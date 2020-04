Director del IMSS pide "no hacer escarnio" de camilleros que tiraron a paciente con Covid-19

El director del IMSS, Zoé Robledo, pidió a la población evitar burlas a los camilleros que el martes pasado tiraron a un paciente de 30 años durante un traslado del Hospital Civil de Morelia al Hospital de Tuxpan, Michoacán.

Durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la institución pidió que no exista escarnio a estos empleados, pues aseguró que se trató de un error humano, en el que además estaban presionados por la emergencia del coronavirus.

Luego que en redes sociales se ha hecho viral el video donde se aprecia a camilleros de la institución que se les cae un paciente envuelto en una cápsula de protección por Covid-19 mientras trataban de bajarlo de una ambulancia, Robledo pidió que no se haga escarnio de este hecho.

No te equivoques @zoerobledo el reclamo en el video es contra el régimen por no contar con equipo adecuado

En redes sociales todos los servidores de la salud tienen nuestro apoyo, quienes no los han respetado son ustedes, ¿cuantos muertos llevan a su cuenta por falta de insumos? pic.twitter.com/Lx8Eso8qUG — José Díaz Fuerza México 🇲🇽 #TodosACasa (@JJDiazMachuca) 23 de abril de 2020

El director justificó el hecho al decir: “No se cayó, desde luego, sino que al hacer la maniobra hubo un error y esta persona se cayó de la camilla cuando lo ingresaban a la ambulancia".

También aseguró que la persona que cayó de la camilla se encuentra bien y está en observación, pero subrayó:}

“No debería de haber escarnio sobre los camilleros y el personal que hace este tipo de maniobra, son maniobras complicadas de por sí, ahora imagínense con una cápsula que es un aditamento y después con todo el equipo de protección personal, se hace todavía más difícil”.

Camilleros tiran a paciente con coronavirus

Justificó que en el instituto hay cerca de mil 400 ambulancias y en todas se realizan a veces miles de traslados al día, por lo que dijo que “nadie habla de los traslados exitosos y no es una excusa, simplemente es un error humano de nuestro personal que hoy está viviendo bajo presión”.

Al respecto, la Secretaría de Salud de Michoacán también justificó al respecto, que su personal trabaja contra una pandemia que se esparce con velocidad y entienden el ambiente de presión y hasta miedo en el que se encuentran, por lo que pueden cometer errores. Por esto, subrayaron que apelan a la comprensión de la población y el apoyo de los medios para no hacer escarnio público con un accidente que tuvieron camilleros del IMSS en el Hospital Civil de Morelia al estar trasladando a un paciente, mientras que aseguraron “vamos a revisar los protocolos para dar un mejor cuidado”.