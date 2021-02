Con #NingúnAgresorEnElPoder exigen a Morena retirar candidatura de Salgado Macedonio

Con la frase “En México un presunto violador puede ser gobernador”, un grupo de mujeres de la comunidad artística se unieron para exigirle al partido Morena que retire la candidatura por el estado de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, acusado por cinco mujeres de violencia sexual.

A través de un video compartido por redes sociales, personajes como la periodista Marion Reimers, la escritora Alma Delia Murrillo y la actriz Gabriela de la Garza se unieron para cuestionar al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador que busquen nombrar a Salgado Macedonio como candidato a una gubernatura a pesar de los procesos abiertos y pendientes en su contra.

“Feliz Salgado Macedonio fue acusado por cinco mujeres que lo identifican como su agresor por violencia sexual. Aun así, Morena piensa ratificarlo como precandidato a gobernador por el estado de Guerrero, buscan nombrarlo a pesar de que las investigaciones de estas graves acusaciones continúan”, demandan en su mensaje conjunto.

De acuerdo con el video, de convertirse en gobernador Macedonio tendría impunidad constitucional o fuero, lo que haría que los procesos penales en su contra queden suspendidos. “¿Cuántas acusaciones tiene que tener una persona para que Morena considere que no tiene la probidad para ser candidato? ¿Una no vale?”, cuestionan.

“Félix Salgado Macedonio salió como si fuera otra persona, se vino hacía mí sin decirme nada. Me quitó el top con fuerza, me puso las manos sobre el cuello, me violó y con los pantalones abajo y todo sudoroso buscó su cartera, sacó cien pesos y me los aventó en la cara como si fuera basura”, es uno de los testimonios en contra de Salgado que expusieron.

Según el video, que tiene una duración de poco más de dos minutos, uno de los argumentos del partido guinda para apoyar a Salgado Macedonio es “no hay sentencia en su contra y que eso le concede íntegros sus derechos electorales” a pesar los procesos abiertos en su contra.