Contra robo de identidad, pide Inai dar pocos datos biométricos

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) recomendó proporcionar la menor cantidad de datos biométricos posible para prevenir delitos como el robo de identidad.

En un comunicado el Inai señaló que utilizar sistemas de autenticación biométrica como alternativa de seguridad conlleva una alta responsabilidad en el tratamiento de la información, al recabar datos personales. Recordó que este tipo de sistemas hacen uso de datos personales y recurre a técnicas como la lectura de huellas dactilares, el reconocimiento de iris, el análisis de retina, el reconocimiento facial y de voz, entre otros.

“Los datos personales biométricos no pueden cambiarse, como una contraseña alfanumérica, por ejemplo, que puede renovarse con cierta periodicidad e incluso eliminarse cuando ya no es necesaria, mientras que la información biométrica es inherente a la persona y no existe posibilidad de modificarla”, apuntó el organismo.

Por ello, emitió una serie de recomendaciones para los titulares de los datos personales, específicamente en la banca móvil, donde pide informarse sobre los riesgos relacionados con el tratamiento de datos biométricos para tomar decisiones más informadas respecto del uso de éstos.

Así mismo, conocer las políticas y avisos de privacidad para informarse sobre los datos personales biométricos que serán recabados, las finalidades y uso que se les dará, medidas de seguridad que implementará el responsable para protegerlos y los derechos que tiene con el tratamiento de sus datos biométricos.