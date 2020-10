Capítulo 26 | Capi Beto, el enlace de Pemex

“Siéntense, por favor. Damas y caballeros, sé que a veces después de haber comido un gran almuerzo, es esta época del año y es la tarde, puede hacerlos perder un poco la atención. Así que por favor sigan prestando atención y tengan en cuenta que hay una tendencia a perder la concentración, y concéntrense sólo como lo han estado haciendo durante todo el juicio. Gracias”, dijo el Juez Brian M. Cogan al regresar del receso. La señora Liskamm reinició el interrogatorio. Sigue revelando detalles Vicente Zambada Niebla.

—Sr. Zambada, hablemos de su papel en Culiacán, de 2001 hasta su arresto.

—De acuerdo.

—¿Cuáles fueron sus responsabilidades?

—Como dije antes, estaba a cargo de casi todos los negocios de mi padre y también algunos de mi compadre Chapo, la logística de recepción de envíos desde Sudamérica y Centroamérica, para que esas drogas fueran llevadas a la frontera, a Estados Unidos, para ser vendidas; y recibía el dinero en Culiacán.

—¿Dónde se estaban recibiendo las cargas de cocaína en México en aquel momento?

—A principios de 2001 en el sur de México, Oaxaca, Chiapas.

—¿Quién era responsable de recibir las cargas?

—Mi padre tenía a dos personas a cargo en el sur de México recibiendo los envíos de cocaína.

—¿A quiénes?

—Uno era Benny Contreras, Benito Contreras, y el otro se llamaba Markitos.

—Cuando dice que Benny y Markitos iban a recibir la carga, ¿qué contactos tenía con ellos después de que recibieran la carga?

—Ellos se reportaban directamente conmigo y me decían que los cargamentos de drogas habían llegado en ese caso, y yo le pasaría el mensaje a mi papá y después de eso a mi compadre Chapo también.

—¿Qué le pasaba a la cocaína una vez que era físicamente recibida en el sur de México?

—Era transportada en camiones de gasolina a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México a Culiacán.

—¿Quién manejaba el recibimiento de esas drogas en la Ciudad de México?

—Bueno, los camiones de gasolina eran manejados por la gente de mi tío Rey. Habían algunas personas a cargo de las bodegas ahí. Una vez que estaba a salvo en la bodega, ellos me lo reportaban; y yo se la reportaba a mi papá.

—De acuerdo. ¿Y cómo eran transportadas las drogas de la Ciudad de México a la frontera?

—Había otro equipo de camiones de gasolina, tractores y la persona que estaba a cargo de eso era Gonzalo Insunza, también llamado Macho Prieto. También estaba a cargo de ese tipo de camiones de gasolina.

—¿De dónde era Macho Prieto?

—Era originalmente de Culiacán, Sinaloa.

—¿Cuál era su rol dentro del cártel?

—Estaba a cargo del equipo de los camiones tanques que se llevaban las drogas y las transportaban, pero también estaba a cargo de mi seguridad y la de mi padre. Era la cabeza de un equipo de muchos sicarios.

—¿Puede describir cómo iban las drogas de la Ciudad de México a la frontera? ¿De quién eran las drogas transportadas de la Ciudad de México a la frontera?

—Bueno, las de mi papá, las de mi compadre Chapo. Eran socios, y algunas veces Juancho también tendría algunas drogas ahí. Germán y yo también teníamos algunas a veces.

—Usted mencionó a Germán, ¿quién es él?

—Él es una de mis personas, mío y de mi papá, y estuvo a cargo por un tiempo de la plaza en Ciudad Juárez, Chihuahua.

—¿Y en dónde estaba cruzando Germán las drogas a Estados Unidos?

—Durante algunos años, alrededor de 2006, las estaba cruzando por Ciudad Juárez, en Chihuahua. Es la frontera con El Paso.

—Quiero hablar un poco sobre de dónde estaban viniendo las drogas. Los envíos de los que hemos estado hablando, ¿de qué país llegaron?

—De Colombia.

—¿Tuvo alguna conversación con su papá sobre de dónde venía la cocaína? ¿Sobre quién estaba suministrando la cocaína en los 90?

—Sí. Escuché a mi padre hablar varias veces sobre sus socios colombianos, colombianos en este caso.

—¿Alguien en particular?

—Él habló como a finales de los 80 y principios de los años 90, mencionó a Juan Chupeta. Fue uno de los principales proveedores de mi padre y de mi compadre Amado.

—¿Quién es Chupeta?

—Bueno, él es originario de Colombia, y lo que sé es que le suministró la coca. Sé esto por mi padre y por mi compadre Amado.

—¿Sabe su nombre real?

—Sé que era Juan.

—¿Alguna vez conoció a alguien en México que trabajara para Chupeta?

—Sí.

—¿A quién?

—A un compadre mío. Lo llamaban 33.

—¿Cómo sabía que 33 trabajaba para Chupeta?

—Él mismo me lo dijo y en varias reuniones con mi papá y mi compadre Amado donde estuve presente.

—¿Qué relación tuvo con 33?

—Bauticé a uno de sus hijos. Soy el padrino de bautizo de uno de sus hijos, uno de los hijos de 33.

—¿Con quién trabajó 33 en los años 80 y 90?

—Bueno, con mi padre, con mi compadre Amado y él también me mencionó en algún momento que también estaba viendo a Güero Palma, Héctor Salazar Palma.

—¿Qué mencionó sobre Güero Palma?

—Bueno, dijo que se había reunido con él en la Ciudad de México para hacer negocios de tráfico de drogas, ya sabe, envíos de drogas, específicamente de coca.

—¿Quién era el socio de Güero Palma en ese momento?

—Hasta donde yo sabía, mi compadre Chapo.

—Y pasemos a la década del 2000, con quién trabajaba 33 en los años 2000?

—Era socio de un hombre llamado Conejo, con los Beltrán Leyva y con mi papá.

—Mencionó a Conejo, ¿quién es ese?

—Era colombiano y en ese momento estaba suministrándole a mi papá coca.

—¿Cuál fue la relación de Conejo con los Beltrán Leyva en los años 2000?

—Tuvieron una relación muy estrecha, fue uno de los principales socios de los Beltrán Leyva.

—Sr. Zambada, en el curso de su tráfico con el cártel, ¿está familiarizado con otros nombres con los que se refieren a la cocaína?

—En Sinaloa, se refieren a la coca como “perico”.

—De acuerdo. Volviendo a quién estaba suministrando cocaína desde Colombia, hemos hablado de los años 90, ¿qué tal en la década del 2000, sabe quién suministraba cocaína a México en los años 2000?

—Bueno, mi papá me dijo y supe que Conejo fue uno de ellos. Mi compadre Chapo y mi papá mencionaron a alguien llamado Cero Seis, los hermanos Cifuentes.

—Mencionó a los hermanos Cifuentes, a quién de la familia Cifuentes ha conocido?

—Conozco a Jorge Cifuentes y un hermano suyo, no recuerdo su nombre, porque lo llamaba Chaparro.

—Al crecer, ¿qué tipo de relación tenía su familia con la familia Cifuentes?

—Muy cercana. Jorge Cifuentes llegó a Culiacán en los '80 y lo conocí a través de mi padre.

—¿Cuántas veces ha visto a Jorge?

—Muchas veces.

—¿Con quién trabajaba Jorge en Culiacán?

—Directamente con mi Compadre Chapo y con mi papá.

—Y probablemente debería dirigirlo a cierto período de tiempo. Quiero comenzar en los años 90. ¿Con quién trabajaba Jorge en ese momento?

—A principios de los años 90 dejó Culiacán, desapareció y luego supe por mi padre que estaba trabajando con alguien llamado Robachivas.

—¿Es este el mismo Robachivas del que hablamos anteriormente?

—Sí.

—¿Qué le pasó a Robachivas?

—Fue asesinado en la ciudad de Culiacán.

—¿Quién ordenó su asesinato?

—Mi padre y Vicente Carrillo Fuentes.

—¿Tuvo algún papel en eso?

—Mi papá en ese momento estaba en Torreón con mi tocayo Vicente Carrillo Fuentes, y mi padre me dijo por teléfono que enviara a su gente a matar a Robachivas.

—¿Transmitió esa orden?

—Sí, la transmití.

—Después de que Robachivas fuera asesinado, ¿qué pasó después con Jorge?

—Bueno, no escuché sobre él durante bastante tiempo hasta 2003 cuando supe a través de mi padre, quiero ser exacto, ya sea en 2003 o 2004. Fui a las montañas con mi compadre Chapo y Jorge estaba allí con mi compadre Chapo.

—A partir de 2003 o 2004, ¿qué tipo de relación comercial su papá y Chapo tuvieron con Jorge?

—Fue una asociación entre mi papá, mi compadre Chapo, y Jorge Cifuentes.

—¿Qué método de transporte utilizaba Jorge en este momento?

—Bueno, proporcionaríamos botes, botes de pesca, botes camaroneros. Hubo un momento en que hubo un submarino, un submarino.

—¿Qué tipo de relación comercial tuvo con Jorge antes de su arresto?

—Bueno, íbamos a coordinar un gran envío de coca a Culiacán para mi papá y mi compadre Chapo.

—¿Cuándo fue esto?

—Hacia mediados de 2008.

—¿Qué tipo de embarcación usaría para transportar esta carga de cocaína?

—Fui contactado a través de un contacto, un amigo de México que me preguntaba si podía llevarlo con mi papá. Esta persona, mi gente… es una persona a quien llamaban Capi Beto. Capi Beto fue el que me llevó a esta persona. Él era un licenciado de la Ciudad de México. Esa persona estaba proponiendo que tenía un barco de Pemex y a algunos políticos de muy alto nivel en México. Esa persona me dijo que no quería dar nombres de los políticos por su propia seguridad, pero que estaban buscando a mi papá para sugerirle un trato de negocios para prestarle su barco de Pemex, y que también estaban interesados en invertir en un envío muy grande de cocaína. Y la razón por la que estaban buscando reunirse con mi papá y mi compadre Chapo era porque mi papá era muy serio en el negocio. Entonces después yo organicé una reunión con mi papá. Mi papá me dijo que trajera a esta gente a reunirse con él, y por ese tiempo mi papá ya le había comunicado esta situación a mi compadre Chapo, entonces preparamos la reunión en las montañas en una ubicación muy específica que le pertenecía a mi papá. Fue en el estado de Durango en una área que se llama Vascogil, donde mi papá se estaba escondiendo. Llegué ahí con mi papá, luego llegó mi compadre Chapo, y todos acordamos llegar ahí a cierta hora. Para llegar necesitábamos pequeños aviones. Mandé a alguien a reunirse con Capi Beto con las personas que representaban a Pemex en la Ciudad de México, y después en un pequeño avión diferente fue Jorge Cifuentes. En la reunión estuvo mi papá, mi compadre Chapo, Jorge Cifuentes, yo, los representantes de Pemex y los representantes de los políticos y Capi Beto. Y en aquel punto ya había mandado a Capi Beto a sacar el barco, el barco de Pemex para que pudiera tomar unas fotos y ellos querían que viéramos que había confianza y que había posibilidad por parte de los políticos para que nosotros pudiéramos usar ese barco. Y hablamos, yo estaba presente, y los políticos de Pemex estaban diciendo que querían transportar 100 toneladas de cocaína en ese barco. Y querían saber si mi papá y Chapo podían proveerles esa cantidad de cocaína. Y mi compadre Chapo y mi papá, hicieron que Jorge Cifuentes llamara para ver si podía proveer esa cantidad de cocaína.

—Mencionó Pemex un par de veces ¿qué es Pemex?

—Bueno, Pemex es el acrónimo para Petróleos Mexicanos, que es una organización gubernamental en México que importa petróleo, petróleo crudo. Y el barco… bueno, usted sabe, era de una organización gubernamental, era bien sabido y eso significaba que el barco iba a pasar sin problema.

—¿De quién es Pemex?

—Hasta donde yo sé, del Gobierno.

—Sr. Zambada, ese envío, ¿el envío de cien toneladas que acaba de discutir sobre el barco Pemex pasó?

—No lo sé porque meses después fui arrestado. Y cuando me arrestaron, ese envío aún no había comenzado.

—Y sólo para el testigo, usted mencionó a un individuo al que se refería como Capi Beto. Mostrando lo que ha sido marcado como prueba gubernamental 102 para identificación, ¿reconoce a esa persona?

—Sí, ese es Capi Beto.

—¿Es esa una representación justa y precisa de Capi Beto?

—Sí.

—¿Y esta es la persona que trajo a los representantes de Pemex a las reuniones?

—Sí.