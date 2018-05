Continua procesos contra la candidata Nestora Salgado

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, confirmó que se tienen varios procesos abiertos en contra de la aspirante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al Senado de la República Nestora Salgado García, sin embargo, descartó que se llegue a solicitar al INE la cancelación de su candidatura.



En declaraciones telefónicas, el portavoz oficial mencionó que las instancias correspondientes están revisando las cinco causas penales por secuestro y homicidio que apeló la Fiscalía General del Estado, luego de que un juez de primera instancia desechó el proceso que se le seguía en su contra.

“Existen procesos abiertos con relación a la señora Nestora Salgado, debido a que por los hechos del 2013 se interpusieron varias denuncias que llevaron a iniciar un proceso jurídico en su contra, sin embargo el juez de primera instancia desechó el proceso que se le seguía en su contra debido a que de acuerdo con el análisis que tuvo el juez de primera instancia la señora actuaba de acuerdo a la competencia que le señalaba la ley 701 de cultura y derechos indígenas. Por este motivo fue que no tenía un delito que imputársele, por esa razón se dictó un auto de libertad”, mencionó.

Álvarez Heredia mencionó que la Fiscalía apeló la determinación del juez de primera instancia en el sentido de que no había delito que perseguir porque la entonces comandante de la policía comunitaria de Olinalá actuaba con base a la competencia de la citada ley 701, por lo que “los procesos siguen vigentes y abiertos”.

Pese a ello, aclaró que “en este momento desconozco cuál es el estatus jurídico, pero entiendo que ya hay un proceso y hasta que no existe una sentencia definitiva en donde cause estado, obviamente la señora no tiene ningún delito que se le imputa, porque está en ese proceso legal en curso”.

Respecto a la posibilidad de que se pueda solicitar que se le retire la candidatura a Nestora para que pueda ser investigada, aclaró que “hay un proceso abierto en este momento y no hay ningún afán de detener, simplemente respetar escrupulosamente lo que señalan las leyes”.

¿No se puede detener a Nestora por ninguna causa actualmente?



-En estos momentos no hay ningún hecho, ninguna razón jurídica para poder actuar en contra de esta persona.