Covid-19 en México: cifras, vacunas y semáforo epidemiológico

Autopsia preliminar no indica que vacuna Sinovac fuera la causa de muerte: Gatell

Fernanda Avila | El Sol de México

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell reveló que hoy fue realizada parte de la autopsia a la mujer que falleció en Metepec, Hidalgo, luego de que fuera vacunada con la primera dosis de Sinovac.

➡️ México negocia fase 3 de vacunas anticovid para menores de edad: Ebrard

Thank you for watching

"La mujer fue vacunada como a las 11: 30 y permaneció en observación por cerca de 40 minutos pero al momento de egresar de la unidad de vacunación, al momento de ponerse de pie, presentó un evento súbito, de muerte súbita".

Aquí los detalles ⬇️

​