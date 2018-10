Descubren venta de datos del padrón electoral por internet

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aseguró una base de datos con información de la Lista Nominal de Electores que estaba a la venta por internet.



En comunicado, la Fepade informó que el pasado 3 de octubre recibió una denuncia de que se estaba vendiendo en internet información de la Lista Nominal, por lo que se procedió a un operativo para su aseguramiento.

“La Fepade y la AIC realizaron un cateo y, además de localizar la clave de la nube donde se encontraba a la venta la base de datos, se logró el aseguramiento de tres computadoras, un celular y un disco duro. Con esta acción se confirmó que en el sitio se encontraba a la venta la Lista Nominal de Electores”, indicó la Fiscalía Especializada, que no reportó detenciones.

Después del aseguramiento, la información se llevó a la Policía Cibernética de la Policía Federal para su análisis, donde se encontró que la Lista Nominal corresponde a 2015; también se informó de lo acontecido al Instituto Nacional Electoral (INE) para que realice su propia investigación del origen de esta base de datos.

Fepade aseguró que la Lista Nominal encontrada no fue sustraída de los sistemas del INE, además de que ya se retiró toda la información de internet, por lo que en estos momentos no hay riesgo de que se comercialice o llegue a manos de un particular de manera irregular.