Diputados olvidan reformas para duplicar aguinaldo y reducir jornada laboral de trabajadores

El aguinaldo doble y la reducción de la jornada laboral no serán una realidad en lo que resta de año, pues la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados tiene otras prioridades, reconoció la diputada Maiella Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de San Lázaro.

En entrevista con El Sol de México, la diputada Gómez indicó que la agenda legislativa de la Comisión contempla la regulación del trabajo de los repartidores por aplicaciones como Uber y Rappi y las leyes secundarias en materia de igualdad salarial, ambas iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, no así el aguinaldo doble ni la reducción de la jornada laboral.

A pregunta expresa sobre si la discusión de aguinaldo doble se pasaría al otro año, pues la prioridad en San Lázaro es la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, la diputada dijo: “Si, porque además no tenemos iniciativas que especifiquen el tema del aguinaldo, es un tema que no nos ha llegado como tal. Vamos a esperar que tengamos iniciativas ya más completas. Si tenemos una de aguinaldo pero particularmente no para 30 días”.

Aunque la diputada afirmó que no han recibido una iniciativa para reformar la Ley Federal de Trabajo en materia de aguinaldo doble, el 6 de octubre la diputada Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde, presentó una iniciativa en esta materia y fue turnada a su comisión.

La presidenta de la Comisión indicó que ambas iniciativas tienen un impacto en las finanzas de las empresas, por lo que dijo tienen que ser discutidas a profundidad con los empresarios porque ellos “son los generadores de empleo".

“Por el momento todas las reformas que tienen un impacto presupuestal o que tengan un impacto que tiene que ver con las empresas también tenemos que platicar con ellos, porque al final del día ellos son los generadores de empleo, entonces, necesitamos buscar un equilibrio en donde se cumplan los derechos de los trabajadores y también nuestras empresas sean cuidadas”, indicó.

Destacó que tiene que haber voluntad de todas las partes, pues si bien los derechos de los trabajadores son constitucionales dijo que también es importante que se reconozca que las empresas son las que generan la productividad y las que dan los empleos.

“Entonces tenemos que escuchar la voz de los empresarios porque el hablar de reducción de horas hay que atender el tema con los con los empresarios, el hablar de aguinaldo (doble) hay que tener el tema”, sostuvo.

Aunque las leyes secundarias para lograr la igualdad salarial son una prioridad, la presidenta de la Comisión de Trabajadora dijo que tampoco se aprobará este año, aunque afirmó que ya están trabajando los documentos.

Respecto a la iniciativa para regular el trabajo de los trabajadores por aplicación, la presidenta de la Comisión dijo que una vez que la presidenta Sheinbaum envíe el documento comenzarán con diálogos con el sector.

“En los primeros días escuchamos a los compañeros de las aplicaciones, a los colectivos y el compromiso fue muy claro: que hasta que no llegara la iniciativa no podíamos hablar al respecto y todavía no llega”, dijo.