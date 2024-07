El día que Julio Scherer entrevistó a El Mayo Zambada: "tengo pánico de que me encierren"

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador y actual líder del Cártel de Sinaloa, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, junto con Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fundador de la organización delictuosa.

Diversas fuentes indican que El Mayo tenía un perfil bajo, pues era buscado en tres países: México, Ecuador y Estados Unidos, e incluso este último ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que permitiera su captura.

Pese a su bajo perfil, El Mayo pidió conversar con el periodista Julio Scherer García, porque tenía "interés en conocerlo" debido a que él "no mentía", incluso él ofreció mandar a personas que transportaran al fundador de la Revista Proceso al lugar donde tendrían el diálogo.

En el 2010, el periodista Julio Scherer entrevistó al Mayo Zambada.



Lo que declaró el narcotraficante en ese encuentro fue brutal: "Si me atrapan o me matan... nada cambia".



¿Cómo fue la entrevista de El Mayo Zambada con Julio Scherer?

Julio Scherer informó que recibió un mensaje en el que El Mayo pedía conversar con él, sin embargo pedía discreción ante el lugar del refugio del cofundador del líder del Cártel de Sinaloa, por lo que mandaría a una persona que lo transportara.

Al llegar al lugar, notó que estaba incomunicado y que parecía abandonado, pues no había comida, cobijas ni agua caliente para bañarse. Un día después llegó el momento esperado: el encuentro de Scherer con El Mayo Zambada.

-Tenía mucho interés en conocerlo, dijo El Mayo, rodeado de guardaespaldas. Después, iniciaron la conversación junto con un desayuno.

Al inicio, El Mayo comenzó a hablar sobre sus hijos, aseguró que tenía cinco. Pero su familia se conformaba de la siguiente manera: una esposa, cinco mujeres, quince nietos y un bisnieto, todos ellos vivían en sus ranchos.

Además, El Mayo declaró que quería conocer a Scherer porque él no mentía, pues había leído sus libros.

"Tengo pánico de que me encierren": El Mayo Zambada

Pese a que presuntamente hoy se entregó El Mayo a las autoridades estadounidenses, en 2010 le confesó a Julio Scherer que tenía "pánico de que me encierren", e incluso pensaría en matarse.

Tengo pánico de que me encierren. Quiero pensar que me mataría. El Mayo Zambada.

Ante su pánico, aseguró que cuatro veces sintió "cerca" al Ejército Mexicano, sin embargo logró escapar porque conoce "todo" el monte, razón por la cual no podrían "agarrarlo" a menos que estuviera "quieto" o se descuidaba.

A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al Chapo. El Mayo Zambada.

Por no "descuidarse" el líder del Cártel de Sinaloa informó que se perdía las fiestas familiares y evitaba acudir a lugares públicos, pues aseguró que todo el tiempo "carga" miedo.

¿El Mayo planeaba entregarse?

El Mayo posiblemente tenía planeado entregarse, pues compartió que si "un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia".

Sin embargo, aseguró que al entregarse no cambiaría nada, pues en el mundo del narcotráfico todos tienen reemplazo.

