Defiende AMLO a la CONADE que preside Ana Gabriela Guevara

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que alista una ceremonia para recibir a los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de París 2024 y defendió el desempeño de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) que preside Ana Gabriela Guevara.

Tras señalar que el país está orgulloso de los atletas mexicanos, el presidente reiteró que recibirán apoyos económicos provenientes del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), que son los 32 millones 194 mil dólares que Estados Unidos devolvió a México y que provienen de lo confiscado a Javier Villarreal Hernández, ex secretario de Finanzas de Coahuila, quien cometió desvíos a las arcas del estado.

“Les vamos a entregar su reconocimiento a todos los participantes de la delegación de los Juegos Olímpicos. Desde luego a quienes obtuvieron medallas, México obtuvo cinco (...) Por primera vez nos están devolviendo ese dinero que pertenece a México y de ese dinero que tiene el instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado se les va a entregar una parte a los deportistas”, recalcó el presidente.

El mandatario mexicano afirmó que se siente orgulloso del desempeño de los deportistas mexicanos en París 2024 a pesar de los cuestionamientos por la falta de apoyo gubernamental.



“Estamos haciendo las cuentas, porque se les entregó también a quienes fueron a los juegos panamericanos. A todos se les ha entregado apoyo y lo vamos a seguir haciendo, que no se olvide. Desde luego, hay cuestionamientos, esto es normal en una sociedad auténticamente democrática, no puede haber pensamiento único, no se puede protestar con los dientes apretados, se tiene que garantizar el derecho a disentir", expresó.

Además, el presidente defendió el desempeño de su Gobierno al asegurar que “México tiene muchos récords y muchas medallas en las Olimpiadas de los Gobiernos”.

“Tenemos medalla en empleo, tenemos medalla en remesas, tenemos medalla en fortaleza del peso, tenemos medalla en aumento de salario, tenemos medalla en reservas del Banco de México, tenemos medalla en inversión extranjera, tenemos medalla en combate a la pobreza… Nos faltan más medallas pero ya se van a conseguir”, sostuvo el presidente.

AMLO defiende a la CONADE

También se le preguntó al presidente en su conferencia “qué calificación” le da al desempeño de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), que preside Ana Gabriela Guevara, a quien se le ha acusado de malos manejos y abandono al deporte en su administración.

“Pues ahí está el resultado, en política también cuentan los resultados, tres de plata y dos de bronce. ¡Ya!”, expresó el presidente tratando de dejar atrás la polémica sobre las dificultades que tuvieron que pasar los atletas mexicanos para llegar a las Olimpiadas.

Es de recordar que la titular de la CONADE criticó el desempeño de los atletas mexicanos en París y dijo que quedaron “cortos”, por lo que le han llovido críticas a su administración de parte de los atletas que señalan que no llegan los apoyos.