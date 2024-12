Sheinbaum desmiente que haya dicho a Trump: ¿por qué me estás haciendo esto?

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que México debe tener coordinación con Estados Unidos, pero sin subordinación. Al rechazar comentarios expresados por Donald Trump, presidente electo estadounidense, la mandataria afirmó que nunca va a agachar la cabeza, ni a mostrar una postura indigna ante el país vecino del norte.

“México es un gran país y la presidenta de México tiene que mantener la coordinación sin subordinación”, subrayó la mandataria.

Ayer, Donald Trump dijo en un programa televisivo que Claudia Sheinbaum le reclamó por las amenazas de imponer aranceles a las exportaciones de México a Estados Unidos.

México Tras amenaza de deportaciones, mexicanos en EU adelantan matrimonios

“El otro día hablé con la nueva presidenta de México, una mujer muy agradable (...) pero ella me dijo: ¿por qué me estás haciendo esto?, y yo le dije: no, sólo estoy poniendo muchos aranceles porque están permitiendo que los criminales ingresen a nuestro país”, declaró el republicano.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo desmintió los comentarios de Trump y consideró que él tiene una manera de expresarse, pero que no vale la pena entrar en un debate.

“El presidente Donald Trump tiene una manera de comunicar; fue como cuando tuvimos la llamada y él hace una publicación en donde dice que vamos a cerrar la frontera y nunca se habló de eso en la llamada”, dijo la presidenta.

“Lo que les planteé aquí, fue así la llamada: dije que hay una estrategia de México para atender la migración que evita que lleguen las caravanas a la frontera norte, con una visión humanitaria y de atención a los migrantes; hablamos del tema del fentanilo y en qué se puede colaborar con respeto a nuestras soberanías en temas de investigación e inteligencia”, comentó en su conferencia matutina.

El pasado 27 de noviembre Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostuvieron una llamada telefónica que ambos presidentes calificaron como cordial. De acuerdo con la jefa del Ejecutivo federal, le comentó al estadounidense la estrategia de México frente a la migración y el tráfico de fentanilo, pero no hubo un reclamo sobre los aranceles con que amenaza Trump.

La conversación se desarrolló en medio de las amenazas de Trump para imponer aranceles a todas las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos con la justificación de que México permite el tránsito migratorio y el tráfico de drogas.

Posteriormente, la presidenta informó que el tema de los aranceles no estuvo incluído en la conversación.

“No voy a entrar tampoco en un debate (...) pero pueden tener certeza las y los mexicanos que nunca vamos a agachar la cabeza ni a ser indignos en una conversación”, reafirmó Sheinbaum.