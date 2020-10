Capítulo 36 | La vendedora ambulante de empanadas

La defensa de El Chapo Guzmán, representada por William Purpura, entró a interrogar a Lucero Sánchez López, conocida en México como la “Chapodiputada”.

CONTRA INTERROGATORIO

SEÑOR PURPURA: :

—Buenos días, señora Sánchez.

—Buenos días.

—Le acaban de enseñar la Prueba gubernamental 825, que está en evidencias, y esta es la carta que está en español, ¿cierto?

—Sí.

—Y para algunos de nosotros que somos monolingües, nos costaría trabajo leer eso, pero si pudiera leer en español, eso sería una especie de carta romántica; ¿Es justo decir eso?

—Sí.

—No hay nada malo en esa carta que él le pida que haga, ¿o sí?

—Sólo me explicó el plan que hizo para que yo fuera a verlo a la cárcel.

—Y de hecho, esta carta es la respuesta a una carta que usted le envió; ¿es esto correcto?

—No exactamente.

—Bueno, la primera oración dice: estoy respondiendo a tu carta con mucho gusto. ¿No es así?

—Sí.

—Entonces está respondiendo a una carta que le envió; ¿Es correcto señora Sanchez?

—Sí.

—Continúa diciendo, Con gran amor esperando que cuando recibas mi carta tú y toda tu familia estén bien. Le está enviando buenos deseos a usted y a su familia, ¿no es así señora?

—Sí.

—Habló con brevedad de Dámaso, ¿cierto?

—Sí.

—Prueba gubernamental 11A. Ahora, ¿cuántas veces se ha reunido con Dámaso?

—Dos veces.

—Usted dijo hoy mientras la interrogaban que sabía que Dámaso estaba hablando de cocaína, ¿cierto?

—Sí.

—Cuando fue entrevistada por el gobierno de Estados Unidos, por el abogado que la presentó, el señor Nardozzi, y otras agencias del Gobierno de Estados Unidos el 21 de junio de 2018, también se le preguntó sobre si se había reunido con Dámaso, ¿esto es correcto, señora? ¿Lo recuerda?

—No exactamente.

—¿Se acuerda que le preguntaron sobre Dámaso en otras reuniones del gobierno, sí o no?

—Sí.

—En aquel momento, el 18 de junio de 2018, usted dijo no saber nada sobre ningún tipo de drogas, por lo que usted no sabía qué tipo de drogas habían en cuestión. ¿Se acuerda de haberle dicho eso al señor Nardozzi, la persona que la presentó hoy o a alguno de los agentes de Estados Unidos?

—Sí.

—No es hasta que es citada para testificar en contra de este hombre que usted recuerda que hablaba de cocaína con el señor Dámaso, ¿cierto?

—Sí.

—El jueves le mostraron la Prueba gubernamental 516, que era el Power Point para las comunicaciones electrónicas que fueron admitidas en evidencias, ¿se acuerda de eso, señora?

—Sí.

—Algunos fueron leídos como evidencia, ¿correcto?

—Sí.

—En total, creo que la prueba contiene alrededor de 236 mensajes electrónicos entre usted y el señor Guzmán, ¿eso suena correcto?

—Sí.

—Pero usted está de acuerdo conmigo de que la Prueba gubernamental 516 es simplemente un vistazo a los miles de mensajes que intercambiaban electrónicamente usted y el señor Guzmán; ¿cierto?

—Sí, lo reconozco.

—Cuando digo miles, me refiero a que habían más de seis mil mensajes electrónicos entre usted y el señor Guzmán, ¿suena correcto?

—Probablemente.

—Usted sabe que el señor Guzmán, cuando estaba con usted entre 2011 y 2012, se estaba escondiendo y huyendo de las autoridades mexicanas y americanas, ¿correcto?

—Sí.

—Usted sabe que su huída no comenzó cuando la conoció; es lo que ha hecho durante años, ¿cierto?

—Sí.

—Y sabe por sus experiencias que algunos de los lugares o las áreas en las que se escondían eran áreas desiertas en las montañas de Sinaloa, ¿cierto?

—Sí.

—Cuando él vino a Culiacán, se escondía en una casa ahí. ¿verdad?

—Sí.

—Tanto es así, que como indicaste, algunas veces tenías que salir a conseguir su ropa, sus camisas, sus pantalones, incluso ropa interior, ¿correcto?

—Sí.

—Porque no quería ser atrapado, ¿verdad?

—Sí.

—De hecho, en México en Culiacán en Sinaloa, era infame o famoso, ¿estaría de acuerdo con eso?

—Sí.

—Había una recompensa de cinco millones de dólares por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses por su captura, ¿correcto?

—Yo nunca le presté atención a eso.

—Sabías que había canciones sobre él narcocorridos, ¿correcto?

—Sí.

—También sabe que nunca huyó de la publicidad, ¿o sí?

—Sí.

—¿Estaba interesado en Kate Del Castillo, una actriz de telenovelas de México?

—Hacia finales de año, 2013.

—Él realmente le contó que quería producir algún programa o película sobre su vida, ¿correcto?

—Bueno, él nunca me habló sobre eso. Escuché comentarios, pero nunca me lo dijo directamente.

—Y usted sabía que estaba en contacto con escritores de Estados Unidos y de otros países para escribir sobre su vida, ¿cierto?

—Escuché eso.

—Y usted sabe por estar con él, y vivir en Culiacán y Sinaloa, que el señor Guzmán ha estado huyendo desde 1993 cuando fue acusado equívocamente del asesinato del Cardinal, ¿cierto?

—Sé que ha estado huyendo desde el momento en el que lo conocí, sin embargo, no he estudiado todo su pasado.

—Él incluso... cuando estaba en contacto con usted cambiaba sus teléfonos o la hacía cambiar su teléfono cada dos semanas aproximadamente para que ninguno pudiera ser interceptado por las autoridades, ¿verdad?

—Cambiaba el mío a través de otras personas.

—El túnel del que hablamos, el túnel por el que usted y él pasaron por más de una milla en Culiacán, era esa la primera vez que usted veía el túnel; ¿es esto correcto?

—Sí.

—Nunca antes había visto algo así donde una bañera se abriera con sistema hidráulico y se abriera paso a un túnel, ¿correcto?

—No.

—No tiene idea de quién instaló ese túnel, ¿verdad?

—No.

—No tiene idea de cuánto tiempo estuvo allí ese túnel antes de que usted y él lo usaran en 2014, ¿verdad?

—No.

—Y las casas que el abogado del Gobierno le mostró en Culiacán, no sabe quién es el dueño de esas casas, a nombre de quién están esas casas, ¿verdad?

—No.

—De hecho, usted habló en su testimonio el jueves sobre empresas fachada o empresas de cristal, ¿lo recuerda?

—Sí.

—Cuando alguien como Pancho prestaba su nombre a una compañía, ¿cierto?

—Sí.

—El señor Guzmán nunca le pidió que le prestara su nombre para ninguna casa que fuera a comprar ¿o sí?

—No.

—El señor Guzmán nunca le dijo que buscara a alguien como Poncho para poner a su nombre una casa, ¿correcto?

—No.

—¿Y es justo decir que durante el período de tiempo, de 2011 a 2012, sólo tuvo contacto mínimo con alguna de las propiedades en Culiacán, ¿correcto?

—Bueno, estuve viviendo en esas propiedades por más de un año. Ahí es donde interactuamos.

—Mostrándole lo que ha sido admitido como evidencia Prueba gubernamental 2A, ya ha visto esta fotografía antes, ¿correcto?

—Sí.

—Y nunca conociste a la persona que aparece en esta fotografía, ¿o sí?

—No en persona.

—¿Y esta persona es Mayo Zambada, correcto?

—Sí.

—Y mostrándole lo que ha sido admitido como evidencia Prueba gubernamental 101, ¿puede reconocer esa fotografía; correcto?

—Sí.

—Pero, de nuevo, usted nunca conoció a esta persona personalmente antes, ¿o sí?

—No.

—Y ese es Vicente Zambada, ¿correcto?

—Sí.

—Y esas son fotos que el abogado del Gobierno le mostró en el pasado; ¿correcto?

—Sí.

—En todo ese tiempo, como acaba de declarar, en Culiacán cuando estuvo allí por casi un año en esas casas, ese hombre, Mayo Zambada, en 2011 y 2012 nunca fue a esas casas, al menos no cuando estabas allí, ¿verdad?

—No.

—No, él no vino, ¿correcto?

—No, él no fue.

—Como testificó antes, el señor Guzmán no quería ser detenido independientemente de la autoridad, ¿correcto?

—Sí.

—Y, en particular, tenía miedo de las autoridades de los Estados Unidos, ¿correcto?

—Bueno, tenía miedo de las autoridades. Nunca me dijo de cuáles autoridades.

—Tan asustado que cuando golpearon la puerta en 2014, salió corriendo, subió por ese túnel completamente desnudo, ¿cierto?

—Sí.

—¿Ni siquiera se detuvo para agarrar sus pantalones o camisa?

—No

—De acuerdo. Probablemente voy a llevarla a un día desagradable, 21 de junio de 2017. ¿Recuerda aquel día?

—¿21 de junio de 2017? Sí.

—¿El día en que estaba a punto de entrar a Estados Unidos?

—Sí.

—Ahora, intentaste venir a los Estados Unidos por la entrada de Tijuana, ¿correcto?

—Sí.

—Y ese es el expreso transfronterizo de Alta Mesa, ¿correcto?

—No. Traté de pasar por San Diego.

—Cierto. Pero hay una entrada en algún lugar entre el frontera y San Diego, ¿correcto?

—Así que la conclusión es que el 21 de junio de 2017, estaba solicitando la admisión a los Estados Unidos, ¿correcto?

—Sí.

—Y lo hizo, pero no esperaba que lo detuvieran; ¿es justo decirlo?

—No.

—Ahora, voy a llevarla de vuelta un segundo. Voy a llevarla de regreso a donde nació. Nació en Cosala; ¿es correcto?

—Sí.

—Y su familia, como le indicó al Consejo del Gobierno, no eran tu madre y tu padre... usted no fue criada en una familia narcotraficante, ¿o sí?

—No.

—De hecho, el área alrededor de Cosala, es una zona minera; ¿es eso correcto?

—Sí.

—Y su familia tuvo problemas para sobrevivir a través de la minería y el ganado; ¿correcto?

—Sí.

—A una edad muy temprana, a los ocho años, ya estaba en el campo laboral como vendedora ambulante de empanadas, ¿correcto?

—Sí.

—A la edad de diez, tenía los años suficientes para trabajar en los campos donde… allí en el área alrededor de Cosala, hay cosecha de maíz, tomate, y pepino, ¿cierto?

—Sí.

—Creo que trabajaba en la mañana e intentaba ir a la escuela por la tarde; ¿es eso también cierto?

—Sí.

—Y el área de donde es tienen un programa llamado Conafe, C-O-N-A-F-E, ¿correcto?

—Sí.

—Y ese programa de estudio permite que las personas trabajen y estudien y eventualmente se conviertan en profesores, ¿correcto?

—Sí. Yo era maestra de primera infancia en el sistema Conafe.

—Muy bien. Y lo estaba haciendo a los 14 años, entiendo; ¿cierto?

—Sí.

—Pero luego hubo un bache en el camino. Para el momento que tenía 16 años, conoció a una persona con la que ingresó a un matrimonio por la vía legal; ¿estoy en lo correcto?

—Sí.

—Y esta persona no vivía en Cosala, ¿correcto?

—No.

—Vivía en el estado vecino de Durango, ¿correcto?

—Sí.

—Y como mencioné, el área de la que su esposo era, ¿era Tapihuahua?

—Sí.

—De acuerdo. Eso es T-A-P-I-H-U-A-H-U-A.

—Tapihuahua.

—¿Tapihuahua?

—Durango.

—Y a diferencia de Cosala, que era un área minera, esta área era de cultivo de marihuana, ¿verdad?

—Sí.

—Y como le indicó al abogado del Gobierno cuando estaba siendo interrogada, que literalmente todos en esa área de Durango Tapihuahua estaban… no, estaba cosechando y vendiendo marihuana, ¿cierto?

—Sí.

—Que esa era un área muy pobre y que era un cultivo comercial que necesitaba los campesinos, ¿correcto?

—Sí.

—Pero lo que sucedió fue que, desafortunadamente, la persona con la que estaba, la abusaba físicamente y la relación... usted dejó la relación, ¿correcto?

—Sí.

—Y como indicó en algún momento a finales de 2011 y a inicios de 2012, vió al señor Guzmán por un período de tiempo; ¿Es eso correcto?

—Sí.

—Y luego, de aproximadamente 2012 a 2016, nuevamente, usted se quitó el polvo sola y se convirtió en una congresista de su estado, ¿correcto?

—Sí.

—Voy a llevarla de nuevo al 17 de junio o 21 de junio de 2017 en el cruce fronterizo. Ahora sabe como ha testificado cuando entró en la prisión, que la gente puede usar y usa identificaciones falsas, ¿correcto?

—¿Puede repetir la pregunta?

—Claro. Que las personas que no quieren ser identificadas pueden y usan identificaciones falsas, como licencias de conducir falsas, identificaciones para votar falsas, pasaportes falsos, ¿correcto?

—Sí.

—No tenía un pasaporte falso o una tarjeta de crédito falsa o una licencia falsa o tarjeta de identificación cuando intentó entrar a los Estados Unidos el 21 de junio de 2017, ¿o sí?

—No, no tenía ninguna.

—¿Y no tenía un pasaporte falso de otro país?

—No.

—Usó su propio nombre e identificación correcta cuando intentó entrar a Estados Unidos, ¿cierto?

—Sí.

—¿No intentó cambiar su apariencia física cuando entró a Estados Unidos?

—No intentó cambiar su apariencia física, ¿o sí, señora?

—No.

—No intentó pintarse el pelo de otro color o utilizar lentes de sol grandes, o alguna cosa por el estilo, ¿o sí?

—No.

—¿Tenía cocaína consigo cuando llegó a Estados Unidos?

—No.

—Usted no tenía metanfetaminas, ¿verdad? ¿o marihuana?

—No.

—No tenía grandes sumas de dinero que intentaba pasar de contrabando a los Estados Unidos, ¿verdad?

—No.

—Entonces, cuando llegó a la cabina de inspección inicial en la oficina de aduanas y protección fronteriza, tomaron su identificación y entraron a una base de datos; ¿lo recuerda?

—Sí.

—De acuerdo. Y poco después de que dio la identificación, ellos la iban a aprehender, querían detenerla, ¿correcto?

—Sí.

—Por "ellos", me refiero a las autoridades de los Estados Unidos, frontera y aduanas, ¿cierto?

—Sí.

—Y es justo decir que se asustó mucho e intentó correr, escaparse; quería volver corriendo a México, ¿verdad?

—Sí.

—Pero aduanas, no la dejaba volver corriendo a México, ¿verdad?

—No.

—Fue derribada físicamente, ¿cierto?

—Sí.

—E incluso se lesionó durante ese encuentro, ¿no?

—Sí.

—Y después se da cuenta de que está en un centro de detención en San Diego, ¿correcto?

—Sí.

—Fue detenida, ¿correcto?

—Sí.

—La llevaron al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por el Distrito Sur de California donde se presentó ante un juez de la corte de distrito de los Estados Unidos, ¿correcto?

—Sí.

—Y el 18 de julio de 2017, fue arraigada por cargos fuera del estado, acusaciones fuera de la jurisdicción; ¿se acuerda?

—Sí.

—Y dijo ser inocente, ¿correcto?

—¿En California?

—Correcto.

—Sí.

—La iban a trasladar de San Diego, del sur de California al otro lado del país hasta Washington, D.C. ¿Correcto?

—Sí.

—Y su abogado en San Diego y usted lucharon en contra de eso; usted no quería dejar el sur de California, quería quedarse ahí; ¿cierto?

—Sí.

—Perdió esa batalla, ¿verdad?

—Sí.

—Y fue llevada en un autobús o en un avión y fue transportada a Washington, D.C., ¿correcto?

—Sí.

—Y, de nuevo, apareció ante un Juez Magistrado de los Estados Unidos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia; ¿lo recuerda?

—Sí.

—Y nuevamente, se le negaron las condiciones de liberación; fue detenida, ¿verdad?

—Sí.

—Y creo que es obvio que para su familia es más fácil visitar San Diego mientras estaba detenida ahí, que al otro lado del país en Washington, D.C., ¿correcto?

—El día 21 de junio de 2017, cuando intentó entrar a los Estados Unidos, en el mejor de los casos, sabía que años atrás, había tenido una relación romántica con el señor Guzmán, ¿correcto?

—Sí.

—Y usted sabía, como testificó antes, que Estados Unidos y México habían estado tras el señor Guzmán, ¿o no?

—Sí.

—Y de hecho, cuando el señor Nardozzi, el caballero que la interrogó directamente el 15 de noviembre de 2017, le preguntó, “¿por qué cree que la arrestaron cruzando la frontera?”

—Sí.

—Su respuesta en sus palabras fue, “En su mayoría pensé que era por todo lo que salió en la prensa, lo de la supuesta relación que tuve con él”.

—Se acuerda de haberle dicho al Consejo Gubernamental y a los agentes el 15 de noviembre de 2017 que usted pensaba que estaba siendo detenida, principalmente, “Porque pensaba que era por todo”.... ¿”Principalmente, pensaba que era por todo lo que estaba saliendo en la prensa, eso de que supuestamente yo había tenido una relación con él, todo lo que se ha dicho con relación a él, Creo que tenía que ver más con cosas que con nuestra relación. No hubiera venido a los Estados Unidos si fuera el caso”?

—Sí.

—Y usted no estaba intentando mentirle al señor Nardozzi ni a los agentes del gobierno en 2017, eso es realmente lo que pensaba, ¿cierto?

—Sí.

—Basado en lo que consideró, al menos aquella vez en 2017, una relación no criminal con el señor Guzmán, estaba siendo apuntada por el Gobierno, ¿verdad?

—Sí.

—Recibió un cargo, ¿correcto?

—Sí.

—Y este es el cargo que le dio la Corte de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Columbia, ¿cierto?

—Sí.

—Y sé que está en inglés ahora, pero dos abogados que le fueron asignados hablaban español y lo repasaron con usted, ¿cierto?

—Sí.

—Y conozco a la señora Schaner y realmente conozco a la señora Hernández, y ellas se la tradujeron en español a usted; ¿estoy en lo correcto?

—El cargo, la parte relevante del cargo son cinco kilogramos o más de la mezcla de una sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína; eso era lo relevante, ¿cierto?

—Sí.

—Porque le dijeron que eso es lo que activa sin excepción una sentencia mínima de diez años hasta la de por vida, ¿correcto?

—Sí.

—Y le dijeron que en el sistema federal no hay libertad condicional, ¿verdad?

—Sí.

—También le explicaron sobre las pautas de sentencia de Estados Unidos, ¿cierto?

—Sí.

—Y que el Gobierno estaba insistiendo en una petición donde estuviera en el nivel más alto de esas pautas, un nivel 38?

—Sí.

—Por las actividades delictivas que nos explicó por las adquisiciones de marihuana en Sinaloa y Durango; ¿es eso correcto?

—Sí.

—Para la corporación que ayudó a establecer, que ni siquiera fue usada nunca, ¿correcto?

—Sí.

—Y por algunos mensajes intercambiados, ¿correcto?

—Sí.

—Y, sin embargo, ¿querían ponerla en las pautas para los niveles de delito más altos posibles? Esto fue en 2017, la primera vez que la arrestaron, ¿correcto?

—Sí.

—Como sus abogados le explicaron y como ahora sabe, usted estaba enfrentando, con base a esta acusación y la petición del gobierno, encarcelamiento sustancial, muy sustancial, ¿correcto?

—Sí.

—Hoy tienes 29 años, ¿verdad?

—Sí.

—Obviamente, quieres salir de la prisión, ¿correcto?

—Sí, esa es la verdad.

—Y más que nada, te gustaría estar en casa con tus hijos, ¿correcto?

—Sí.

—Y, si es posible, quiere dejar todo esto atrás tan pronto como pueda, ¿correcto?

—Sí.

—Y, literalmente, un mes antes de comenzar este juicio, un mes, en octubre de 2018, cambió su declaración de no culpable a culpable; ¿es eso correcto?

—Sí.

—Y como parte de ese trato, acordó con el Gobierno, con el Consejo del Gobierno un mes antes de comenzar este juicio, cooperar en contra del señor Guzmán, ¿cierto?

—Sí.

—Señora Sánchez, no creció para ser compradora de marihuana o narcotraficante; ¿es justo decir eso?

—Sí.

—¿No lo hizo?

—No crecí para eso.

—Y nunca fue a, como, educación continua para comprar marihuana o ser narcotraficante, ¿verdad?

—No.

—¿Entonces qué sucede alrededor de 2012 como plantea el gobierno, que la cabeza principal del Cártel de Sinaloa, el señor Guzmán, se le acerca, con todo respeto, a una veinteañera no narcotraficante, y le pide que compre marihuana en el Triángulo Dorado?

—Sí, en 2011.

—Y específicamente, su familiaridad con los campos de marihuana en esa área provienen de la relación que tuvo con su primer esposo, ¿correcto?

—Sí.

—Entonces, como le dijiste al Jurado, como sugiere el Gobierno, el jefe del cártel de Sinaloa le preguntó a usted sin experiencia que fuera a esta área donde sus suegros residían y comprara marihuana a crédito?

—Sí.

—Y en ese momento, como sugiere el Gobierno, el jefe del cártel de Sinaloa no tenía suficiente dinero para pagar ni siquiera los salarios de sus empleados, como el de la ama de llaves o la cocinera, ¿correcto?

—Sí, no tenía nada.

—Bien. Y decidiste que no sería justo para los campesinos comprar la marihuana a crédito porque probablemente no recibirían la pequeña cantidad de dinero que hacen; ¿estoy en lo correcto?

—Sí.

—¿No le dijo el señor Guzmán que él, como jefe del Cártel de Sinaloa, controla todo el Triángulo de Oro, toda la zona de allá arriba; no te dijo eso?

—No.

—No le dijo que tenía hectáreas, o acres, de plantaciones de marihuana bajo su control en esa área, ¿o sí?

—No.

—Porque no las tenía, ¿cierto?

—No que yo sepa.

—Y, de hecho, usted le dijo al gobierno que en esa área había un caballero llamado Güero Trankas, T-R-A-N-K-A-S, que controlaba la producción de marihuana de Chicala a Alamos?

—Alamos, sí, señor.

—Nunca le dijiste al gobierno que Joaquín Guzmán controló toda esa área porque no lo hace, ¿verdad?

—Sí.

—De acuerdo. Entonces, en esencia, lo que usted, una mujer veinteañera tiene que hacer es ir a hablar con el Güero Trankas, que está allá arriba, para tener permiso de comprar marihuana para este tipo aquí, el señor Guzmán, ¿correcto?

—Sí.

—Pero la conclusión fue que la marihuana del Güero… creo que pedía demasiado dinero que Guzmán no quería gastar, ¿cierto?

—Sí.

—De hecho, y hay una conversación en la que el señor Guzmán estaba buscando comprar marihuana entre 500 y 550 pesos, ¿cierto?

—650, sí.

—650. Pero solo como un punto de referencia, si sabe, ¿en 2012 un peso eran como siete centavos, un peso?

—Sí, creo. No sé exactamente cuánto era en dólares.

—Claro. Bueno, asumamos ya que lo crees, que el peso estaba valuado aproximadamente en siete centavos en 2012. Como punto de referencia si hace los cálculos, esos 500 pesos serían como 35 dólares?

—De acuerdo. Entonces, ¿es justo decir que recuerda que el señor Guzmán, como le dijo al Gobierno, realmente quería intentar comprar la marihuana en unos 250 pesos por kilo, ¿correcto?

—Sí.

—Bien. Y realmente pensó que el intercambio de la moneda de 17.50 era muy poco por un kilo de marihuana, ¿cierto?

—Yo nunca… yo nunca fui conocedora de los dólares, nunca hablábamos de eso.

—Es válido. Pero pensó que 250 pesos era muy poco y que los campesinos no harían dinero en absoluto, ¿verdad?

—Sí.

—En cuanto a las pistas de aterrizaje en esa área del Triángulo Dorado, simples pistas de aterrizaje, el señor Guzmán nunca dijo que fuera dueño de pistas de aterrizaje y que pudieran usarlas cuando él quisiera, ¿o sí?

—No.

—De hecho, lo que usted nos dijo en su testimonio el jueves fue que usted habló con alguien y le dijo al señor Guzmán que esta persona no estaba usando su pista de aterrizaje y que el señor Guzmán la podía usar, ¿correcto?

—Sí.

—Y se le pidió hasta donde usted supiera, cuando uno de esos 20 a 30 profesionales, ¿cuál sería el margen de beneficio; cuál era el margen de ganancias?; ¿cuántos ingresos podría hacer? ¿Recuerda que le preguntaron algo así, por un kilo?

—No recuerdo que me preguntaran tal cosa.

—De acuerdo. ¿Eso le refresca la memoria sobre lo que le dijo al gobierno de que estimaba que probablemente ganaría tres veces el precio de compra?

—Bueno, sí. Pero cuando me refería a eso, no estaba hablando sobre nosotros que estábamos haciendo la compra, más bien hablaba del señor Guzmán que después lo vendería en un precio mucho más alto.

—Aproximadamente tres veces el precio de compra, ¿cierto?

—Sí, eso haría.

—Y le preguntaron específicamente a dónde iba la marihuana. ¿Se acuerda?

—Sí.

—Lo que dijo fue que hasta donde usted sabía, la marihuana iba a ser trasladada de los cerros o las montañas de Durango y Sinaloa e iba a ser volada a Culiacán, ¿cierto?

—Sí.

—Y después de eso, usted no tenía en verdad nada de conocimiento sobre si la marihuana iba a ser vendida en Culiacán, ¿o sí?

—No, no en Culiacán.

—De acuerdo. Bueno, usted no sabe si la marihuana era vendida en Europa, ¿o sí?

—No.

—¿Canadá?

—No.

—Lo único que sabe es que la marihuana era transportada de las montañas a Culiacán, ¿correcto?

—Sí.

—Y también sabe con su limitada experiencia que el precio de la marihuana incrementa de cuando la transportan de las montañas a la ciudad, ¿correcto?

—Sí.

—La fachada de un negocio, ¿recuerda testificar sobre eso?

—Sí.

—Bien. El único conocimiento que tiene sobre eso es un período de tiempo que comienza en junio de 2012 y por unos tres meses, ¿verdad? Y lo único que hizo fue ayudar a esta persona Pancho con el papeleo para iniciar esta corporación, ¿correcto?

—Sí, bajo las órdenes del señor Guzmán.

—Es justo.

—Y eso es todo lo que hizo, ¿correcto?

—Sí.

—Y usted testificó que, al menos que usted supiera, en esos tres meses, sólo en esos tres meses, que no salió jugo a través de esta corporación, ¿correcto?

—Sí.

—Y por “jugo”, la corporación fue creada aparentemente para vender jugo, ¿cierto?

—Sí.

—Y en esos tres meses, como testificó, eso… ningún dinero fluyó a través de esa corporación, ¿correcto?

—Sí.

—Y con su conocimiento, con su corto conocimiento, el propósito de la corporación era permitir que fluyera dinero ilegal a través de esta y con suerte sacar lo que parece dinero legítimo del otro lado, ¿verdad?

—Sí.

—Pero desde su propia interacción inmediata, eso nunca ocurrió con esta corporación, ¿correcto?

—No.

—Pero usted mencionó, mencionó en esos tres meses de período de tiempo, que Pancho estaba repartiendo dinero, ¿verdad?

—Sí.

—Ahora, describió a Pancho como un campesino analfabeto, ¿correcto?

—Sí.

—Y así, según usted, entonces, en lugar de usar la corporación que se estaba creando para lavar dinero, este campesino analfabeto pasa los dólares americanos y los pesos mexicanos a otras personas, ¿correcto?

—Sí. Dinero que llega a sus manos bajo las órdenes de señor Guzmán.

—Bueno, estarías de acuerdo conmigo, eso no es lavar el dinero; eso no hace que lo que sería dinero ilegal fuera legal él solo lo pasa, ¿verdad?

—Sí.

—También habló de otra corporación que involucraba a una mujer llamada Angie en Los Ángeles, ¿cierto?

—Sí.

—Y específicamente en el interrogatorio, habló de una reunión que involucraba a esa corporación, ¿correcto?

—Sí.

—Cuando aparentemente Angie quería un razor, y lo ha definido como un ATV, un vehículo todo terreno, ¿verdad?

—Sí, algo de esa naturaleza.

—Y realmente no sabía mucho más sobre eso más allá del hecho de que, según usted, el socio de Joaquín Guzmán estaba en esa reunión, ¿correcto?

—Sí.

—El socio en la junta, no era Mayo Zambada, ¿o sí?

—No.

—Sólo tengo un par más de preguntas ¿Usted —respetuosamente, usted estaría de acuerdo conmigo de que tiene algunos problemas de credibilidad/verosimilitud?

—...

—¿Estaría de acuerdo conmigo de que tiene motivos para torcer la verdad?

—…

—Usted fue a prisión, ¿cierto?

—Sí.

—En el año 2015, por lo que sé; ¿estoy en lo correcto?

—Sí.

—Y sé que le indicó al Jurado que usted no hizo la identificación falsa, pero, de hecho, la usó; ¿es justo decir eso?

—Sí.

—Los medios mexicanos y el internet tomaron esas fotografías de usted en la prisión, ¿correcto?

—Sí.

—Y después usted al abordar esas acusaciones de los medios mexicanos… habían muchas, ¿verdad?

—Sí.

—Cada vez que les habló, dijo: “No fui a esa prisión”, ¿correcto?

—Sí.

—También tenía una cuenta de Facebook, ¿correcto?

—Sí.

—Y en su Facebook, en su capacidad profesional como diputada, respondió a estas acusaciones sobre una relación con el señor Guzmán, ¿cierto?

—¿Referente a qué? ¿Puede aclarar su pregunta?

—Puedo hacerlo… Y puede leer lo que escribió en su Facebook respecto a las acusaciones, ¿cierto?

—Sí.

—Su respuesta fue: “Veo que mi persona ha sido atacada desde que comencé este proceso. No ha habido cualquier tipo de evidencia en mi contra. Asimismo, varias autoridades han hecho hincapié en que no existe un enlace y la presencia de mí misma en los eventos a los que estoy siendo vinculada. Estoy segura de que se hará justicia y todo se resolverá”. ¿Correcto?

—Sí.

—Y hay más respuestas en su página de Facebook —a estas acusaciones—, ¿cierto?

—No recuerdo todas porque yo no manejaba mi cuenta de Facebook.

—De nuevo, esto viene de su Facebook, Esta es una foto de usted de hecho en su capacidad profesional como diputada, ¿correcto?

—Sí.

—Y la traducción 483-A. Lo que sugiere en su Facebook es: “Los eventos de hoy son sólo un paso más para probar lo que he estado diciendo por un largo tiempo, mi inocencia y los cargos que me han sido imputados”. ¿Correcto?

—Sí.

—Además de lo de Facebook y hablando con la prensa, ha hecho declaraciones públicas a sus electores en el área de Sinaloa, ¿cierto?

—Sí.

—Y una declaración fue hecha el 18 de junio de 2015, y sólo una porción de ella: “Tengo dos hijos que ya les mencioné son el resultado de un matrimonio donde mi esposo falleció. No soy novia, ni conozco, ni quiero conocer a otra persona mucho menos si es parte del crimen organizado. Termino diciendo lo siguiente:

Enfrentando esta mentira tan hiriente para mí,” ¿cierto?

—Sí.

—Y la declaración pública final que le mostraré es del 14 de enero, un año después. Preguntó la prensa: “¿Conoce al Chapo, Lucero?”. Respuesta: “No lo conozco de esa manera, pero lo he visto ocasionalmente, pero no de cerca”. “¿Alguna vez ha hablado con él?” Y su respuesta el 14 de enero de 2016 fue no, ¿cierto?

—Correcto. No recuerdo esa conversación.

—Usted no niega eso, ¿cierto?

—No.