"Es mentira", así reaccionan David Monreal y candidata de Morena ante polémico video

Desde la noche del martes circula un video en redes sociales donde se observa al candidato a gobernador de Zacatecas de la coalición Juntos Haremos Historia, David Monreal Ávila, tocando los glúteos de una mujer.

La mujer en el video fue identificada como Rocío Moreno Sánchez, candidata a la alcaldía del municipio de Juchipila, durante un mitin de campaña en aquella cabecera municipal.

Este miércoles, al ser entrevistado por un noticiero televisivo, David Monreal aseguró que las imágenes son “falsas, sacadas de contexto” y acusó de que la oposición había manipulado el video.

David Monreal Ávila, candidato por tercera vez a la gubernatura de Zacatecas, se definió como “feminista y respetuoso de los derechos de las mujeres”.

El candidato a Gobernador de Morena en #Zacatecas, David Monreal, acosando a una candidata durante un evento. No debemos tolerar la misoginia y el acoso. #8M2021 @angelicadelap @CiroGomezL @CarlosLoret @lopezdoriga @brujasdelmar @verotrujillo23 @DeniseMaerker pic.twitter.com/jf92eHjEaL — Raymundo Moreno (@RayMorenoMX) April 21, 2021

"Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto, en todo caso fue un roce involuntario, no sucedió, no hay nada; por eso quise hablar, porque es mentira, una mentira dicha muchas veces daña mucho, he sido objeto de ataques, en las campañas se utiliza la guerra sucia, en estos tiempos puedes manipular imágenes", manifestó.

El candidato además exhortó a los medios de comunicación a ser profesionales y serios.

Reacciones

Por su parte, la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Juchipila, Rocío Moreno Sánchez, aseguró a través de un video que no había recibido ningún trato irrespetuoso por parte del candidato David Monreal Ávila y pidió parar las campañas en contra del proyecto político que ambos encabezan.

En tanto ,Claudia Anaya, candidata de la coalición Va por Zacatecas (PAN, PRI y PRD) a la gubernatura del estado, se pronunció por un respeto irrestricto a las mujeres tanto en estos momentos de campaña como en todo momento.

Juan Castro │ El Sol de Zacatecas

Al finalizar la conferencia mañanera, una reportera cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el video y el mandatario aseguró que no lo había visto y que por ello no podía opinar: "No es prudente opinar, no vi el video y estamos en tiempo electoral".

Las candidata a las gubernatura de Zacatecas, Guadalupe Medina (PES), Ana María Romo (Movimiento Ciudadano) y Claudia Anaya Mota, sostienen en este momento una conferencia de prensa en la que reprueban esa situación, exigiendo respeto a las mujeres y alejar las actitudes machistas y de violencia en contra de las mujeres.

Por otra parte, la Organización Nacional de Mujeres del PRD repudiaron a través de una publicación en Twitter el video, señalando además que "aun cuando la candidata Rocío Moreno recientemente ha intentado justificar, seguiremos alzando la voz"

Desde la ONM repudiamos cualquier acto de acoso sexual y violencia política como el cometido por el candidato del @PartidoMorenaMx, @DavidMonreal, aun cuando la candidata Rocío Moreno recientemente ha intentado justifcar, seguiremos alzando la voz. #UnManoseadorNOSeráGOBERNADOR pic.twitter.com/5cLnNXOLCk — Organización Nacional de Mujeres del PRD (@ONMPRD) April 21, 2021

Con el hashtag #unmanoseadorno será gobernador la candidata Claudia Anaya Mota se pronunció particularmente contra cualquier tipo de violencioa contra las mujeres.