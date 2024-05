Denuncia contra Arturo Zaldívar no debe perderse ni enterrarse: especialista

En la denuncia anónima contra el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, por presunta vulneración de la autonomía e independencia de Poder Judicial de la Federación, es preocupante que se ataque la forma y no el fondo; es un tema muy grave y serio, afirmó Fernando Benítez, CEO de Amitai, especialista en ética, transparencia y lucha contra la corrupción.

“No hay que dejar que esta denuncia se pierda, la entierren o la metan debajo de la alfombra. Debemos exigir como sociedad que se aclare y en su caso se castigue”, afirmó el especialista.

En entrevista, expresó: “Tenemos que exigir como sociedad que este asunto no se quede en lo mediático y que a la segunda o tercera semana se olvide y la impunidad siga en México”.

Afirmó: “Lo que se denuncia es extraordinariamente grave: que la persona responsable de todo el sistema judicial en México, se corrompió para servir al Poder Ejecutivo. Es my grave en una república democrática”.

Se debe crear un sistema de que cualquier persona pueda denunciar y se protejan sus derechos como tales. Que no haya represalias contra ellos. Pero se tiene que sustentar la denuncia para que no sean frívolas o infundadas.

Y en el mismo caso del ex ministro Zaldívar, que no es en retiro porque no terminó su gestión sino que renunció al cargo, él tiene derecho a que se sustente la denuncia; pero como al parecer sí tiene sustento, hay que hacer la investigación.

¿Entonces, qué va a pasar?

-La misma SCJN ya la investiga y sustenta la denuncia. Y la ministra presidenta Norma Piña tiene que presentarla ante la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero.

Pero ahí se va a detener todo nuevamente porque prevalece la impunidad. No funciona el sistema. ¿Qué hacer?

-Tenemos, como ciudadanos, que exigir que este asunto no debe quedarse en lo mediático y en dos, tres semanas se olvide y la impunidad siga en México.

Se tienen que garantizar los derechos de los denunciantes y para que haya castigos, debemos de tener alternancia. Y no como se hace ahora que la misma gente que investiga los delitos, en caso de que se sustenten, se dieron en el actual gobierno.

¿No se puede ser juez y parte?

-Exactamente.

¿Es un asunto muy grave y se trata con mucha ligereza?

-Para mí este asunto es mucho más grave que otros que han hecho mucho escándalo, incluso el de Segalmex; la no construcción del Aeropuerto de Texcoco y de todos los errores de los que pudiéramos hablar.

Este caso de Arturo Zaldivar, sería el más grave de no hacer nada. Cuando el presidente de la SCJN y presidente del Consejo de la Judicatura usa su poder para obtener un beneficio propio y además, alinearse con el poder, con el cual debería ejercer contrapeso.

Nos quitan a los ciudadanos todos nuestros derechos civiles: el derecho a una justicia que sea ciega, que no sea una justicia que se aplica solo a los adversarios. Es decir es un acto de corrupción que solo se ve en países donde tienen dictaduras.

Debemos exigir que esta denuncia se aclare y en su caso, que se castigue, insistió.

QUE SE ACLAREN CASOS EMBLEMÁTICOS Y SE CASTIGUE A LOS RESPONSABLES

Así como los casos de Ayotzinapa, que se aclaren, pero que se castiguen. De nada sirve que se investiguen y tenemos la verdad, pero no hay ni un solo castigado en la cárcel ni nadie que pague por estos delitos.

Además es lógico: Por qué quieren reelegirse, además del poder y los beneficios personales, es el cubrirse las espaldas unos a otros, porque sí llega al poder alguien que no sea del grupo al gobierno, estarían muy preocupados de que van a investigar estos casos y se vayan ahora sí, a castigar, como ellos ahora lo hacen con los del gobierno anterior.

Pero no debería de ser así la justicia. Por eso necesitamos un Poder Judicial libre y transparente. No hay que dejar que esta denuncia se pierda, lo entierren o lo metan debajo de la alfombra.

“Hacemos como que hacemos, pero nada cambia. Nadie considera lo que la legalidad y las mejores prácticas y hasta el sentido común dicen”, afirmó Fernando Sentíes.

Recordó que en todo el mundo las denuncias se impulsan y se protegen por los gobiernos, tanto denuncias de hechos contra empresas como contra funcionarios. “La razón es obvia: buscar la transparencia y la no intimidación de los poderosos para ocultar acciones que les benefician personalmente”.

Refirió que de acuerdo con la organización Impunidad Cero, en México solo se denuncian 6 de cada 100 delitos cometidos y solo se resuelve uno.

“Esto confirma la percepción de la mayoría de las personas que no denuncian porque nadie hace nada y, por lo tanto, no tiene sentido denunciar”.

“Y tampoco se denuncia por temor a represalias, como sucedió en el piso 14 del edificio del Consejo de la Judicatura, durante la presidencia del ministro Zaldívar y por lo tanto, del Consejo de la Judicatura Federal “al más rancio estilo de las #NarcoSeries o de la extinta Dirección Federal de Seguridad”.

Los encargados de velar por la independencia del Poder Judicial y asegurar que la justicia sea ciega en México, citaban a los jueces y magistrados y los extorsionaban para sentenciar de acuerdo a la línea e instrucciones giradas.

Pero antes de entrar los despojaban de sus teléfonos con ello, de sus derechos a una audiencia formal.

Refirió que en México no hay mecanismos para denunciar formalmente ni responsables para recibir o atender denuncias.

De acuerdo al Sistema Integral de Denuncia Ciudadana (Sidec), la forma de hacerlo es vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se puede hacer través de la dirección www.scjn.gob.mx o bien a los números telefónicos 55 41 13 12 12 y 800 767 2022

Este sistema limita a denunciar acciones de transparencia con alguna referencia del INAI y solo sobre resoluciones. No permite hacer una denuncia anónima sobre actos de corrupción de un funcionario.

“Lo más grave es que a más de un mes de los hechos, el mismo gobierno federal, donde ahora participa el ex ministro Zaldívar, después de su irregular renuncia, han hecho todo para callar la investigación, pero nada para que se aclaren los hechos”.

Afirmó: “Un gobierno que se jacte en hablar de combate a la corrupción, debe promover a toda costa, raspe a quien raspe la denuncia, incluso anónima en todos los niveles”.

Promover un sistema de denuncia formal para cada dependencia encargada de investigar y que se administre por un tercero que permita denuncias anónimas, puntualizó.