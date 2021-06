Cofepris debe publicar documento que aprueba uso de vacuna CoronaVac en México

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) entregar la copia electrónica del documento que aprueba el uso de la vacuna CoronaVac de Sinovac en México.

De acuerdo con la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, la resolución del Inai se da luego de la queja de un ciudadano que se inconformó con la respuesta de la Cofepris, quien reservó la información solicitada tras considerar que su difusión podría menoscabar la seguridad nacional, las relaciones internacionales, la seguridad de las personas y los procesos deliberativos en trámite.

Del análisis del caso, el Inai determinó que dichas justificaciones no eran procedentes, dado que su publicación no implica peligro para una persona o grupo de personas. Además de que la Cofepris no precisó si existía alguna negociación internacional o si se refería a las relaciones internacionales del Estado mexicano, vacuna que incluso se está aplicando a la población mexicana.

“En la coyuntura de la crisis sanitaria que estamos viviendo y, en concreto del proceso de vacunación que está en desarrollo y continuará en los meses venideros, garantizar la publicidad de la información en este asunto constituye una vía para que la ciudadanía renueve su confianza en las autoridades y siga evaluando la gestión en estos tiempos tan apremiantes que vivimos”, dijo Cadena.

Por ello, el Pleno del Inai revocó la respuesta de la Cofepris a efecto de que entregue copia en versión electrónica del documento, mismo que de contener datos considerados confidenciales deberá elaborar la versión pública respectiva y su Comité de Transparencia deberá emitir una resolución en la que confirme la clasificación.