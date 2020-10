Capítulo 33 | Lo perfilan como un mentiroso profesional

Era el turno de Jeffrey Lichtman, del equipo de la defensa de El Chapo. Fue enfático en recordarle al Jurado que lo habían preparado para el interrogatorio los representantes del Gobierno de Estados Unidos. Simularon preguntas. Simularon respuestas. Le aconsejaron lo que debía responder. Le dijeron que no debía pelearse con la gente del narcotraficante mexicano. No discutir.

—¿Testificó que creció en Colombia?

—Sí, señor.

—Ha sido un criminal desde que era niño; ¿no es eso correcto?

—Sí, señor.

—Y usted no entró en actividades delictivas por su cuenta; eso era asunto de su familia; ¿correcto?

—Sí, señor.

—Sus padres le animaron a ser un criminal; ¿no es eso correcto?

—Mis hermanos.

—¿No participó en actividades delictivas con su padre?

—Pero él nunca me dijo que fuera un criminal.

—¿No lo tenía trabajando en productos del mercado negro como telas, cigarrillos, televisores, etcétera, cuando era un niño?

—No me hizo. Sólo ayudaba voluntariamente.

—Bueno, él no lo hizo, pero usted ayudó a la familia a participar en la venta de productos del mercado negro cuando era niño; ¿correcto?

—No, señor, yo… sólo los almacené. No sabía sobre las ventas.

—¿Qué hay de su familia, tenía una granja cuando usted creció; ¿correcto?

—Sí, señor.

—¿Ayudó a su padre a cultivar cocaína en esa granja de la familia, ¿no?

—Yo no, señor.

—¿No usted, señor?

—No.

—¿Recuerda haberle dicho al Gobierno en su primera reunión con ellos en enero de 2016 que de niño ayudó a su padre a cultivar cocaína en la granja familiar, usted trabajaba en los cultivos después de la escuela

—No, señor. Hay algún error en esa escritura que usted tiene allí.

—¿Cómo sabe que estoy leyendo este documento?

—O tal vez tiene un error: cometió un error en su mente.

—¿Fue preparado en esta área durante su preparación, sobre el hecho de que ni usted ni Jorge fueron involucrados en la granja familiar de cocaína cuando eran niños?

—No, señor.

—Señor, para que podamos ser claros para el registro, ¿cuando usted era niño no ayudó a su padre y a su hermano cultivando y envasando… discúlpeme cultivando y secando cocaína en la granja familiar?

—No cultivando.

—Bueno, entonces, ¿por qué no nos cuenta qué hizo con la cocaína cuando era niño?

—Lo que hacían era procesar la pasta y convertirla en coca.

—¿Qué hacía usted es la pregunta?

—Estaba a cargo del secado y envasado.

—¿Cuántos años tenía cuando ocurrió eso?

—10, 11 años.

—Entonces, ¿ayudó a su padre y a su hermano con el secado y envase de los kilos?

—Sí.

—¿Y de dónde se deriva la pasta de cocaína? ¿Cómo le hizo su familia para conseguirla?

—Venía del sur del país.

—Cuando era un adolescente en Colombia, ¿Pablo Escobar se estaba convirtiendo en un narcotraficante internacional muy famoso y poderoso en Medellín?

—Sí, señor.

—¿Lo admiró?

—Sí, señor.

—¿Y la mano derecha de Escobar vivía en el mismo edificio que su madre?

—Sí, señor.

—¿Y esta fue una noticia emocionante para usted y su madre?

—Para mí lo fue.

—Porque quería ser un traficante de drogas, ¿correcto?

—No, señor. Era porque tenía una oficina que tenía una pista de bolos y me gustaba ir a jugar… ir a jugar bolos con sus guardaespaldas.

—Pero este hombre, la mano derecha de Pablo Escobar sugirió que debería mudarse a Cali y trabajar para Escobar, ¿correcto?

—Eso es falso.

—¿Entonces no le dijo al Gobierno durante su primer reunión en enero de 2016 que esta persona que vivía en el mismo edificio que su madre le dijo que fuera a trabajar con su hermano Fernando, también conocido como Pacho, en Cali a nombre de Escobar? ¿Eso es falso?

—Si lo que me está diciendo está escrito, está mal escrito y si está en su mente, está mal en su mente.

—¿Qué pasa si el Gobierno viene aquí y dice que les dijo eso, ¿eso también está mal? ¿Alguna vez fue a Cali y trabajó con Pacho cuando tenía 15 años?

—No, señor.

—¿Nunca trabajó con Fernando?

—Para mi hermano Fernando, sí. La mano derecha de Pablo Escobar nunca me dijo que fuera a Cali. Eso es falso

—¿Fue a Cali

—Mi mamá me envió a Cali. Mi mamá me envió a Cali, para que no tuviera nada que ver con la gente de Medellín.

—¿Qué hizo en Cali?

—Trabajé con mi hermano Fernando.

—Que era un traficante de drogas, ¿correcto?

—Era ingeniero de sistemas.

—Era ingeniero de sistemas para un traficante de drogas; ¿correcto?

—Trabajó para el señor Efraín Hernández.

—¿Quien fue traficante de drogas, por tercera vez?

—Nunca vi un kilo en las manos de Don Efraín.

—¿No sabe que Don Efraín es un traficante de drogas?

—En las noticias dirían que era un traficante de drogas.

—¿Pero no lo sabía, a pesar de que estaba trabajando para su hermano que trabajaba para Don Efraín, no sabía que Don Efraín era un traficante de drogas, excepto por lo que escuchó en las noticias?

—Eso es correcto.

—¿Qué creía que Don Efraín estaba haciendo con su hermano?

—Compraban compañías que estaban en bancarrota y ellos las convertían en empresas exitosas.

—Y su hermano, como dijo, era ingeniero de sistemas para este Don Efraín que no sabía que era un traficante de drogas; ¿correcto?

—Sí.

—Y su hermano Fernando mató a Don Efraín; ¿no es eso cierto?

—Eso dicen, sí, señor.

—¿Conoce a muchos ingenieros de sistemas que matan a sus jefes? En retrospectiva, ¿tiene sentido que quizás Don Efraín fuera un narcotraficante muy famoso en Cali? ¿Sabe que Don Efraín era un traficante de drogas?

—En las noticias dijeron que sí.

—¿Sabe que Fernando era un traficante de drogas?

—Un ingeniero de sistemas.

—¿Sabe que Fernando fue asesinado también porque mató a Don Efraín?

—Hubo ese rumor, sí. Yo no estaba por allá.

—¿Durante este período en el que trabajó para Fernández en Cali cuando era adolescente le pagaban un millón de pesos colombianos por mes?

—No recuerdo cuánto gané cada mes en ese momento, señor.

—Si puedo refrescar su memoria con HACD 37 página dos. Si puede leer la parte subrayada para usted y hágame saber si eso refresca su memoria de este período en el que estaba trabajando para su hermano, un ingeniero en sistema que trabajaba para Don Efraín, al que le pagaban un millón de pesos colombianos por mes.

—Sí, eso es posible.

—Le pregunto si eso actualiza su recuerdo que dijo al gobierno que le pagaban un millón de colombianos pesos por mes.

—Sí, refresca mi memoria.

—Y si podemos ser claros, Fernando, dijo que era el encargado de remodelar propiedades para Don Efraín. Y durante el informe le dijo al Gobierno que no sólo recibía un millón de pesos colombianos por mes pero que llevaba regularmente tres pistolas en su persona durante ese período. ¿Eso fue un sí?

—Sí. Sí, tenía tres armas; una pistola, un revólver y un changon (fonética) y fueron permitidas por el ejército colombiano.

—¿Tres pistolas?

—Eran permitidas.

—¿Tres pistolas? Entonces, mientras trabajaba para su hermano, ingeniero en sistemas, dijo, o analista?

—Ingeniero de sistemas.

—Mientras trabajaba, ¿cuántos años tenía en este momento? ¿15?

—15, 16, sí.

—Entonces, mientras trabajaba para su hermano, ingeniero en sistemas en Cali, Colombia, ¿llevaba tres armas en su persona?

—Sí. En Colombia eso es normal.

—¿Se cargaron todas las armas?

—¿Qué quiere decir con eso?

—¿Tenían balas dentro del arma?

—Ah, sí, señor.

—¿Balas en el cartucho listas para disparar?

—No, señor.

—Entonces tenía las balas, pero en realidad habría tenido que cargar el arma para obtener una bala lista para disparar, ¿verdad? Entonces, ¿está afirmando que vio balas pero el arma no estaba lista para disparar? ¿Dónde cargaba las tres armas?

—En la parte trasera del auto.

—Cuando dice que los llevaba en su persona, el auto no está en su persona; ¿correcto?

—También tenía el auto conmigo.

—¿Tenía alguna de las armas, como, en su cinturón o en una funda cuando tenía 15 o 16 años trabajando para el analista de sistemas?

—Cuando iba, como, adentro de un banco, entonces las llevaba en mi cintura.

—¿Qué pasaría si visitara, tal vez, traficantes de drogas?

—No tendría que visitar ninguno.

—¿Sabía cómo usar las armas que llevaba consigo?

—Mi hermana Lucía tenía un novio que era mayor en la armada y él me mostró cómo.

—Si necesitaba usar esas armas cuando tenía 15 y 16 y llevar tres de ellas con usted las hubiera tomado y usado si las necesitaba; ¿correcto? Las armas no eran para presumir, ¿verdad?

—Ni siquiera por eso.

—¿Entonces?

—Se llevan discretamente en caso de que se necesiten.

—En caso de que necesitara disparar; ¿correcto?

—Defenderme, sí.

—Ahora, ¿más tarde le dijo al Gobierno que llevaba una granada y una pistola y un rifle de asalto y una AK-47 con usted?

—Sí.

—¿Estaba trabajando en drogas para entonces o seguía trabajando en la ingeniería de sistemas?

—Estaba trabajando para Joaquín Guzmán Loera.

—Un ingeniero de sistemas; ¿correcto?

—Entre otros.

—¿Y usted le dijo al Gobierno que llevaba dos clips con la AK-47

—Al menos.

—¿Cuántas balas había en cada cartucho?

—35, 30 disparos, no lo sé.

—¿Habló un poco sobre su madre en el interrogatorio directo? ¿Correcto?

—Sí.

—Su madre no era sólo una madre. Ella estaba involucrada en la actividad criminal de la familia; ¿correcto?

—No sabría qué decirle, señor.

—Bueno, testificó en el interrogatorio directo cuando las llamadas fueron reproducidas entre usted y su madre donde le estaba preguntando consejos sobre varios asuntos relacionados con el tráfico de drogas; ¿correcto?

—Con el comportamiento de mis hermanos.

—Bueno, como su sobrino. Cuando Jaime Roll robó cocaína, ¿lo discutió con su madre?

—Creo que fue con ella.

—Con su madre lo discutió; ¿correcto?

—Creo que fue con ella, sí.

—Entonces estaba discutiendo tratos de cocaína con su madre.

—Eso es probable.

—Ella sabía que era un traficante de drogas, ¿hay alguna pregunta en su mente?

—No.

—Entonces, cuando discutía con ella que estaba teniendo dificultades con Joaquín Guzmán porque estaba volviendo a Culiacán y los mosquitos estaban descendiendo en su área, ¿ella no tenía idea de que el señor Guzmán era un traficante de drogas según usted? ¿Ella no sabía que el señor Guzmán era un comerciante de droga? ¿Recuerda la grabación donde explicó para el jurado que el señor Guzmán iba a visitarlo, creo que fue, en Cabo o es Cancún?

—Sí, señor, Los Cabos.

—Y le estaba diciendo cómo, y estaba hablando en lenguaje codificado; ¿correcto?

—Sí.

—Estaba hablando en lenguaje codificado porque estaba hablando de su negocio de narcotráfico; ¿correcto?

—No en ese caso.

—Entonces, cuando hablaba del hecho de que los mosquitos estaban descendiendo y la Sra. Parlovecchio le pidió explicar qué eran los mosquitos, ¿eso no era lenguaje en código para la policía?

—Sí.

—Estaba hablando de tratar de escapar de la policía que descendía sobre usted porque intentaban arrestar al señor Guzmán; ¿correcto?

—Sí.

—Ahora, le preguntaré de nuevo, ¿sabe si ella sabía que el señor Guzmán era un traficante de drogas buscado y que estaba trabajando para él?

—Sí.

—Esa respuesta simplemente cambió, ¿no? Ahora, también recuerda que ha revisado varias conversaciones que fueron secretamente interceptadas por el gobierno en preparación para su testimonio hoy; ¿correcto?

—Sí.

—¿Recuerda en preparación pasar por un audio en el que estaba discutiendo con su madre su propia obtención de ciudadanía mexicana?

—No.

—Colocando HACD 49, página dos, si puede leer la porción entre corchetes para usted y avisarme después si este hecho refresca su memoria de que estaba hablando con su madre sobre cómo obtener su ciudadanía mexicana. ¿Eso refresca su recuerdo de que tuvo una discusión con su madre sobre cómo obtener su ciudadanía mexicana?

—Sí.

—¿Y de hecho, discutió con su madre el hecho de que el formulario de solicitud para la ciudadanía mexicana requiere que revele una profesión?

—Sí.

—Señor, en esa llamada a su madre cuando discutió la obtención de su ciudadanía mexicana, ¿recuerda que le dijo que requería que revelara una profesión que tenía? ¿Eso es asentimiento?

—Recuerdo el tema pero no recuerdo haber hablado con mi madre al respecto.

—Si puede volver a leer la información entre corchetes y avisarme cuando haya terminado.

—Sí, sí, señor.

—¿Eso actualiza su recuerdo que discutió con su madre el hecho de que debía revelar una profesión en su formulario de ciudadanía mexicana?

—Sí.

—¿Y le dijo a su madre que estaba planeando escribir que estuvo involucrado en un negocio, que tenía un negocio que importaba plantas sumergibles?

—Sí.

—Y eso fue una mentira. Obviamente no tenía un negocio que importara plantas sumergibles.

—Iba a comenzar ese negocio.

—Pero no lo hizo en ese momento, ¿verdad?

—No porque primero necesitaba la ciudadanía y luego tenía que hacer todo el papeleo.

—Señor, en 2009 usted era un traficante de drogas muy importante, ¿no?

—No, señor.

—¿No fue un traficante de drogas muy importante en 2009?

—2009...

—¿Era un traficante de drogas en 2009?

—Sí.

—En 2009 había vivido con el señor Guzmán, según usted, desde 2007; ¿correcto?

—Eso es correcto.

—Usted estuvo involucrado en mover cantidades masivas de cocaína durante ese período, ¿no?

—Eso falló, señor.

—Entonces, ¿en realidad no movió con éxito cantidades de cocaína en el 2009?

—Puede preguntarle a su propio cliente.

—¿Está viva su madre?

—Ella está viva.

—¿Está ella en la cárcel?

—No, señor.

—Ahora, ¿es consciente de que su hermano Jorge, como usted testificó antes, cooperó con el gobierno?

—Si usted lo dice.

—Su hermana Dolly, ¿era traficante de drogas?

—Sí, señor.

—Ella cooperó con el Gobierno, ¿sabía?

—Creo que sí, señor.

—¿Dónde lo descubrió?

—En las noticias.

—Entonces, solo descubrió en las noticias que su hermana Dolly estaba cooperando con el gobierno?

—Sí, señor.

—¿Cuándo supo que ella estaba cooperando con el gobierno?

—No lo recuerdo, señor. Por lo que yo sabía, ella iba a ir a juicio.

—¿Sabe cuándo fue arrestada?

Fue arrestada en 2000… 2010. Creo que fue 2010.

—¿Y es 2019 ahora?

—Sí, señor.

—¿Y sabe si fue a juicio o no?

—No, ella no fue a juicio. Ella se declaró culpable.

—Y ella está cooperando.

—No sé si al declararse culpable ella decidió cooperar o no.

—Nunca supo que Dolly no fue a juicio y, que de hecho, comenzó a cooperar con ellos; ¿es ese su testimonio?

—No, señor.

—Ahora, ¿estaría de acuerdo en que ha viajado por todo el mundo para traficar drogas?

—No, señor.

—¿Viajó a algún lugar y traficaba drogas en algunos países?

—Sí, señor.

—¿Qué países?

—Canadá.

—Eso es parte del mundo; ¿correcto?

—Sí, señor.

—¿A qué otros países viajó para traficar drogas? ¿Colombia?

—Colombia.

—¿Ecuador?

—No, señor.

—¿Qué hay de París?

—¿París? Sí señor.

—Entonces, ¿París, Canadá, Estados Unidos?

—Estados Unidos, sí.

—Fue parte del negocio de drogas de Cifuentes Villa, la organización de narcotráfico, ¿es eso correcto?

—Sí, señor.

—Y esa era una organización de narcotráfico muy grande fuera de Colombia; ¿correcto?

—Sí, señor.

—¿Se considera un narcotraficante exitoso a pesar de sus circunstancias actuales?

—No, señor.

—¿No tuvo éxito?

—No, señor.

—¿Fue medianamente exitoso?

—Diría que de nivel inferior.

—¿Entonces como “un poquito”?

—Así es, señor.

—¿Ha ganado mucho dinero traficando drogas?

—Algunos millones, señor.

—Eso es exitoso, ¿no diría?

—Un poco de éxito, señor.

—Y parte de ser un traficante de drogas, como hemos visto hoy, es ser un buen mentiroso, ¿correcto?

—Sí, señor.

—Mentía todo el tiempo, ¿no?

—Sí, señor.

—¿Le mintió a otros traficantes de drogas?

—Sí, señor.

—Le mintió a sus cómplices, ¿correcto?

—Sí, señor.

—¿Le mintió a sus amigos?

—Sí, señor.

—Usted mintió a la policía.

—Sí, señor.

—Mintió a los funcionarios de inmigración.

—Sí, señor.

—Le mintió a los fiscales.

—Sí, señor.

—Mintió a los abogados.

—Sí, señor.

—Le mintió a su familia.

—Sí, señor.

—Le mintió a sus hermanos.

—Sí, señor.

—Le mintió a su esposa.

—Sí, señor.

—Sus novias.

—Sí, señor.

—Y no sólo mintió sobre su negocio de tráfico de drogas, también mintió sobre asuntos personales; ¿no es eso cierto?

—Sí, señor.

—Mintió sobre el señor Guzmán, ¿no?

—No, señor.

—¿Es la única persona sobre la que no mintió?

—Así es, señor.

—¿Estaría de acuerdo en que es un mentiroso muy convincente?

—No, señor.

—Es un mal mentiroso; ¿es eso lo que está diciendo?

—Sí, señor.

—Pero mintió tantas veces a lo largo de los años, dando identificación falsa, mintiendo a sus aliados, mintiendo a abogados, se salió con la suya durante años, ¿no?

—Muchas veces, sí, señor.

—Durante nuestro interrogatorio, ¿ha mentido?

—He malinterpretado algunas cosas.

—Mintió para su propio beneficio personal, ¿no?

—Lo he hecho.

—Si no mentía, ¿podría ir a la cárcel a veces?

—Por supuesto.

—Si no mentía, no podría obtener lo que quería a veces, ¿correcto?

—Sí, señor.

—Y ha estado mintiendo durante décadas, ¿no?

—Sí, señor.

—¿Estaría de acuerdo en que es un mentiroso muy entrenado?

—No muy entrenado, pero soy un mentiroso.

—Entonces, aunque haya mentido durante décadas, ¿no considera que de mucha práctica?

—No, señor.

—Ahora, también puede mentir muy rápido. También ha hecho eso, ¿no es así, a lo largo de los años?

—He sido malo en eso, pero lo he hecho.

—Como cuando la policía le preguntó su nombre, rápidamente no dijo su nombre. Tenía otro nombre listo, ¿una mentira?

—Sí, señor.

—O a veces la policía le preguntaba qué estaba haciendo en el momento del arresto, ¿también mintió?

—Sí.