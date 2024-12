Defiende Piña al PJF y reclama ataques de la 4T en su último informe como ministra Presidenta

La ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández, reclamó los ataques que jueces, magistrados y ministros de la Corte han recibido durante los últimos seis años por su labor jurisdiccional.

Durante su segundo —y posiblemente último— informe de labores como titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Piña también defendió al actual Poder Judicial y advirtió que nada justifica el cese de cientos de juzgadores y la eliminación de la llamada carrera judicial.

“Se está innovando a partir de una narrativa falsa, infundada, pero repetida. Tan consistentemente, que ha parecido convertirse en verdad (...) Lo cierto es que la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de seis años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes”, reclamó la ministra.

El informe de Piña Hernández contó con la ausencia de representantes del Congreso de la Unión. Del Poder Ejecutivo únicamente asistió el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, César Yáñez. Incluso, faltaron tres de los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF: la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Asimismo, Piña Hernández reclamó el desprestigio y el uso de medios públicos y oficiales para la “campaña” de deslegitimación a la independencia del PJF:

“Cuando la Suprema Corte recuperó su mandato y papel de Tribunal Constitucional independiente y autónomo cuando se restauró el respeto pleno a su autonomía jurisdiccional como siempre debió haber sido, fue entonces cuando algunos medios públicos y todos los medios oficiales se enfocaron en la anulación de la independencia judicial y el desprestigio público de las personas juzgadora, sin nunca presentarse prueba alguna”.

La ministra indicó que dichos ataques coincidieron con decisiones de juzgadores que afectaron a los intereses del gobierno:

“Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura federal, y a sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional, se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno se nos llamó traidores al pueblo y abiertamente se nos acusó de no ser parte, como además no debía ser por no corresponder a cada juzgador, de un proyecto político dominante”.

La titular del PJF recordó el caso de la Guardia Nacional, cuando la SCJN declaró inconstitucional el traslado de este organismo de la Defensa Nacional. Dicha situación, expresó, “fue un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los Ministros de la Suprema Corte”.

“Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como deterioro su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad”, recordó la ministra.

Según Piña, la Corte nunca se negó a la necesidad de una reforma, aunque recordó que la aprobada no contempla aspectos fundamentales de la labor jurisdiccional:

“He reiterado que, por supuesto, se necesitaba una reforma, pero que no podíamos caer en la salida fácil; el contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos, sus consecuencias, insisto: hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún, el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza.”

Piña Hernández dedicó dos terceras partes de su discurso a hablar sobre la reforma judicial, y solo 10 minutos a los logros y actividades de la Corte durante este periodo de sesiones.

Entre los logros anunciados por la ministra están las sentencias emitida en materia de derechos a la salud, información de los consumidores al validar el sistema de etiquetado de productos; derechos de las mujeres a un sistema normativo libre de estereotipos de género; derecho a la información pública al desclasificar información relacionada con los monitoreos de la pandemia, de la contratación de sistemas de espionaje y ciertas obras públicas de relevancia nacional.

“El trabajo de cada uno es la mejor voz; y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia, es su legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”, concluyó la ministra Presidenta en lo que fue el posible último informe con el PJF como se conoce actualmente.