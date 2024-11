De la 4T, los diputados que más faltan a las votaciones

En dos meses de la nueva legislatura en la Cámara de Diputados, los legisladores de la 4T se colocan como los que más faltan a las votaciones, incluso algunos han omitido votar hasta en 10 sesiones en las que se discutieron reformas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluida la reforma judicial.

Los diputados perciben una dieta mensual de 75 mil 609 pesos con 27 centavos, de acuerdo con información de la Cámara de Diputados, aguinaldo de 40 días de dieta bruta y su trabajo consiste en proponer reformas o leyes, discutirlas y votarlas; sin embargo, una constante en San Lázaro es que los diputados registran su asistencia y luego se salen del salón de plenos para realizar otras actividades.

La diputada Magaly Armenta, del Partido Verde y que se pasó a Morena para que el partido mayoritario conserve toda la legislatura la Junta de Coordinación Política (Jucopo), es la que más se ausenta de las votaciones, pues de 11 sesiones que registra la Cámara sólo ha votado en una.

La legisladora ha omitido votar en sesiones de gran trascendencia como la del 3 de septiembre en la que se aprobó la reforma judicial para que ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces sean electos por voto popular.

La diputada Carmen Armendáriz, exparticipante del programa Shark Tank y que repite en el cardo, ha faltado a cuatro votaciones de las 11 que registra la Cámara de Diputados.

Pese a ausentarse de las votaciones, la diputada Armendáriz se quejó de la carga de trabajo en San Lázaro y el 30 de septiembre informó a través de su cuenta de X que fue hospitalizada como consecuencia de las “jornadas inhumanas” en la Cámara de Diputados.

“Fui ingresada como consecuencia de la jornada de la cámara, cuando salimos a las 4 a.m. después de haber aprobado la reforma a la Guardia Nacional. No hay necesidad de someternos a los legisladores a esas jornadas inhumanas. Podríamos sesionar todos los días, por ejemplo, o ser más eficientes en nuestros debates. En esa ocasión, se me bajaron las defensas y fui internada con salmonelosis severa”, comunicó.

Los diputados Santy Montemayor Castillo y Francisco Javier Borrego Adame, de Morena, registran tres ausencias en las votaciones, al igual que Casandra de los Santos Flores y Jorge Luis Villatoro Osorio, del Partido Verde.

Del lado de la oposición, la diputada panista Julia Licet Jiménez Angulo es la que más se ausenta, pues ha faltado a tres las votaciones, una de ellas referente a la reforma para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los diputados Julén Rementería, Germán Martínezy Jesús Antonio Nader Nasrallah, del PAN, registran dos faltas cada uno a las votaciones en San Lázaro, sesiones en las que se discutieronu reformas para elevar a rango constitucional programas sociales como Sembrando Vida, Fertilizantes para el Bienestar y reducir la edad para recibir la pensión de adultos mayores de 68 a 65 años y para reconocer los derechos de los pueblos indígenas.