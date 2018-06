Demandan claridad a candidatos durante el próximo debate presidencial

Especialistas en educación, medio ambiente y salud exhortaron a los candidatos presidenciales a fijar posturas claras sobre estos rubros durante el próximo debate presidencial (medio ambiente, desigualdad, educación y salud) debido a que son dos temáticas que afectan directamente a la población mexicana.



Isabel Studer, representante de la Iniciativa Climática de México un movimiento que reúne a una docena de ONG ambientalistas, indicó que los candidatos deben de asumir el compromiso de tomar el tema del medio ambiente de forma transversal, y no dejárselo sólo a la Secretaría de Medio Ambiente ya que eso no es suficiente para afrontar el reto del cambio climático.

“La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático puede darnos la oportunidad de haya una verdadera coordinación entre las secretarías de Medio Ambiente, Energía, Agricultura, Comunicaciones, Turismo, que requieren trabajar de manera transversal en el cambio climático”, comentó la especialista.

Studer explicó que la política ambiental del próximo sexenio debe ser transversal ya que no sólo se trata de atribuciones de Semarnat, sino de otros ámbitos, por ejemplo ganadería, desarrollo económico de comunidades indígenas, que el turismo no afecte a las áreas naturales protegidas, agua y modelos presupuestarios.

“(La Iniciativa) destaca la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la administración del agua; protección de los mares mexicanos; consolidación de las áreas naturales protegidas y la canalización de recursos para la implementación de los planes de manejo de las mismas, y en general todo lo que concierne al Acuerdo de Paris que México firmó”, añadió.

En el tema de la salud pública, Alejandro Calvillo, director de la asociación no gubernamental “El Poder del Consumidor”, advirtió que el combate a la obesidad debe ser uno de los principales ejes de la política pública del próximo presidente ya que nuestro país pasa por una severa crisis por esta enfermedad.

“El asunto no ha estado en el debate público o no se ha abordado este tema, la propia OCDE señala que México no es viable en términos de salud ni financieramente, es decir, los costos que están significando para el presupuesto del Estado y de las familias, de consecuencias de la obesidad como la diabetes, varios tipos de cáncer y las enfermedades cardiovasculares, acaba con la posibilidad del país de salir adelante”, dijo.

México es uno de los países con mayor índice de obesidad en su población. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, 73% de los adultos y 35% de los niños y adolescentes padecen sobrepeso u obesidad, es decir, en 60.6 millones de personas (52% de los mexicanos) sufren de esta condición.

Calvillo aseveró que el compromiso del próximo presidente debe ser con las políticas preventivas, tales como un etiquetado de la comida chatarra que le diga a la gente cuántas calorías y azúcares consumen, la prohibición total de este tipo de alimentos en las escuelas y una educación nutricional en el sistema educativo público, aunque esto afecte los intereses económicos de la industria.

Para estos temas, El Poder del Consumidor lanzó la plataforma ¿De qué lado está?, donde los ciudadanos pueden cuestionar a los candidatos sobre su compromiso con la salud pública.

Respecto a la educación, otro de los temas que se tocará durante el debate, hay que recordar que diversas personas han criticado a los candidatos por su falta de compromiso para ser claros en sus propuestas. Tales el caso de, rector de la UNAM, Enrique Graue, quien ha criticado públicamente a los cuatro políticos que siguen en la contienda por sus propuestas en materia educativa.

“Están cortas en materia de educación superior e investigación, ya que no han dicho cómo se atenderá la fragmentación que existe en este nivel educativo”, dijo el rector durante su participación en la XXV Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior a principios de mayo.