Desfogue de presa Peñitas fue irresponsable: Acuña Llamas

Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) criticó al Gobierno Federal al considerar que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de desfogar la presa Peñitas, que inundó la región chontal para evitar causar daño en Tabasco, fue un acto de irresponsabilidad.

“Por error humano, por falta de imaginación o por otras muchas razones se desfogan presas con irresponsabilidad. No es posible que parezcamos entretenidos con otras grandes cosas sin que desde la autoridad haya acto de reconocimiento al error, porque dentro de la corrupción anidada en el hueco de la corrupción hay muchísimo de esto: negligencia, irresponsabilidad y falta de oportunidad”, dijo al participar en la FIL de Guadalajara 2020.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Además, durante el IX Seminario Internacional Federalismo y Combate a la Corrupción en América Latina “Hacia un nuevo pacto social”, Acuña Llamas, quien está por dejar la presidencia del Instituto, insistió en que el INAI fue creada para ser “rebelde por naturaleza e incómoda al ejercicio del poder, dirigida a corregir la conversación que tiene el estado con la ciudadanía con autoridad, no con sugerencia”.

“El INAI es una institución pilar del Estado mexicano, no del Gobierno. No es un aliado gubernativo, no es ni puede ser un auxiliar para que las cuestiones del gobierno se hagan desde una lógica que no sea la democrática”, dijo.

Finalmente acusó que desde el Gobierno se busque burlar a la ciudadanía pues acusó que “cada día muchísimos diálogos son interrumpidos porque hay cerrazón, evasión, elusión o exclusión por parte de un Gobierno que tiene una enorme red de ventanillas cerradas o de ventanillas ausentes”.