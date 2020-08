Data | El aborto, una realidad cotidiana

La reciente negativa de la Suprema Corte para pronunciarse por despenalizar el aborto en Veracruz caló en el ánimo de grupos pro-derechos de la mujer, que pugnan por la libre decisión de los individuos sobre sus cuerpos. Lo cierto es que se legisle sobre él o no, el aborto es una realidad cotidiana en México. De acuerdo con la Ensanut 2019, el 22% de las mujeres que han estado embarazadas han abortado. La encuesta no permite conocer la razón de estas interrupciones del embarazo, pero sí en qué condiciones las mujeres están dando a luz. Por ejemplo, el 39% no utilizó preservativo en su primera relación sexual, el 25% se ha embarazado más de tres veces, un 46% que no acudió al médico al menos una vez al mes para su chequeo y un 4% no dio a luz en una institución de salud.