Comida chatarra será regulada en escuelas; "no podemos seguir así", dice Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dijo que el gobierno federal no quitará el dedo del renglón para regular la venta de comida chatarra en las escuelas del país, y con ello, evitar problemas de salud pública como la obesidad infantil.

Al llegar al aeropuerto de Villahermosa, Tabasco, estado donde acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum, Delgado Carrillo reconoció que la prohibición de la venta de comida chatarra en las escuelas será un tema que no gustará a las empresas que producen este tipo de alimentos poco nutritivos. No obstante, sostuvo que "no podemos seguir así".

"Sabemos que no le va a gustar a algunos sectores de la industria, sobre todos los que producen esta comida con bajo contenido nutricional y alto contenido calórico, comida chatarra como la conocemos", dijo ante medios de comunicación.

"Esa industria es la que invade publicidad a nuestros niños y nuestras niñas y tenemos como resultado ser uno de los países con mayor obesidad infantil en el mundo", lamentó.

Mario Delgado adelantó que el próximo lunes la Secretaría de Salud presentará un balance sobre la obesidad infantil, para remarcar la importancia de regular la comida chatarra en las escuelas.

"La Secretaría de Salud está preparando un balance que vamos a dar a conocer el lunes, pero somos de los países con mayor nivel de obesidad y eso no puede seguir así", comentó.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2022, la obesidad incrementó en todos grupos de edad del país. Particularmente, en el sector infantil, en niñas y niños de 5 a 11 años, la obesidad incrementó siete por cierto entre 2020 y 2022; y se colocó ne 37.3 por ciento. En otras palabras, 4 de cada 10 infantes tiene algún grado de obesidad.

"La autoridad tiene todos los instrumentos jurídicos, la Ley General de Educación, facultad para la Secretaría de Educación y de entrada regular que no haya comida chatarra en las escuelas", insistió el secretario de Educación.

"Sobre todo que vayamos a un tema de cambiar la cultura nutricional".

Apenas en septiembre pasado, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) hizo público el anteproyecto de los lineamientos que regularán la venta de alimentos en las escuelas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

En otro tema recordó que a partir de 2025 se implementará la beca universal "Rita Cetina" para estudiantes de secundaria, la cual consta de un apoyo bimestral de mil 900 pesos por familia con un hijo o hija estudiante, y 700 pesos más por cada niño adicional en las familias.

Hasta el momento la beca solo se entregará a estudiantes de nivel secundaria, y por temas presupuestales, todavía no se tiene previsto cuando se extenderá el apoyo bimestral a otros grados académicos como primarias.