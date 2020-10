Capítulo 1 | El Chapo Guzmán. Dinero. Drogas. Asesinatos

Damas y caballeros del jurado, este caso es sobre drogas. Este caso es sobre dinero. Este caso es sobre violencia. Este caso es sobre escapes de prisiones. Este caso es sobre un vasto narco imperio global, todo culminando en la incautación de miles de millones de dólares de narcóticos ilegales desde 1989 hasta 2014. Y el capo que dirigía la organización, responsable de estas actividades ilegales, ese hombre, el acusado, Joaquín Guzmán Loera, un hombre de las montañas de México con inteligencia callejera.

Comenzó desde abajo en la organización, conocida como el Cártel de Sinaloa o La Federación. Pero vendió suficientes drogas y utilizó su instinto y brutalidad para ascender por todo el camino hasta la cima de una organización de cientos de personas. Él ascendió de ser un hombre que seguía órdenes a uno que las daba. Y él usaba todos y cada uno de los medios disponibles para asegurar su lugar en lo más alto, incluyendo la corrupción de funcionarios de gobierno, secuestros, tortura e incluso asesinato.

Ahora, incluso como jefe Guzmán no estaba contento solamente dando órdenes para matar. No. Él era un líder que se ensuciaba las manos. La evidencia en este caso demostrará cómo tomó un rifle y le disparó a dos hombres a quemarropa. Y luego le ordenó a sus hombres cavar un hoyo y quemar los cuerpos.

Foto: Cuartoscuro

Utilizando todas las herramientas de su comercio Guzmán extendió su organización criminal a casi una docena de países. Y usó esta operación para inundar las calles de Brooklyn, en la Ciudad de Nueva York, y los Estados Unidos con cientos y cientos de toneladas de cocaína, mariguana, heroína y metanfetaminas.

Ahora, para darles una idea del tamaño y alcance de su organización criminal, quiero que consideren los siguientes envíos de cocaína: 12 toneladas. Eso es más de 11 toneladas en una pesca en el Pacífico Oriental en 2004. 19 toneladas en un barco frente a la costa de Panamá en 2007. Ocho toneladas en bodegas en Ecuador en 2009. Y dos toneladas confiscadas justo aquí en Brooklyn en la Third Avenue, a unos tres kilómetros de donde estamos sentados en este momento.

Damas y caballeros, esta es solamente una pequeña muestra de los ejemplos de los envíos de cocaína de Guzmán y sus socios trataron de vender aquí en los Estados Unidos.

¿Cuánta cocaína hay en esas 41 toneladas? Hay suficiente cocaína en esas 41 toneladas para 328 millones de líneas de cocaína. Eso es más de una línea de cocaína por cada persona que hay en Estados Unidos.

Ahora, Guzmán envió toda esta cocaína, más la mariguana, las metanfetaminas y la heroína a este país, Estados Unidos, por una y sólo una razón, hacer dinero. Esas mismas 41 toneladas, Guzmán las pudo vender por más de 850 millones de dólares.

Ahora, afortunadamente esos cuatro envíos fueron detenidos por las autoridades antes de que Guzmán y sus socios pudieran venderlas aquí. A lo largo de este juicio escucharán acerca de esas confiscaciones y escucharán de muchas más y escucharán testimonios de cómo Guzmán se jactó de que por cada ataque que sufrió tenía 100 envíos exitosos. Piensen en ello, damas y caballeros. Guzmán no fue narcotraficante durante 25 años porque perdió dinero. Él hizo miles de millones.

Damas y caballeros, mi nombre es Adam Fels y soy uno de los fiscales representando a Estados Unidos en este caso. Ustedes ya conocieron a Gina Parlovecchio y a Anthony Nardozzi. Quiero presentarles de izquierda a derecha a los otros fiscales en este caso, Amanda Liskamm, Michael Robotti y Andrea Goldbarg, nosotros juntos representamos a Estados Unidos en este asunto.

Ahora, quién es el Chapo Guzmán, el acusado en este caso. Como ustedes van a escuchar en un video que Guzmán hizo y que envió a los medios, él comenzó a la edad de 15 años sembrando y vendiendo mariguana y flores de amapola, que es como escucharán la fuente de la heroína.

Desde un inicio en los comienzos de los 70, van a escuchar de testigos del gobierno que Guzmán comenzó vendiendo marihuana dentro de México, pero se movió a la transportación para otros traficantes hacia la frontera entre Estados Unidos y México y luego, cuando ganó capacidad de cruzar la frontera, lo hizo a cambio de una tarifa.

Foto Especial

Ahora, en ese entonces le tomaba a los traficantes de drogas semanas cruzar la marihuana por la frontera. Entonces Guzmán recortó esa entrega a unos días, al moverla por debajo de la frontera, utilizando túneles que él construyó. Entonces a mediados de los 80, Guzmán persiguió una nueva aventura, el envío de cocaína. Van a escuchar que estableció relaciones con algunos de los cárteles colombianos más grandes de esos tiempos. Él los convenció de enviar cocaína de Colombia a México y él así podía usar sus túneles para meter cocaína a Estados Unidos lo más rápidamente posible.

¿De dónde viene esta cocaína? La cocaína es procesada de la planta de coca, que crece en las montañas, en las montañas de los Andes de América del Sur y tiene que enviarse a Estados Unidos y otros lugares donde hay un mercado significativo. Ahora, hay muchas vías en las que puede moverse de Sudamérica a Estados Unidos, y una de esas que escucharán es a través de México por tierra. Pueden ver que México está en medio de América del Sur y Estados Unidos. Entonces los narcotraficantes como el Chapo Guzmán juegan un rol crítico en la cadena de suministro.

En un inicio Guzmán comenzó relativamente pequeño. Él comenzó recibiendo unos pocos aeroplanos en pistas de aterrizaje ocultas en México. Pero pronto Guzmán comenzó a recibir entre 10 y 15 aviones repletos con cocaína cada noche. Por ello Guzmán se ganó un apodo en el cártel de Colombia. Ya no era solamente El Chapo, el chaparro, ahora era también El Rápido, the speedy one, por la velocidad sin precedentes con la que movía la cocaína de los colombianos a Estados Unidos, usando sus túneles y otros medios.

Cuando comenzaron los 90, escucharán que Guzmán continuó recibiendo cientos de toneladas de cocaína, cargándola en esos aviones, que él transportó exitosamente a Estados Unidos. ¿Cómo hace un traficante como Guzmán tanto dinero transportando cocaína? Durante el curso de nuestro juicio van a entender que la cocaína cuesta cierto monto en Colombia. Pero si logra llegar a México, el precio de la cocaína sube entre tres y cinco veces, y si entra en Estados Unidos, entonces vale diez veces más del precio que originalmente vale. ¿De qué depende ese incremento? Escucharán que hay varios riesgos como confiscación de los gobiernos o actos de Dios o que un barco se hunda, todo eso causa un incremento, porque entre más cerca pongan la cocaína de Estados Unidos, el mercado eventual, su valor es más elevado.

Al inicio Guzmán ganaba un porcentaje de la cocaína que transportaba y una comisión por moverla para los colombianos. Pero después los colombianos vendían la mayor parte de su cocaína a Guzmán al precio y entonces le permitían duplicar sus ganancias al cruzarla por la frontera. Pero Guzmán quería ganar mucho más. Él envió a los miembros de su familia a Sudamérica para negociar con las fuentes de abastecimiento, entonces él podía comprar directamente a los productores y así quedarse con toda la ganancia. Van a escuchar cómo Guzmán utilizó casi cualquier método posible para mover esa cocaína, incluyendo sus túneles, aviones, trenes, automóviles, barcos pesqueros, tráilers e incluso submarinos.

El tremendo éxito de Guzmán atrajo los ojos de sus competidores más grandes. Escucharán cómo Guzmán y su organización iniciaron una sangrienta guerra contra sus rivales en México. Hubo un gran número de muertos de ambos lados. Guzmán hizo que su gente matara a sus rivales justo como sus rivales atacaron a la gente de Guzmán. En 1993 Guzmán tuvo que volar a Guatemala, pero fue arrestado y regresado a México para ser encerrado en una prisión. Por los siguientes ocho años, Guzmán estuvo encarcelado en México, pero ni siquiera las cuatro paredes de esa prisión lograron frenar a Guzmán de hacer funcionar su imperio de drogas. Van a escuchar cómo Guzmán mantuvo su imperio de drogas pasando mensajes a sus trabajadores mientras estaba en prisión, entonces él pudo continuar con sus acuerdos ilegales muy lucrativos.

La conducta criminal de Guzmán no se le escapó a la justicia estadounidense, damas y caballeros. Después de que se enteró de que había sido acusado en Estados Unidos, Guzmán entendió que México podría enviarlo a Estados Unidos a enfrentar cargos. Entonces Guzmán y su gente hizo la única cosa que podían hacer para evitar la pérdida de su jefe. Fue sacado de la prisión. Escucharán que escapó en un carrito de la prisión en 2001, entonces voló a ocultarse en las montañas de México donde evadió su captura por casi una década.

Después de que escapó en 2001, escucharán cómo inmediatamente tomó las riendas de su organización criminal. Él se las arregló para tener refugios altamente vigilados y repletos de armas en las montañas y en su estado natal, Sinaloa, y luego movió los hilos de su organización, junto con otros de los líderes, desde allí.

Inmediatamente, Guzmán se volvió más organizado, más poderoso de lo que era antes de su arresto. Ahora, alrededor del mismo periodo de tiempo, escucharán que Guzmán concretó una fuerte asociación con un hombre llamado Ismael Zambada García, conocido también como Mayo Zambada. Desde 2001 hasta su captura final en 2016, Guzmán y Mayo fueron los principales líderes de su organización criminal. Ellos se consultaban constantemente. Planeaban acuerdos de drogas juntos. Ensamblaron un equipo de contrabandistas, pilotos, o asesinos, o funcionarios corruptos y otros expertos en tráfico de drogas. Ellos estaban basados en su estado natal Sinaloa y por eso fueron conocidos como el Cártel de Sinaloa.

Durante mediados de la década del 2000, el Cártel de Sinaloa bajo el liderazgo de Guzmán y Mayo, continuó enviando cientos y cientos de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos a un ritmo constante. Hubo muchísimos acuerdos, damas y caballeros, se sorprenderán de escuchar que Guzmán no pudo rastrear todos sus negocios. ¿Este acuerdo es para marihuana o este acuerdo es para cocaína? Guzmán y Mayo acordaron enviar cocaína a muchas ciudades, incluyendo Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Desde ahí se distribuía a través de Estados Unidos. Una vez que la cocaína se vendía, el dinero, las ganancias de la droga, se regresaba a México, entonces Guzmán y Mayo podían comprar todavía más drogas para enviar a Estados Unidos y entonces Guzmán y Mayo podían repartirse las ganancias.

¿Para qué se utilizaba ese dinero? Escucharán que esos ingresos fueron para muchas cosas diferentes. Parte de ese dinero fue para pagarle a los militares mexicanos y a la policía, a ambos, entonces Guzmán podía obtener información de redadas en marcha, pero también la policía mexicana no podía interferir con su tráfico. Algo de ese dinero fue para armar a Guzmán con un impresionante poder de fuego, rifles de asalto, lanzagranadas, explosivos. Parte de ese dinero fue a Sudamérica para pagar el siguiente envío de cocaína. Y parte de ese dinero fue para pelear la guerra sangrienta librada por el control de los territorios críticos para entrar a Estados Unidos. Lo siguiente que escucharán es la guerra de 2006 por el control de una ciudad llamada Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, que comparte frontera con El Paso, Texas, escucharán que es una puerta crítica para el lucrativo mercado de drogas de Estados Unidos. Antes de la guerra, Guzmán y otros rivales del narcotráfico, compartían puertas estratégicas. Pero Guzmán no estaba contento compartiendo, damas y caballeros. él quería esa ciudad para él solo. Entonces envió a muchos asesinos a desaparecer a sus rivales y durante los siguientes años Ciudad Juárez fue una zona de guerra, con los cuerpos apilados de los dos lados.

Otro frente sangriento se abrió en 2008, mientras Guzmán libró una guerra contra sus antiguos socios y primos que se separaron de su organización y se volvieron en su contra. Testigos van a describir cómo Guzmán dio la orden permanente a cientos de hombres armados leales a él y al Mayo de barrer las calles de Culiacán y asesinar a todos los leales a sus rivales, sus propios primos. En represalia sus primos hicieron lo mismo y pronto Culiacán, como sucedió en Ciudad Juárez antes, se convirtió en una zona de guerra. A medida que la guerra se desataba, los traficantes fueron atrapados en el medio, quienes movieron drogas por ambos lados, fueron forzados bajo pena de muerte a elegir un bando.

Guzmán no solamente se sentó a dar órdenes al margen. Durante este juicio verán un video de Guzmán y sus asesinos interrogando a rivales de cárteles rivales. Incluso escucharán cómo el mismo Guzmán jaló el gatillo y ordenó a sus trabajadores deshacerse de los cuerpos.

Para mantener el control sobre su vasto imperio de drogas, Guzmán tenía que ser capaz de comunicar sus órdenes, sus deseos, a los miembros de su organización que lo seguirán. Ahora, un problema que Guzmán tenía que arreglar era la forma de mandar en secreto y con seguridad esos mensajes a sus trabajadores sin miedo de que fueran interceptados por las autoridades o sus rivales. Guzmán comenzó a utilizar métodos cada vez más sofisticados para comunicarse con sus trabajadores. Comenzando con el uso de teléfonos de prepago, luego a celulares y luego a teléfonos móviles encriptados y finalmente aplicaciones encriptadas en su teléfono que solamente podían enviar textos.

Van a escuchar cómo utilizaba trabajadores para pasar los mensajes de un lado a otro, entonces así sabía qué era lo que estaba ocurriendo sin necesidad de ser él el que hablara y sin dar oportunidad de ser grabado. Escucharán que Guzmán no utilizaba esos sistemas de comunicación para comunicarse con sus propios trabajadores. Él incluso los utilizaba para espiar a sus propios competidores y así podría averiguar qué es lo que estaban haciendo. Ahora, a pesar de todos sus esfuerzos por mantener sus comunicaciones seguras, con lo que Guzmán no contaba, damas y caballeros, es que por un corto periodo de tiempo el gobierno estaba escuchando. El gobierno estaba grabando.

Durante este juicio, gracias a esas grabaciones, tendrán la oportunidad de escuchar a Guzmán operando su narco imperio, sus propias palabras. Van a tener la oportunidad de leer sus mensajes de texto, damas y caballeros. Estas grabaciones y mensajes de texto son evidencia de sus acuerdos de drogas, los secuestros, la corrupción, los asesinatos. En algunos mensajes de texto de Guzmán van a escuchar acerca de su casi milagroso escape de una ciudad llamada Cabo San Lucas en 2011. En su huida acelerada, de todas formas, Guzmán dejó atrás un tesoro de evidencias, que lo implican en su negocio de drogas.

Damas y caballeros, ustedes verán esa evidencia. A principios de 2014, las autoridades rastrearon a Guzmán hasta Culiacán, pero antes de llegar, Guzmán y otros escaparon a través de un pasaje escondido debajo de una tina de baño arreglada con gatos hidráulicos que le permitieron escurrirse lejos a través del sistema de aguas negras a lugar seguro. Él fue aprehendido poco después, pero no estuvo en prisión por mucho tiempo. En julio del 2015, escucharán que Guzmán y miembros de su organización criminal orquestaron un dramático escape de prisión, el segundo. En una sofisticada hazaña de ingeniería, los trabajadores de Guzmán cavaron un túnel de casi kilómetro y medio —desde una casa que compraron específicamente para este propósito— a la celda de Guzmán, un túnel tan largo, tan ancho, que Guzmán necesito una motocicleta para escapar a la libertad.

Pero vivió poco esa libertad. Las autoridades capturaron a Guzmán otra vez en 2016 y fue enviado a Estados Unidos antes de que pudiera volar nuevamente. Pero ustedes van a escuchar que justo antes de que eso pasara, Guzmán estaba planeando otro escape de las autoridades mexicanas.

¿Cómo les probamos todas esas cosas? A través de diferentes fuentes de evidencia, damas y caballeros. Vamos a presentarles el audio y video de las grabaciones que mencioné, mensajes de texto, documentos probando crímenes, fotografías de los miembros de la organización criminal y del decomiso de toneladas y toneladas de drogas. Los agentes que participaron en esos decomisos serán testigos ante ustedes. Adicionalmente a lo largo del juicio van a escuchar a varios individuos que perforarán el círculo interior de la organización criminal de Guzmán.

Esos individuos algunas veces serán testigos cooperantes, ellos son individuos que estuvieron involucrados en la actividad criminal con Guzmán. Ellos van a testificar ante ustedes acerca de sus propias conductas criminales, las conductas criminales de Guzmán y la conducta criminal de otros que estuvieron trabajando con ellos y Guzmán.

Ahora, estos testigos declarantes, estos testigos cooperantes, están frecuentemente testificando a cambio de algún tipo de beneficio del gobierno, lo que significa la oportunidad de quedarse en Estados Unidos o probablemente la reducción de su sentencia. Ahora, deberían tener en cuenta la cooperación de estos testigos, sus testimonios sobre las interacciones criminales con Guzmán y someto ante ustedes este testimonio que proveerá de evidencia crítica en contra de Guzmán porque estos testigos proveen la historia interna de cómo este vasto imperio de drogas trabaja.

Adicionalmente, la evidencia mostrará que la información de estos informantes será soportada por otra evidencia en este caso, como las grabaciones, las comunicaciones, los documentos que van a escuchar y ver. En el transcurso de este juicio, la evidencia demostrará que Guzmán no tuvo absolutamente ningún problema en vender toda la cocaína que podía llevar a Estados Unidos. En ese video que hizo y que envió a los medios del que hablé hace unos minutos verán y escucharán a Guzmán, en sus propias palabras, cómo sus drogas enganchan la atención de la gente de una u otra forma o cómo otras personas tratan de ver cómo se siente o cómo saben y así es como la adicción comienza a crecer. Damas y caballeros, estamos aquí hoy porque durante 25 años Guzmán mandó cantidades masivas de drogas ilegales a Estados Unidos y porque él lidera un vasto imperio de tráfico de narcóticos.

Ahora, en los próximos minutos me gustaría hablar un poco acerca de los cargos que Guzmán está enfrentando en este caso. Por su conducta ilegal el gobierno ha acusado con varios crímenes que van de 1989 a 2014, incluyendo la operación continua de una empresa criminal, importación internacional de narcóticos y conspiraciones para la distribución, múltiples cargos de importación de cocaína, lavado de dinero y utilización de armas de fuego para promover el narcotráfico.

El primero de esos crímenes es su participación en lo que llamamos empresa criminal continua. Ahora, como el Juez Cogan les instruirá al final del caso en detalle, para demostrar que ahí hay una empresa criminal continua, el gobierno debe probar muchas cosas. Primero, el gobierno debe probar una serie de diferentes violaciones a las leyes de narcóticos de Estados Unidos que involucran a cinco o más participantes. Ahora, a lo largo de los 25 años de actividad criminal señalada en la acusación ustedes van a escuchar a lo largo del juicio acerca de cientos de participantes, no solamente cinco. Algunas personas al inicio, algunas personas cerca del final, y algunas personas a la mitad. La constante, incluso durante este periodo de encarcelamiento, es el acusado, Joaquín Guzmán Loera.

Después, vamos a probar que Guzmán era el principal administrador, organizador o líder de la empresa criminal. Vamos a probarles, damas y caballeros, que él era el líder, no solamente a través del testimonio de los informantes internos, algunos de sus exempleados, que recibían órdenes de Guzmán, pero también vamos a probar la posición de liderazgo de Guzmán a través de las llamadas interceptadas que realizó, y a través de una carta que escribió el mismo Guzmán. En una de esas llamadas ustedes escucharán a uno de sus empleados referirse a Guzmán como boss, Jefe. Y él era un jefe involucrado en la organización criminal, damas y caballeros. Por favor, presten especial atención al nivel de detalle que Guzmán aplica en su carta a uno de sus top lieutenants.

Esa carta será evidencia. Otro ejemplo de cuán involucrado estaba, escucharán una llamada en donde Guzmán personalmente se involucra en las negociaciones con un traficante colombiano, referente a un pago adelantado que él está pidiendo para un envío de cocaína, cómo le da a su sobrino instrucciones paso a paso acerca de cómo llevar hacia adelante ese acuerdo. El gobierno también probará que Guzmán recibía ingresos sustanciales y recursos de su empresa criminal, al menos 10 millones de dólares en cualquier periodo de 12 meses.

Damas y caballeros, vamos a tener testigos declarando acerca de los envíos de cocaína en los que personalmente participaron con Guzmán. Ellos irán a los números con ustedes, para demostrarles cómo en ocasiones recibía 10 millones de dólares de un solo cargamento de cocaína. Verán libros de drogas. Esos son documentos utilizados por los narcotraficantes para mantener un registro de quién es dueño de qué porción de cocaína en un envío y algunos de esos probarán algunas de esas pérdidas de la droga.

Finalmente, el gobierno probará que las violaciones involucran al menos 150 kilogramos de cocaína. Ustedes verán evidencia de decomisos del gobierno de drogas ilegales que fueron enviadas o recibidas por Guzmán o los miembros de la organización criminal de Guzmán. Algunos de estos envíos terminarán en bodegas. Otros en barcos de pesca, lejos en altamar. Vamos a presentarles oficiales de la ley que personalmente estuvieron involucrados en esos decomisos. Ellos van a describir cómo descubrieron las drogas, cómo las recuperaron en esos barcos, en trenes, incluso en submarinos. Entre esos cargos está que Guzmán utilizó o cargó una o más armas de fuego durante o en relación con el crimen de tráfico de drogas.

Foto: Cuartoscuro

Sabrán que Guzmán tenía su propio ejército, que consiste en cientos de hombres armados con rifles de asalto. Ellos eran responsables por su protección y movimiento alrededor de las montañas de Sinaloa. Verán que Guzmán cargaba varias armas, y que una de sus favoritas era una pistola con incrustaciones de diamantes con sus iniciales y una AK 47 bañada en oro. Escucharán de numerosos testigos que frecuentemente veían a Guzmán armado cuando se encontraban con él para discutir envíos de drogas.

El gobierno también probará incluso que al menos en una ocasión, una de esas armas fue disparada. La evidencia demostrará adicionalmente que además del ejército privado que mantenía, Guzmán también financiaba y controlaba grupos de sicarios, asesinos, o pistoleros, hombres armados, a quienes utilizaba para seleccionar y matar miembros de pandillas rivales y en múltiples guerras del narco que él y otros miembros de su organización criminal sostenían. Testigos recordarán para ustedes cómo Guzmán ordenaba a sus asesinos localizar, secuestrar, torturar, interrogar y disparar a miembros de organizaciones rivales. Guzmán no solamente ordenaba a los sicarios a dispararle a gente durante sus negociaciones. El mismo Guzmán disparaba.

Su violencia no solamente afectó a miembros de las organizaciones rivales, damas y caballeros. Van a escuchar cómo después de que Guzmán ordenara el asesinato de un rival traficante que no le mostró respeto, el rival y su esposa, ambos, fueron acribillados enfrente de un cine.

Testigos declararán cómo Guzmán dio órdenes para neutralizar amenazas al interior de su propia organización al ordenar los asesinatos de aquellos que sospechaba ayudaban a las autoridades. Van a escuchar cómo ni siquiera los propios miembros de su familia tenían inmunidad. Varios testigos declararán para ustedes cómo ordenó la muerte de uno de sus primos, de uno de sus más cercanos tenientes, simplemente porque sospechaba que ayudaban a las autoridades.

El siguiente cargo es por conspiración por lavado de dinero de las drogas. Vamos a enseñarles cómo tomaba el dinero de sus ventas de drogas, lo llevaba de regreso a México, así podía recoger sus ganancias y comprar más drogas para enviar a Estados Unidos.

Dinero. Drogas. Asesinato. Una vasta organización global de tráfico de narcóticos. De eso se trata este caso. Y eso lo que la evidencia en este caso probará. Y al final del juicio, después de que toda la evidencia haya sido exhibida y ambos lados hayan tenido la oportunidad de resumir, les pedirán ir de regreso al cuarto de los jurados y deliberar. Cuando ustedes consideren toda la evidencia de este caso, los decomisos, los libros de contabilidad, el testimonio de los testigos cooperantes, y las propias grabaciones del acusado, videos, textos y cartas, tenemos la confianza de que ustedes llegarán a una única conclusión: el acusado el culpable de todos los crímenes.

Gracias.