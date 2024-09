¿Qué le diría su padre a uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Carta a Christian Alfonso Rodríguez

Esta es la transcripción de lo que Clemente Rodríguez le quiere expresar a su hijo Christian Alfonso en una carta, a 10 años de aquel 26 de septiembre de 2014, cuando platicaron por última vez, antes de la violencia y brutalidad con la que desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero:

"Te sigo buscando, hijo, desde estos 10 años que vamos a cumplir, no me he detenido de buscarte. He dejado mi trabajo, he dejado todo y te pido que no te desesperes, la gente de alguna manera me está apoyando, me está ayudando a mantenerme de pie. Sé que en alguna cárcel clandestina te puedan tener los militares.

Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el aniversario 10 de la desaparición de los 43 normalistas. | Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

En algún punto del mundo tienes que estar, hijo, te digo que nos vamos a seguir manteniendo de pie hasta encontrarte y saber la verdad y hasta que se haga justicia.

Te estoy buscando y donde quiera que estés, te seguimos esperando con los brazos abiertos, para festejar todos estos cumpleaños que no hemos pasado contigo, festejar todos estos diciembres que no hemos estado contigo. Tus hermanas, nosotros tus padres, te estamos esperando con los brazos abiertos y vamos a hacer todo para encontrarte.

Este 26 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. | Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

La lucha del caso Ayotzinapa no se apagará, saldremos a las calles e invitaremos a la gente y estudiantes. Informar para que se levante este movimiento y vamos a seguir tocando puertas hasta saber la verdad".

