Declaraciones de AMLO sobre caso de Emilio N no afectan proceso: Gertz

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que las declaraciones públicas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre las investigaciones por corrupción al exdirector de Pemex, Emilio "N”, y al gobierno de Enrique Peña Nieto no afectan el proceso judicial.

Al participar en el Seminario sobre Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México, Gertz Manero explicó que al ser la Fiscalía un órgano independiente, las declaraciones de López Obrador no impactan en su trabajo o en las investigaciones que se presentarán ante un juez.

“Los dichos del presidente no afectan en el proceso que se le sigue a esta persona por la independencia que tiene la Fiscalía General de la República, él no forma parte del Ministerio Público de la Federación, hubo una reforma (que le dio independencia a la FGR)”, expuso.

Desde que se acordó la extradición del exdirector de Petróleos Mexicanos desde España, el presidente de la República ha aprovechado sus conferencia de prensa matutinas e incluso algunos eventos públicos para hablar sobre los casos de corrupción que el exfuncionara revelará durante el proceso judicial que se le sigue.

En la "mañanera" de este miércoles, el mandatario federal aseguró que los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón deben ser llamados a declarar tras la denuncia presentada por el exdirector de Pemex ante la FGR.

"Lo que debe de quedar claro es que con esta denuncia que presenta el señor Lozoya y que da a conocer el fiscal Gertz Manero, implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. Tiene que declarar el expresidente Calderón y el expresidente Peña", reiteró.

"Tiene que haber sustento, pruebas, testigos, se habla de un video ojalá se pueda que se dé a conocer, toda la información al respecto”, declaró.

Dijo también que hay que cuidar el debido proceso, pero también transparentar lo que más se pueda. “Yo diría todo. Van a ser citados probablemente todos los señalados, esto no significa que sean culpables. Pero cuando hay una denuncia con esas características tienen que declarar los acusados”, subrayó.

Asimismo, expresó su respeto por las acciones que adopte el fiscal Alejandro Gertz Manero, “porque ahora ya no es como antes, pues es una institución con carácter autónomo, no como la Procuraduría General de la República. Consideró que es un funcionario con principios que no se prestaría a una jugarreta”.

