Chapitos negociaron con EU la entrega de Joaquín Guzmán López: Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que el Gobierno de México tiene conocimiento que hubo un acuerdo entre el Gobierno estadounidense y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López, para que se entregara este último.

“En Estados Unidos hubo un acuerdo entre las personas que están en reclusión (Ovidio Guzmán) con las personas que están libres (Joaquín), y hubo un acuerdo entre ellos para la entrega respectiva para que fueran a entregarse a Estados Unidos, y básicamente en eso consiste”, respondió la funcionaria en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador cuando fue cuestionada sobre el caso.

Por su parte, el presidente López Obrador dijo que su gobierno “no entrará en especulaciones” y esperará a que se dé la información oficial de parte de las autoridades estadounidenses sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.

“Todavía no (hay fecha para el informe), todavía no, no tenemos toda la información, pero esperamos que la vamos a tener (...). Pienso que antes (del juicio) vamos a tener información sobre todo lo relacionado con la detención y el traslado”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.

El mandatario aceptó que su gobierno sigue sin tener una fecha establecida para que Washington entregue la información solicitada sobre la detención de Zambada y de Guzmán López el pasado 25 de julio en El Paso, Texas.

Esto pese a que desde el arresto, México ha solicitado en diversas ocasiones a las autoridades estadounidenses información sobre los hechos, en los que no participaron las Fuerzas Armadas mexicanas.