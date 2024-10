Diputados alistan paquete de 10 reformas para amonestar o destituir a jueces electos

La Cámara de Diputados se alista para discutir un paquete de ocho reformas y crear dos leyes nuevas en materia judicial, una de ellas para sancionar a los ministros, magistrados y jueces que sean elegidos por voto popular cuando incurran en malas prácticas, anunció Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro.

En conferencia de prensa de San Lázaro, el líder morenista dijo que a la par de la discusión de las 10 reformas constitucionales del expresidente Andrés Manuel López Obrador pendientes, trabajarán en otro paquete en conjunto con el Senado en materia judicial.

“Estamos preparando otro paquete de reformas en materia reglamentaria, dos leyes de nueva creación que son una Ley Orgánica (...) de la nueva institución que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Tiene que haber una ley que regule su funcionamiento, pero va a haber como 10 leyes reglamentarias todavía que se tienen que actualizar y modificar”, aseguró.

México Senado entra en receso tras no conseguir conceso en aprobación de la convocatoria de jueces

Monreal Ávila dijo que "las sanciones que prevé (la nueva Ley de Disciplina Judicial) son de distinto tipo, desde un apercibimiento, amonestación, o incluso hay destituciones cuando se comprueban causas graves en el ejercicio de la función. Pero eso lo va a regular la ley reglamentaria, por eso es muy importante que se expidan leyes reglamentarias y se actualicen las que están vigentes para ser acordes con la Constitución que acaba de modificar eso”.

Detalló que la Ley de Amparo, Ley de lo contencioso Administrativo, Código Civil y Familiar, Código de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal son los ordenamientos que serán modificados con el paquete anunciado.

En cuanto al avance en la elección judicial, Monreal Ávila dijo que los Comités de Evaluación de candidatos a ministros, magistrados y jueces de cada poder se tienen que instalar a más tardar el 31 de octubre, por lo que diputados y senadores trabajan en la selección de los cinco integrantes del Comité que corresponde al Poder Legislativo, los cuáles prometió serán imparciales en su actuación.

“Vamos a buscar que sean los mejores, tanto de la sociedad o la academia, que no tengan vínculos partidistas, que no hayan ocupado puestos de elección popular en los últimos años e incluso que no sean afines a ninguno de los poderes, ni al poder judicial, ni al legislativo. (Habrá) Una lupa estricta”, indicó.