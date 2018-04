Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de Nación de Morena, dijo que el candidato Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a continuar con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tan es así, que "me mandó a mí a decirles: pa' delante".





-¿Andrés Manuel no se cierra a la posibilidad de continuarlo?



-Para nada, no, al contrario, me mandó a mí a decirles: ‘pa' delante’-, respondió en entrevista con El Sol de México.



El ingeniero Alfonso Romo dio a conocer que ya restableció el diálogo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón; luego de haber sostenido una conversación telefónica el jueves, para reanudar la planeación de las mesas de análisis del NAICM, de las cuales se proyecta realizar al menos tres: técnica, financiera y ecológica.

"Ayer (jueves) hablé con él (Juan Pablo Castañón) para decirle que nos volvamos a sentar. Ahora que regrese nos vamos a sentar porque hay mucho tiempo. En el aeropuerto advertimos que tenemos posiciones encontradas, pero no hay que quitar la mesa. No estamos casados con una u otra, tenemos posiciones encontradas, pero sentándonos, vamos a encontrar la mejor solución", explicó a este medio.

Luego de que Carlos Slim y otros líderes como Eduardo Tricio, uno de los accionistas de Aeroméxico, manifestaron temor a que se cancele el NAICM, Romo Garza dijo que no deben generalizarse las opiniones negativas de 10 personas, cuando el 90 por ciento de los empresarios e importantes instituciones como el Fondo el Fondo Monetario Internacional han calificado como "buen prospecto" a Andrés Manuel López Obrador.

"Acaba de mejorar la calificación de Moody’s, de la perspectiva de México, la mejoró; el Fondo Monetario Internacional (FMI) también habla de un buen prospecto a México, porque nos hemos sentado con ellos, porque les hemos explicado el plan y ven que hay mucha confianza, entonces, eso que estoy haciendo es sembrar confianza en miles de empresarios, que 10 empresarios no estén de acuerdo, no quiero decir que 99 por ciento no está de acuerdo", explicó.

Por otro lado, Alfonso Romo aplaudió la iniciativa de la Coparmex para organizar un debate ciudadano con los candidatos, pero puntualizó que la fórmula de "Juntos Haremos Historia", sólo tiene contemplado asistir a los debates organizados por el Instituto Nacional Electoral, a reserva de que se cambie de parecer en el equipo de AMLO.

También dijo desconocer si los recientes escándalos se deban a una campaña negra en contra del tabasqueño.