadre Amado le dijo, él está conmigo. Él no tiene nada que ver en esto, viene conmigo. Entramos a la casa, ellos se fueron a la sala y yo los esperé en la cocina.

—¿Ramón estaba en la casa?

—No, Ramón no estaba en la casa.

—De acuerdo, ¿en algún punto le pidieron que saliera de la cocina?

—Sí. Benjamín Arellano Félix y mi Compadre Amado me dijeron que fuera a donde ellos estaban.

—¿Qué pasó en la sala?

—Cuando entré, estaban hablando sobre una persona llamada Rafael Aguilar Guajardo. Benjamín le dijo a mi compadre Amado que estaba en contacto con Rafael Aguilar Guajardo para que él matara a mi padre, y le pidió a mi compadre que se aliara con ellos, con los Arellano Félix para matar a mi compadre Chapo y a mi papá. Mi compadre dijo que sabía que tenían problemas con mi compadre Chapo, pero que ellos habían buscado ese problema, y que una de las razones por las que estaba ahí en Tijuana, era para hablar por parte de mi papá, que no quería ningún problema, y que si querían matar a mi padre, tenían que matarlo primero a él. Hubo un momento donde la situación se puso tensa. Estaba presente ahí y llegó un punto en el que Benjamín Arellano Félix me estaba gritando en la cara, y me estaba diciendo que iba a matar a mi papá. Dijo, con muchas groserías, que iba a matar al Chapo Guzmán y al Güero Palma también. El Chapo y tu padre se van a arrepentir de no habernos matado en la disco. Yo sólo lo estaba viendo, no tenía nada que ver con esto.

—¿Qué pasó después?

—La reunión acabó, como a la 1:00 a.m. o 2:00 a.m. del día siguiente. Salimos de la casa y mi compadre Amado dijo que nos íbamos directo al aeropuerto. Dijo que era mejor que nos fuéramos de una vez, no fuimos a recoger las cosas al hotel.

—¿Después de la reunión a dónde fue?

—Fuimos al aeropuerto. Mi compadre Amado tenía dos aviones privados esperándonos, Learjets. Esa misma noche, volamos a la ciudad de Hermosillo. La razón fue que mi compadre no confiaba en Ramón. Dijo que nos pudo haber hecho algo.

—¿Después de que llegó a Hermosillo a dónde fue?

—Descansé algunas horas en la casa de mi compadre Amado, y después me mandó a Culiacán solo en avión privado.

—Cuando llegó a Culiacán, ¿habló con su padre?

—Sí. Mandó a alguien a recibirme al aeropuerto, a alguien llamado licenciado Gilberto Peraza, para llevarme a la casa.

—¿Y qué habló con su papá?

—Bueno, mi papá me preguntó qué había pasado en Tijuana. Le dije que Benjamín me había gritado en la cara, que había dicho groserías y que iba a matarlo a él y a mi compadre Chapo. Él me dijo que había hablado con mi compadre Amado, que no me preocupara, que sólo no le prestara atención a esto, y después realmente me regañó porque se suponía que tenía que regresar un día antes porque seguía yendo a la escuela en aquel momento.





