Después de 68 sucedió algo más terrible Ayotzinapa: Elena Poniatowska

Víspera del 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco y una nueva alternancia en la Presidencia de la República, la autora de La Noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska, mantiene la convicción de que AMLO fue despojado de la Presidencia en 2006 y que no será seducido por la mafia del poder, responsable del caos de esta nación. En entrevista con la Organización Editorial Mexicana (OEM) reconoció, un tanto sorprendida, que al virtual presidente electo “le confieren un trato similar a la Virgen de Guadalupe”.



Retrospectiva

-¿Qué significa para la ganadora del Premio Rómulo Gallegos la restauración de la alternancia y 50 años del Movimiento Estudiantil 2 octubre 1968?

Es un triunfo de todos los mexicanos alcanzado no reconocido en varios sexenios que corroboró que la mayoría confiamos tanto en Andrés Manuel que le conferimos un trato similar a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo nosotros debemos resolver nuestros propios problemas.

¿Por qué está de su lado y al mismo tiempo afirma que no es su incondicional?

Desde 2012, cuando era alcalde de Cdmx y confío en que cuente con c100

olaboradores capaces de decirle cuando no están o no de acuerdo.

Después de recibir el premio Cervantes cuestionó la integración a la alianza Haremos Juntos Historia de AMLO de Encuentro Social ¿Mantiene esa condición?

No soy juez, pero me parece que ese partido se manifestó en Acteal afirmando que la culpa era de los indígenas y se plantea en contra de cualquier avance social como matrimonios gay pues en México no se puede perseguir por esa condición a nadie pues cada hombre y mujer es dueño de su cuerpo y sexualidad.

¿Cree que López Obrador mantenga en la presidencia su mismo ideario progresista que en la pasada campaña?

Absolutamente segura e incluso lo mostró en estos meses al acercarse a mucha gente que incluso lo maltrató y pidió la reconciliación una práctica común para los cristianos.

¿Cree que el presidente electo anteponga el perdón al revanchismo?

Será un presidente feliz generoso que conoce al país como nadie porque lo recorrió diversas veces es absolutamente auténtico. Si dice primero los pobres es que realmente ocupará de ellos y enseñara a los ricos a ser generosos, entender que el futuro del país depende de todos.

¿Considera que a 50 años de la matanza del 2 de octubre, el arribo de AMLO al poder restituya su condición a los caídos de ese episodio?

Después del 68 algo más terrible sucedió a nuestros jóvenes: Ayotzinapa. A diferencia de Díaz Ordaz y las actuales autoridades ahora hay que rendirles un homenaje a quienes se lanzaron a la calle para defender sus ideales y ahora cuenten con su Regis Debray como recordar que en el movimiento francés 1968 no murieron como aquí.

¿Cree que el movimiento existencialista de Jean Paul Sartre encuentre remanentes en el México de AMLO?

No porque Sartre fue un filósofo de la nada, en un momento él se unió y lanzó a la calle con los jóvenes y a Julies Regis Debray pero aquí en México, solamente los que estudian filosofía y el existencialismo pueden saber de Sartre y su mujer, la del segundo sexo Simone de Beauvoir quien tanto nos defendió.

¿Qué significa para Cdmx el triunfo de su primera gobernante por elección popular?

Es una victoria para todas las mujeres y orgullo que una universitaria que en lugar de realizar sus investigaciones en su cubículo UNAM, está decidida a encabezarla con generosidad para sacarla.

¿Considera la Premio de Literatura Miguel de Cervantes que el presidente electo AMLO se un hombre culto y de letras?

Desde luego lee continuamente como su esposa una escritora, intelectual y maestra. Están en otro nivel intelectual algo que no sucedía desde hace varios sexenios. Ello le permite tener un juicio claro de que hacer por México donde hay un abismo entre una clase social y otra donde unos amasan y otros administran miseria.