Concluye segundo día de comparecencias para elegir titular de la CNDH

El Senado finalizó el segundo día de comparecencias para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destacando la participación de su actual titular, Rosario Piedra, quien busca su reelección.

“Señores senadores comparezco ante ustedes para solicitar su confianza y seguir adelante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y así poder consolidar la transformación que junto con mi equipo hemos iniciado para servir mejor al pueblo” dijo la titular de la CNDH.

Piedra subrayó la importancia de consolidar los cambios iniciados bajo su gestión, enfocados en crear un nuevo modelo de defensa de los derechos humanos, alejándose de lo que llamó “la herencia neoliberal” de la CNDH.

México Senado inicia este jueves con 17 comparecencias para la presidencia de la CNDH

Pese a las críticas recibidas durante su mandato, como la falta de imparcialidad y respuestas insuficientes ante violaciones de derechos humanos, Piedra defendió que bajo su administración la CNDH ha dejado de ser una institución “testimonial y dispendiosa”, asegurando que se ha reducido la tardanza en emitir recomendaciones y eliminado el uso de recursos de forma excesiva.

Durante su comparecencia, Piedra propuso cambiar de nombre a la CNDH para llamarla “Defensoría del Pueblo”.

Además se pronunció a favor de la Reforma Judicial al ser cuestionada si emitiría una acción de inconstitucionalidad en contra de medidas del Gobierno como

la militarización del país e incluso sostuvo que desde la Comisión pidió que hubiera una transformación a dicha soberanía.

Además aseguró que la Comisión bajo su dirección ha mantenido un compromiso claro con las víctimas y sostuvo que no le perdonan emitir acciones de inconstitucionalidad.

Rosario Piedra Ibarra busca quedar al frente de la CNDH. Foto: Ivonne Rodríguez/ El Sol de México

“La CNDH bajo mi dirección ha mostrado compromiso claro, sin titubeos, con transformaciones que reclaman la mayoría del Pueblo. Eso es lo que no nos perdonan quienes reclaman una CNDH a la medida de intereses personales o partidistas, no nos perdonan que no emitimos las acciones de inconstitucionalidad ni las recomendaciones que hubieran querido, como por ejemplo contra la reforma judicial”, dijo Piedra.

En la misma jornada, otros candidatos como Carlos Pérez Vázquez y Karla Alejandra Obregón Avelar presentaron sus propuestas. Pérez Vázquez reiteró su compromiso con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y planteó una CNDH autónoma y más eficiente. Por su parte, Obregón Avelar destacó sus logros en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, enfocándose en la igualdad y la paz.

Ramón Saúl Meneses Pérez, otro candidato, generó controversia debido a acusaciones de irregularidades en su elección como secretario técnico de la CEDH Jalisco, aunque su propuesta se centró en mejorar la coordinación entre autoridades y ciudadanía.

El senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, calificó las sesiones como enriquecedoras y destacó la necesidad de abordar los desafíos de la CNDH en el contexto actual de México, especialmente en la próxima elección de los 10 miembros del Consejo Consultivo, clave para el funcionamiento de la institución.

Las comparecencias concluirán este sábado, y las comisiones del Senado realizarán un análisis profundo para elaborar una terna de la que se elegirá al próximo titular de la CNDH.