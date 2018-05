El Bronco y López-Dóriga, enfrascados en "guerra" de acusaciones y descalificaciones

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón y Joaquín López-Dóriga están envueltos en una serie de acusaciones y descalificaciones luego que El Bronco afirmara que la esposa del periodista cobraba 13 millones de pesos en el gobierno de Nuevo León.



Esta acusación la negó el comunicador a través de su cuenta de Twitter, donde anunció que procederá legalmente en contra del aspirante presidencial, además de calificarlo de mentiroso y miserable.

Una vez más mientes @JaimeRdzNL Eres un miserable — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 23 de mayo de 2018 Después de leer la infamia de @JaimeRdzNL le emplazo a que proceda legalmente en mi contra como lo voy a hacer yo en la suya. — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 23 de mayo de 2018

Ayer durante su encuentro con integrantes de la Concanaco-Servytur, El Bronco resaltó que Nuevo León “es el único estado del país que no le paga a los medios de comunicación, por eso los traigo a todos en contra, pero no me importa, tengo Facebook, es gratis”.



Lee también: “Ricky Riquín Canallín” es todo un éxito y ya hay remix

Luego se lanzó contra López-Dóriga, con quien ya había tenido una discusión durante el programa Tercer Grado de Televisa:

“Ya vieron como me trata Joaquín López-Dóriga, pero saben, su esposa cobraba en el gobierno de Nuevo León, aquí tengo los datos, más de 13 millones de pesos, por eso está enojado… ah, pero es digno, es periodista”.

Por su parte, el periodista tildó de falso que su esposa Adriana Pérez Romo haya recibido un pago por parte del Gobierno de Nuevo León.



“Dichos que carecen de sustento, y de haber tenido conocimiento de ello durante su gobierno, de constituir éstos alguna irregularidad, debió denunciarlo ante los órganos competentes para la investigación y en su caso sanción. Cosa que no llevó a cabo”, escribió el periodista.

“Otra ocurrencia del Bronco para llamar la atención en tiempos electorales”, escribió.

Ve ahora: Famosas se unen a Belinda a favor de López Obrador con el hashtag #Amlovers

Censura

A esta polémica hay que añadir que el representante jurídico de Rodríguez Calderón, Javier N. Pro, también acusó al periodista de censura, ya que no fue invitado al debate entre los coordinadores de los candidatos presidenciales en el programa radiofónico que conduce López-Dóriga.

Nos CENSURAN después de 4 semanas de asistir sin falta a la #MesadeCoordinadores representando a @JaimeRdzNL en el programa que conduce @lopezdoriga en @Radio_Formula; el día de ayer me llega este mensaje tras la molestia del "periodista" por Tercer Grado. #CensuroComoLopezDoriga pic.twitter.com/a7SAqH1saS — Javier Náñez Pro (@jn_pro) 22 de mayo de 2018