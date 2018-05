Descarta Margarita Zavala buscar el voto útil

La candidata presidencial independiente, Margarita Zavala afirmó que no busca el diálogo con otros candidatos para un voto útil, porque éste no debe ser resultado de acuerdos cupulares.



Al participar en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión que realizó la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y que concluyó ayer, la expanista indicó que siempre ha estado a favor del diálogo, pero “no voy a dejar pasar un día sin dirigirme a los ciudadanos”.

En preguntas y respuestas de parte de ese sector expresó su preocupación por el nivel de polarización que ha generado este proceso electoral y demandó a los empresarios de la industria de la Radio y la Televisión defender la libertad.

Respecto al modelo de comunicación se pronunció por revisarlo, “formar un modelo combinado”, debido a que satura los medios con spots, que además, dijo, es inequitativa esa cantidad de spots pues a los candidatos independientes “tenemos que pedir”, a los Partidos políticos saturan las frecuencias durante las campañas. Reiteró su propuesta de reducir el presupuesto a los partidos políticos, lo que originó en el auditorio aplausos.

Pidió que no les cierren el paso a más mujeres. Que no las traten así: “Yo toda mi vida la he dedicado a México, toda mi vida la he dedicado pensando en lo mejor para México, eventualmente me he equivocado, pero lo que no puedo aceptar es que a las mujeres les digan que se rindan; lo que no puedo aceptar es que intenten quitarles su nombre; lo que no puedo aceptar es que nos digan que no se puede hacer las cosas, y eso también es una aportación de cualquier mujer cuando dice “yo quiero” , y se los digo por las que están también en los medios de comunicación”.

SIN MULTA

Por otra parte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no sancionar a la candidata por la realización de tres conversatorios y en los que obtuvo ingresos por 1.8 millones de pesos, durante el periodo de recolección de firmas.

El acuerdo aprobado en la sesión de ayer, el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama Rendón, explicó que esta resolución se tomó, debido a que Zavala Gómez del Campo reportó en todo momento los gastos e identificó la fuente.