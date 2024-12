De qué trata Breaking Bad, la serie con la que Sheinbaum comparó el reportaje de NYT

Breaking Bad es una serie que se estrenó en 2008 y que esta semana fue mencionada en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a raíz de un reportaje que hizo el medio estadounidense The New York Times.

En el trabajo periodístico, dicho medio aseguró que el Cártel de Sinaloa recluta tanto a maestros de química como a sus estudiantes para cocinar fentanilo, por lo que la mandataria calificó el reportaje como algo "inspirado en Breaking Bad".

“Hoy pregunté en el gabinete y no hay información sobre esto, ayer le preguntaba a Paulina (coordinadora de Comunicación Social) porque hay una serie, pero que ocurre en Nuevo México, hay una serie muy conocida que recibió muchos premios ahí de un profesor de química en Estados Unidos que hace apología de esto", expresó.

México NYT se inspiró en Breaking Bad para decir que cártel de Sinaloa recluta estudiantes de química: Sheinbaum

De esto trata Breaking Bad, la serie que mencionó Sheinbaum

Tal como dijo la mandataria, dicha serie protagonizada por Bryan Cranston cuenta la historia de un maestro llamado Walter White, quien vive en Albuquerque y que al verse en problemas personales y económicos por un cáncer de pulmón que le diagnostican en los primeros capítulos, decide empezar a cocinar metanfetamina.

Sin embargo, esta idea se le ocurre después de descubrir que Jesse Pinkman, uno de sus antiguos alumnos, comercializa dicha droga de baja calidad en las calles, pero Walt, al ser un experto en componentes químicos, le ofrece cocinar "meta" de mayor pureza.

Inspirado por la necesidad de dejarle suficiente dinero a su familia cuando muera, Walt y Jesse empiezan a comercializar grandes cantidades de metanfetamina pero no con la velocidad con la que avanza el cáncer del profesor de química, por lo que deciden acudir a Tuco, quien es familiar de una de las cabecillas del cártel de metanfetamina que opera en México.

La serie avanza con una gran cantidad de circunstancias que posicionan a Walter White como el mejor cocinero de metanfetamina azul con una receta que él mismo crea mientras recaudan gran cantidad de dinero, mismo que empiezan a lavar con ayuda de Saul Goodman y Skyler, la esposa de Walter.

Bajo el nombre de Heisenberg, la DEA comienza a buscarlo y tanto Walter como Jesse se involucran en conflictos relacionados con el cártel mexicano, por lo que empieza a peligrar la vida de ambos.

Al final, un agente de la DEA que al mismo tiempo es cuñado de Walter White descubre que él es el cocinero de metanfetamina azul que tiene trabajando a las autoridades día y noche.

La serie producida por Vince Gilligan ha sido calificada por la audiencia como la mejor producción de todos los tiempos, sobre todo luego de que ganó por tres años consecutivos en la categoría de Mejor Serie de los Premios WGA.