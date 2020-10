Capítulo 13 | Chupeta y sus operaciones de rostro

J-U-A-N. C-A-R-L-O-S. R-A-M-Í-R-E-Z. A-B-A-D-Í-A.

El testigo se presentó. Andrea Goldbarg, por parte del gobierno de Estados Unidos, comenzó a interrogarlo.

—¿Cuantos años tiene?

—55 años.

—¿Dónde nació?

—En Colombia, Palmira.

—¿Dónde creció?

—En Cali, Colombia.

—¿Dónde vive ahora?

—En los Estados Unidos.

—¿En qué tipo de centro?

—En una prisión BOP.

—¿Cuánto tiempo lleva en prisión?

—11 años y medio aproximadamente.

—¿Cuándo fue arrestado?

—En agosto de 2007.

—¿Dónde fue arrestado?

—En Brasil, São Paulo.

—¿Esta fue la única vez que ha estado en la cárcel, Sr. Ramírez?

—No.

—¿Cuándo más estuvo en la cárcel?

—Estuve en la cárcel en Colombia y también en Brasil esperando mi extradición a los Estados Unidos.

—¿En qué años estuvo en la cárcel en Colombia?

—La primera vez que estuve en la cárcel fue en 1998... 1988, aproximadamente, y nuevamente en 1996.

—En 1996, ¿cuánto tiempo pasó en la cárcel en Colombia?

—Cuatro años y dos meses aproximadamente.

—En el momento de su arresto en Brasil en 2007, ¿a qué se dedicaba?

—Yo era fugitivo, un capo, que dirigía mi negocio, mis negocios de drogas, desde Brasil.

—Usó el término capo. ¿Qué significa eso?

—Que fui el líder de un cartel de la mafia colombiana llamado Cártel del Norte del Valle.

Foto: Agencias

—¿Cuál era el negocio del Cartel del Norte del Valle?

—Negocio de narcotráfico.

—¿Qué tipo de drogas trabajaba el Cartel del Norte del Valle?

—Movíamos cocaína en ese momento.

—¿A dónde enviaba la cocaína?

—Solíamos enviar la cocaína a los Estados Unidos por México.

—¿Cuánto tiempo fue traficante de drogas?

—20 años, aproximadamente.

—¿Cuándo comenzó a enviar cocaína a los Estados Unidos?

—1989, aproximadamente.

—¿Dónde vendía la mayoría de su cocaína en los Estados Unidos?

—En la ciudad de Nueva York.

—Desde fines de la década de 1980 hasta su arresto en 2007, ¿aproximadamente cuántos kilos de cocaína transportó a los Estados Unidos?

—400 mil kilos de cocaína, aproximadamente.

—Ahora, Sr. Ramírez, acaba de testificar que la cocaína que vendió venía a los Estados Unidos a través de México. ¿Qué pasaba con sus drogas una vez que llegaban a México?

—Eran entregadas a los narcotraficantes mexicanos, especialmente a los del Cártel de Sinaloa, y luego ellos las movían a los Estados Unidos donde me las entregaban.

—Usted mencionó que sus medicamentos fueron transportados desde México a los Estados Unidos por traficantes mexicanos. ¿Fue el Cártel de Sinaloa, el único cártel con el que trabajó?

—No.

—¿Cuál fue el grupo principal con el que trabajó en México?

—El Cártel de Sinaloa.

—¿Conoce el Cártel de Sinaloa por otros nombres?

—Sí.

—¿Con qué otros nombres?

—La Federación. La Federación. La Federación.

—¿Puedes decirle a los miembros del jurado con quién específicamente trabajó en el Cártel de Sinaloa?

—Sí, con el Sr. Guzmán Loera, su hermano Arturo, los hermanos Beltrán Leyva, los hermanos Carrillo Fuentes, Sr. Nacho Coronel, el Sr. Mayo Zambada y su hermano Ray Zambada, y Güero Palma.

—¿Conoció personalmente al Sr. Guzmán Loera?

—Sí.

—¿Aproximadamente cuántas veces?

—Más de 10 veces.

—¿Ve al Sr. Guzmán Loera en el tribunal?

—Sí.

—¿Puedes describir una prenda de vestir que está vistiendo?

—Sí. Lleva un blazer y una camisa azul claro.

—¿Qué hacía específicamente el acusado con su cocaína?

—Recibirla en México y luego era transportada a los Estados Unidos.

—¿Cuándo comenzó el acusado a transportar su cocaína de México a los Estados Unidos?

—1990, aproximadamente.

—¿Cuándo fue la última vez que envió cocaína al acusado?

—En 2007, antes de mi arresto.

—Sr. Ramírez, mientras estuvo en Brasil, ¿hizo algo para evitar ser capturado?

—Sí.

—¿Qué hizo?

—Me hice cambios en la cara.

—¿Qué cambios se ha hecho en la cara?

—Alteré la apariencia física de mi cara cambiando mi mandíbula, mis pómulos, mis ojos, mi boca, mis oídos, mi nariz.

—¿Con cuántas cirugías tuvo que alterar su apariencia?

—Más de tres o cuatro cirugías.

—Sr. Ramírez, ¿es conocido por algún apodo?

—Sí.

—¿Por cuál apodo?

—Chupeta.

—Sr. Ramírez, cuando fue arrestado en Brasil, ¿cuántos países buscaban su extradición?

—Sólo un país, los Estados Unidos.

—¿Cuántos juicios tuvo contra usted en los Estados Unidos en el momento de su arresto en Brasil?

—Dos juicios.

—¿Dónde fueron esos dos juicios?

—En Washington, D.C. y el otro en la corte en Brooklyn.

—¿Este tribunal?

—Sí, en el Distrito Este de Nueva York.

—Sr. Ramírez, ¿se declaró culpable de ambas acusaciones?

—Sí.

—¿Dónde se declaró culpable de esas dos acusaciones?

—En el Distrito Este de Nueva York.

—¿De qué fue acusado como parte de su dictamen en Washington, D.C.?

—Bajo la ley RICO.

—¿Qué entiende que es la ley RICO o de qué le acusaron?

—Ser el líder de un cártel que estaba traficando drogas, cocaína.

—¿De qué delito fue acusado como parte del dictamen?

—Tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción.

—¿De qué organizaciones criminales específicamente fue acusado de ser el líder?

—Norte del Valle, el Cartel del Norte del Valle.

—¿Cuáles fueron los cargos en su contra en la acusación en el Distrito Este de Nueva York?

—CCE

—¿Podría describir lo que entiende del CCE?

—Una empresa criminal continua de la cual yo era líder.

—¿Entiende que CCE significa empresa criminal continua?

—Sí.

—¿Cuáles fueron las violaciones de la CCE en el distrito Este de la acusación de Nueva York?

—Asesinato y narcotráfico.

—Bajo la ley, ¿cuál es la sentencia máxima que puede recibir como resultado de su declaración de culpabilidad en ambas acusaciones?

—De por vida.

—Y según la ley, ¿cuál es la sentencia mínima que puede recibir como resultado de su declaración de culpabilidad?

—20 años.

—Como resultado de sus actividades de narcotráfico, ¿el gobierno de Colombia le confiscó algo?

—Correcto.

—¿Cuál fue el valor total aproximado de las propiedades incautadas por el gobierno colombiano?

—Mil millones de dólares.

—¿Acordó darle algo a los Estados Unidos?

—Correcto.

—¿Qué acordó pagar?

—Pagar un monto adicional de 1.2 millones de dólares.

—Sr. Ramírez, ¿ya fue sentenciado?

—No.

—¿Está testificando hoy en virtud de un acuerdo con el gobierno?

—Correcto.

—¿Cómo se llama ese acuerdo?

—Un acuerdo de cooperación.

—¿Cuál es su comprensión de sus responsabilidades bajo el acuerdo de cooperación?

—Decir la verdad absoluta al Gobierno, cooperar con el Gobierno en lo que necesiten, y no cometer más delitos.

—Si cumple con todas sus obligaciones bajo el acuerdo de cooperación, ¿cuál es su comprensión de lo que el Juez, de lo que hará el Gobierno, perdón?

—Escribirán al juez una carta de 5K.

—¿Qué entiende que permitirá la carta 5K al Juez al momento de la sentencia?

—Alejarme de la sentencia máxima que pude recibir de conformidad con el tratado de extradición con Brasil.

—Mencionó el tratado de extradición. Alguna condición fue establecida por el gobierno brasileño cuando fue extraditado a los Estados Unidos?

—Sí.

—¿Qué fue eso?

—Que no podía ser sentenciado por más de 30 años.

—Según el acuerdo de cooperación que tiene con el gobierno, ¿cuál es la sentencia mínima que puede obtener incluso después de la cooperación?

—25 años.

—¿Entonces la reducción máxima que puede obtener es de cinco años?

—Correcto.

—Y si el juez recibe una carta de 5K, ¿el Juez tiene que darle la sentencia de 25 años?

—Depende del Juez. Es la decisión del Juez.

—Según los términos del acuerdo de cooperación, ¿puede el Juez ir por debajo de los 25 años?

—No

—¿Y quién decide su sentencia?

—El Juez lo hace.

—Además de los términos de su acuerdo de cooperación, ¿se le ha prometido algo más?

—Sí.

—¿Qué otras promesas le han hecho?

—Me prometieron que me darían protección en prisión, también recomendarme protección una vez que termine mi sentencia, y protección para mi familia.

—Ahora, ¿qué es el Cartel del Norte del Valle?

—Es una empresa criminal que condujo tráfico de drogas y exportación de cocaína a los Estados Unidos.

—¿En qué estado está eso?

—En el Cauca, el Valle del Cauca.

—¿Tenía una estructura en su organización?

—Sí.

—¿Ha oído hablar del término frente (front)?

—¿Frente (front)?

—¿Frente?

—Sí.

—¿Qué es un frente?

—Un frente es parte de la organización que se dedica a la parte ilegal del negocio.

—Como líder del Cartel del Norte del Valle, ¿cuántos frentes tenía en su organización?

—Cinco frentes.

—¿Puedes decirles a los miembros del jurado cuáles eran esos cinco frentes?

—Sí. La rama armada, la corrupción política y corrupción policial, el libro mayor, el libro mayor o el dinero sucio, el frente que hizo las inversiones y el lavado de dinero. Y el frente de operaciones que hizo envíos de cocaína.

—Me gustaría repasar un par de esos frentes con el jurado, por favor. ¿Mencionó el frente del libro mayor?

—Correcto.

—¿Cuál era el propósito de ese frente?

—Manejó todo el dinero sucio de la organización.

—¿Con qué propósito?

—Para los cargamentos de cocaína, para los pagos de corrupción a los políticos y la policía y los actos de violencia.

—Dijo que tenía un frente dedicado a la corrupción. ¿Puedes describir brevemente qué era eso?

—Correcto. Entonces la corrupción fue la que usamos para que los oficiales del Gobierno colombiano no hicieran su trabajo y de esa manera beneficiara en su lugar a nuestra organización o actividades de tráfico ilegal de droga.

—¿Por qué era importante tener un frente de corrupción?

—Porque es imposible ser el líder de un cártel de narcotráfico en Colombia sin tener esa corrupción. Van de la mano.

—¿Mencionó también que tenía un ala armada?

—Correcto.

—¿Cuál era el propósito de eso?

—El propósito era proteger a mi organización, proteger la seguridad y la vida de mi familia, para proteger las cargas de cocaína, eliminar enemigos, informantes, ladrones, y de esa manera proteger el negocio de la cocaína.

—¿Cómo se llamaba la gente que trabajaba en el frente de las fuerzas armadas?

—Sicarios.

—¿Participó en algo violento, Sr. Ramírez?

—Sí.

—Mientras era líder del Cartel del Norte del Valle y su participación en todo el Cártel del Valle del Norte, ¿cuántas personas fueron matadas como resultado de sus órdenes?

—Aproximadamente 150 personas.

—¿En qué período de tiempo ocurrió esto?

—De aproximadamente 1989 a 2007.

—¿Alguna vez mató personalmente a alguien?

—Sí.

—¿Cuándo fue esto?

—En los dos... en 2004.

—¿Cómo mató a esta persona?

—Con disparos en la cabeza, en la cabeza. La cabeza y la cara.

—¿Le disparó a esta persona?

—Sí, le disparé a la persona con una pistola.

—De la cantidad total de personas que ordenó asesinar, ¿alguno de ellos fue en Estados Unidos?

—Sí.

—¿Se declaró culpable de esos asesinatos?

—Sí.

—Ahora, Sr. Ramírez, ¿cuántos años trabajó con el Cártel de Sinaloa?

—Por aproximadamente 17 o 18 años.

—Y acaba de describir la estructura de su organización. ¿Vio alguna similitud en esos 18 años de trabajo con el cártel de Sinaloa entre las dos organizaciones?

—Sí.

—Brevemente, ¿cuáles fueron?

—Bueno, tenían… bueno, también usaron la corrupción para recibir y proteger mis envíos de cocaína y también tenían un ala armada

—Bien. Vayamos a cuando el acusado comenzó transportando su cocaína. ¿Dijo que esto era aproximadamente qué año?

—Aproximadamente 1990.

—Y usted enviaba… ¿enviaba cocaína a Estados Unidos antes de que el acusado comenzara a transportar su cocaína aquí?

—Correcto.

—¿Cuándo comenzó a involucrarse en el tráfico de drogas en Estados Unidos?

—Aproximadamente en algún punto entre 1985/1986.

—¿Cómo comenzó en el tráfico de drogas en esos años?

—Bueno, estaba recibiendo cocaína en los Estados Unidos para distribuirla y venderla en la calle.

—¿Alguna vez vino a los Estados Unidos?

—Correcto.

—¿Cuándo fue la primera vez que vino a los Estados Unidos?

—En aproximadamente 1985/1986.

—Y durante este tiempo, ¿cuántas visitas a los Estados Unidos hizo?

—Tres o cuatro veces.

—¿A dónde viajaba en los Estados Unidos?

—Viajé a Miami en Florida, Los Ángeles, California y Nueva York.

—¿Qué hizo cuando vino a Estados Unidos en estos viajes?

—Recibir cocaína para distribuirla y venderla en las calles de Nueva York principalmente.

—¿Algo más?

—Recibía cocaína. La procesábamos en un laboratorio en Miami, Florida.

—Una vez que las drogas se vendieron en Nueva York, ¿qué más hizo relacionado con el tráfico de drogas?

—Recoger el dinero para poder enviarlo a Colombia.

—¿Eventualmente tuvo una infraestructura en los Estados Unidos?

—Sí.

—¿Y en qué ciudades de Estados Unidos tenía usted infraestructura?

—En Los Ángeles, California, Nueva York, principalmente, y Chicago. También lo hice en Houston y Phoenix, Arizona.

—¿De qué período de tiempo estamos hablando, en qué años?

—Bueno pues comencé a crear la infraestructura más o menos en 1986, 1987. Y la mantuve hasta aproximadamente 1996, 1997.

—¿Puede describir a los miembros del jurado qué infraestructura tenía en Los Ángeles?

—Sí. Bueno, tenía varias celdas y tenían casas donde podían recibir la cocaína que venía de México para almacenarla en esos hogares, en esas casas, y luego para transportarla a Nueva York. Y también teníamos los autos para recibir esa cocaína en Los Ángeles y también teníamos el transporte para transportarla desde Los Ángeles a la ciudad de Nueva York.

—¿Cómo se transportaría su cocaína desde Los Ángeles a la ciudad de Nueva York

—Lo transportábamos de varias maneras. A veces usábamos tracto remolques, campers, autos pequeños con compartimentos ocultos e incluso aviones.

—¿Qué infraestructura tenía en Nueva York?

—Tenía una infraestructura que estaba compuesta por varias células para recibir la cocaína que venía de Los Ángeles para guardarla y después distribuirla en las calles de Nueva York y también teníamos una infraestructura diferente para recoger el dinero… lo procedente de las ventas de cocaína era enviado a Colombia, el dinero.

—Mencionó que tenía estructuras separadas, una para drogas y una para dinero. ¿Fue eso a propósito?

—Sí.

—¿Por qué?

—Para mantener la cocaína separada del dinero para no mezclarlos y de esa manera evitar las incautaciones de las autoridades americanas.

—Mencionó que reunía el dinero en Nueva York ¿A dónde lo enviaba?

—Solíamos enviarlo a Colombia, principalmente.

—¿Envió su dinero a otro lugar que no fuera Colombia?

—No, a Colombia.

—¿Alguna vez tuvo que transportar dinero a Los Ángeles?

—Sí.

—¿Con qué propósito?

—Pagar a los mexicanos por el transporte de mi cocaína.

—¿Cuándo fue su último viaje a los Estados Unidos?

—1988, aproximadamente.

—¿Por qué no regresó después de eso?

—Porque traté de entrar con un pasaporte falso y las autoridades me atraparon en Miami y me regresaron a Colombia ese mismo día.

—¿Qué pasó cuando volvió a Colombia?

—Me arrestaron por usar documentos falsos.

—¿Y qué le pasó?

—Fui a prisión durante aproximadamente un mes.

—¿Cómo salió?

—Pagando sobornos.

—¿Hizo algo para tener este registro de arresto criminal eliminado?

—Sí.

—¿Qué hizo?

—Pagué sobornos para que desapareciera por completo y no hubiera rastro de ello.

—¿Pagó para borrar otros registros en Colombia?

—Sí.

—¿Qué pagó?

—Pagué por destruir... para que no hubiera ningún rastro de cualquier foto mía en cualquier oficina gubernamental colombiana, cualquier oficina gubernamental que podría tener una fotografía mía. También desaparecí mis huellas digitales y desaparecí todo rastro de mí estando en prisión, todos los archivos de mí habiendo estado en prisión en Colombia.

—¿Sabe qué es una cédula, C-É-D-U-L-A?

—Cédula, sí.

—¿Qué es?

—Es un documento de identificación que utilizamos en Colombia.

—¿Hizo algo con respecto a sus registros en este documento?

—Sí, los desaparecí por completo.

—¿Por qué hizo todo eso?

—Para evitar que las autoridades tuvieran alguna información sobre mí, para evitar un arresto, para que fuera más difícil para ellos tener información y eso me beneficiaría, eso haría que mis actividades ilegales fueran más fáciles.

—¿Cuándo empezó a trabajar para el Cartel del Norte del Valle?

—1987, '88, aproximadamente.

—Y al principio de estos años, en la década de 1980, ¿cuál fue su papel en el Cartel del Norte del Valle?

—Recibir cocaína en Los Ángeles, California y transportarla a Nueva York.

—¿Finalmente asumió un papel más activo en el negocio de la droga en la propia Colombia?

—Sí.

—¿Qué hizo?

—Bueno, decidí ascender en las filas del cártel, el Cártel del Norte del Valle, y comencé a encargarme personalmente, yo mismo, del envío de drogas a México. Yo iba a las pistas de aterrizaje clandestinas en Colombia donde los aviones llegaban de México. También decidí visitar los laboratorios donde el… donde la cocina era producida y así fue como comencé a escalar, poco a poco en el Cártel del Norte del Valle.

—¿Qué es una pista de aterrizaje clandestina?

—Una pista de aterrizaje que no aparece o no está registrada en ninguna tabla de navegación. En general, no están pavimentadas. Son caminos de tierra. Y en Colombia muchos lugares, se encuentran en medio de las montañas, en medio de la jungla. Y todo esto es por supuesto, para evitar que las autoridades confisquen la cocaína en los aviones.

—Mencionó aviones. ¿Cómo llegaba su cocaína de Colombia a México?

—Inicialmente, al principio, por aviones.

—Durante este tiempo al comienzo, ¿qué tipo de aviones usaba para transportar cocaína de Colombia a Mexico?

—Utilizamos principalmente algunos aviones que se llaman turbo hélice, comandantes turbo, King 300s, Cheyenne, Conquer, principalmente, esos principalmente.

—¿Cómo obtenía esos aviones?

—Los compramos.

—¿Dónde compraba estos aviones?

—Muchas veces los compramos en Estados Unidos, sí, y luego fueron llevados a Colombia.

—Los aviones que compró en Estados Unidos y llevaba a Colombia, ¿tuvo que hacerles algo para prepararlos para transportar su cocaína?

—Sí.

—¿Qué les hizo?

—Tuvimos que instalar un dispositivo para poder transportar más combustible y quitar los asientos.

—¿Por qué quitaba los asientos?

—Porque necesitábamos espacio para colocar las cargas con mi cocaína y los tanques de combustible adicionales.

—¿Por qué necesitaba hacer espacio para combustible extra?

—Bueno, porque según la distancia que el avión tenía que volar para llegar a México, necesitábamos colocar combustible adicional. De lo contrario, los tanques del avión no eran suficientes.

—¿Tuvo alguna interacción con los pilotos que volaban esos aviones?

—Por supuesto, completamente, todo el tiempo.

—¿Por qué?

—Porque les hablaba, yo los contrataba. Tenía a mis propios pilotos que pertenecían a mi organización y siempre iban a México y volvían a Colombia, yo me reunía con ellos para que me contaran cómo había estado el vuelo, cómo se había llevado a cabo la operación, cómo habían sido recibidos por los mexicanos, cómo habían sido las pistas de aterrizaje.

—Ahora, mencionó que fue a los laboratorios. ¿Qué es un laboratorio?

—Un laboratorio es el lugar donde se procesa la cocaína.

—¿Por qué iba a los laboratorios?

—Porque quería supervisar para asegurarme de que la cocaína que estaba enviando a Estados Unidos por México fuera de calidad óptima.

—Y una vez que se hacía la cocaína, ¿cómo se empaquetaba?

—Una vez que la cocaína saliera del líquido, la secábamos en hornos de microondas y le dábamos la forma que queríamos. Por darle un ejemplo, si tenía que ser un cuadrado, le dábamos esa forma. Entonces allí sería empaquetada en vacío y se encintaba, se encintaba y luego colocábamos una marca en él.

—¿Qué es una marca? ¿Qué quiere decir con eso?

—Una marca es un identificador que se coloca en la cocaína para que luego sepa que la cocaína me pertenece.

—¿Qué tipo de marcas usaba para marcar sus kilos de cocaína?

—Utilicé varias marcas como Reina, Metro, Clinton, Rolex, uno que tenía un escorpión, una estampa con, como, un caballo, otra con un signo de dólar, entre otros.

—¿Por qué usaba diferentes marcas para marcar su cocaína?

—Porque cuando tuvimos incautaciones de cocaína en los Estados Unidos, entonces decidimos cambiar la marca para tratar de mantener a las autoridades alejadas. Estarían pensando que no era la misma cocaína.

—En los 20 años que fue narcotraficante, ¿nos dijo todas las marcas que utilizó para marcar su cocaína?

—No, no todas. Las que recuerdo.

—Ahora, me gustaría dirigir su atención a la primera vez que conoció al acusado.

—Correcto.

—Usted testificó que el acusado comenzó a recibir su cocaína aproximadamente en 1990. ¿Cuándo tuvo su primera reunión con el acusado?

—Aproximadamente a principios de los años 90.

—¿Dónde se reunió con el acusado?

—Me encontré con el acusado, lo conocí en el vestíbulo de un hotel en la Ciudad de México.

—¿Cuándo escuchó por primera vez el nombre del acusado?

—Lo escuché del Sr. Mayo Zambada en una reunión que tuve con él en Tijuana, México.

—¿Quién es Mayo Zambada?

—Mayo Zambada es una de las cabezas del Cártel de Sinaloa o La Federación.

—¿Alguna vez conoció a Mayo Zambada?

—Sí. Aproximadamente a finales de 1989.

—¿Y qué le dijo Mayo Zambada sobre el acusado?

—Él me dijo: voy a presentarle a un compadre mío. Estará muy interesado en conocerlo y él lo va a estar también.

—En este momento que usted, que el Sr. Zambada mencionó al acusado, ¿le enviaba cocaína al Sr. Zambada?

—Sí.

—¿Por qué el acusado quería conocerlo?

—Para comenzar a recibir mi cocaína de Colombia en México.

—¿Dijo que esta reunión ocurrió en un hotel en la Ciudad de México?

—Correcto.

—¿Quién estuvo presente en esta primera reunión?

—El Sr. Guzmán Loera estuvo presente, su hermano Arturo, El Pollo, un teniente suyo al que llaman o llamamos El Gordo, uno de mis tenientes llamado Sergio Ramírez, alias Pechuga, yo, y había una mujer colombiana llamada Cristina.

—¿Cuál fue el papel de Cristina en esta primera reunión?

—Conectarme con el Sr. Guzmán Loera.

— ¿Qué pasó cuando llegó al hotel?

—Llegué primero. Después de eso, llegó el Sr. Guzmán Loera con su hermano Arturo y El Gordo.

—¿Cómo presentó el acusado a su hermano y a El Gordo?

—El sr. Guzmán Loera dijo: Este es mi carnal, Arturo, y este es mi primer hombre a bordo.

—Sr. Ramírez, ¿cuál fue el propósito de esa primera reunión que tuvo con el acusado?

—Proponerle un envío de mi cocaína desde Colombia, para que lo recibiera en México y para que subsecuentemente lo transportara a Estados Unidos.

—¿Quién participó en esta parte de la conversación?

—El señor Guzmán Loera, su hermano Arturo, El Gordo, mi teniente Sergio Ramírez y yo.

—Y cuando dice que era su teniente, ¿qué responsabilidades tenía él para usted? Y centrémonos en esos primeros años, en 1990.

—Coordinar con la gente del Cártel de Sinaloa la logística de recibir mis aviones con mi cocaína de Colombia para que, posteriormente, la gente de Sinaloa la transportara a los Estados Unidos y me la entregara allí.

—¿El demandado le dijo o le preguntó algo específicamente acerca de la cantidad de aviones que podría enviarle?

—Sí. Me dijo que le enviara tantos como pudiera.

—¿Qué más hablaron?

—Hablamos sobre las pistas de aterrizaje, su ubicación, posiblemente en qué estados de la República Mexicana, la posibilidad de enviar un piloto para conocer las pistas de aterrizaje para ser capaz de identificarlas. Hablamos e hicimos arreglos para los posibles tiempos de llegada de mis aviones a esas pistas de aterrizaje. Hablamos sobre la cantidad de kilos que los aviones pueden aguantar dependiendo de la ubicación de la pista de aterrizaje.

—¿Qué otros temas discutió con el acusado en este primer encuentro con él?

—El precio que me iba a cobrar.

—¿Cómo iba a pagarle al acusado por transportar su cocaína?

—Iba a pagarle… bueno, iba a quedarse un porcentaje de mi cocaína.

—¿Eso qué significa?

—Por ejemplo, digamos que le estaba enviando mil kilos de cocaína. Me cobraría el 40 por ciento por transportar esa cocaína a los Estados Unidos. Cuarenta por ciento de mil kilos es 400 kilos de cocaína. Y recibiría el 60 por ciento de la cocaína, es decir, recibiría 600 kilos de cocaína en Estados Unidos.

—Los otros traficantes mexicanos con los que estabas trabajando, ¿también le cobraron una tarifa porcentual?

—También, sí.

—¿Cómo se compara la tasa del acusado del 40 por ciento con la de otros traficantes?

—Bueno, había estado pagando el 37 por ciento antes de mi trato con el Sr. Guzmán, que estaba cobrando el 40 por ciento, así que fue más caro.

—¿El acusado le explicó por qué le estaba cobrando un porcentaje mayor que los otros traficantes?

—Sí.

—¿Qué le dijo el acusado?

—Él dijo: Soy mucho más rápido. Pruébame y verás. Y sus aviones y su cocaína y sus pilotos van a estar seguros porque tengo muy buenos acuerdos.

—Cuando el acusado le dijo que sus aviones estarían seguros, ¿qué entendió qué significaba eso?

—Los arreglos de corrupción que tenía para recibir, recibir los aviones eran buenos, eran efectivos, y eso me haría sentir seguro, la seguridad o la seguridad de mis aviones y mis pilotos

—¿Cómo harían los sobornos del acusado a sus pilotos y su cocaína segura?

—Bueno, precisamente porque cuando los aviones llegaban a las pistas de aterrizaje mexicanas, estaban siendo protegidas por la policía del Gobierno Federal. Estaban recibiendo mis aviones y la cocaína y muchas veces, ellos mismos hacían el transporte.

—Sr. Ramírez, ¿alguna vez perdió su cocaína o fue incautada?

—Por supuesto que sí.

—Y durante el tiempo que tuvo este acuerdo con el acusado, quién tenía que pagar la cocaína si era perdida o incautada?

—Cada uno de nosotros perdería su parte.

—Si el acusado tenía su cocaína en México y se perdía, ¿quién tendría que pagar por ella?

—Bueno, en ese caso, era responsabilidad del Sr. Guzmán en México.

—Pero si se perdía en los Estados Unidos, ¿quién tendría que pagar por esa cocaína?

—Cada uno de nosotros perdía el porcentaje que habíamos acordado una vez que había cruzado la frontera. Ahora si estuviera en mis manos, entonces yo lo perdía.

—Ahora testificó que había cuatro estados mexicanos que consideró en esa primera reunión con el acusado. Me gustaría revisar cada uno para que nos pueda decir un poco más de esas pistas de aterrizaje.

—Sí. Había pistas de aterrizaje en Los Mochis, cerca de Choix.

—¿C-H-O-I-X?

—Correcto. El Fuerte, y en el Sur de Sinaloa en Rosario.

—En el Estado de Sinaloa, ¿dónde habló sobre tener pistas de aterrizaje para recibir su cocaína?

—Posiblemente cerca de Guaymas, Obregón, Hermosillo, Rosario, que recuerde. Eso es lo que recuerdo.

—Ahora, en el estado de Durango, ¿recuerda qué pistas aterrizaje habló con el acusado sobre dónde podría recibir su cocaína?

—Bueno, recuerdo que estaba en Durango y que estaba en las montañas, pero no recuerdo el lugar exacto.

—En el estado de Nayarit, ¿recuerda dónde mencionó dónde podrían aterrizar sus aviones llenos de cocaína?

—Recuerdo que había una pista de aterrizaje en Nayarit, pero no recuerdo su ubicación exacta.

—¿Finalmente envió cocaína al acusado después de este viaje a México?

—Sí.

—¿Recuerda algún detalle del primer envío de cocaína que le mandó?

—Sí.

—Cuéntenos sobre eso.

—Bueno, recuerdo que habían cinco aviones y transportaron cuatro mil kilos de cocaína aproximadamente y llegaron a una pista de aterrizaje cerca de Los Mochis, Sinaloa.

—¿Habló con sus pilotos después de que completaran esta transportación?

—Sí.

—¿Qué le dijeron sus pilotos?

—Me dijeron que la pista de aterrizaje estaba muy bien iluminada, lo que significa que la visibilidad, era muy fácil aterrizar los aviones, que habían llegado y que la descarga de la cocaína de mis aviones había sido rápida, que habían tanqueros allí, tanqueros de gasolina allí, y habían recargado los aviones muy rápido y que la Policía Federal estaba allí en una Suburban, habían cargado la cocaína muy rápido, que habían sido alimentados y estaban felices y querían regresar.

—Lo siento, cuando dijiste que tus pilotos te dijeron que habían puesto la cocaína en las Suburbans, ¿quiénes eran?

—Los que descargaron los aviones, que estaban en la pista de aterrizaje, había gente allí que pertenecía a la Policía Federal y personas que pertenecían a la organización del Sr. Guzmán Loera, colocaron la cocaína en las Suburbans y se fueron con ella.

—¿Qué le pasó a su cocaína después de que aterrizó en Los Mochis, Sinaloa?

—Fue transportada a la frontera con Estados Unidos y luego cruzó la frontera entre México y Estados Unidos, y me la entregaron en Los Ángeles.

—¿Cuánto tiempo le tomó al acusado entregar estos cuatro mil kilos de Los Mochis a su gente en Los Ángeles?

—Eso fue súper rápido, de eso me acuerdo, fue menos de una semana.

—¿Se esperaba eso?

—Bueno, esa fue la primera vez que uno de los narcotraficantes mexicanos me entregaron la cocaína tan rápido. yo no esperaba que fuera tan rápido.

—¿Cuánto tiempo le tomaba a los otros traficantes llevar su cocaína a Los Ángeles?

—A veces un mes o más.

—¿Alguna vez le pidió que procesara cocaína o empaquetar cocaína en una forma especial?

—Sí.

—¿Qué le preguntó el acusado?

—Dijo que iba a darle un molde a mi gente en México para ver si podía fabricar la cocaína en esa forma.

—¿Cuándo fue esto aproximadamente?

—Eso fue en algún momento como en 1991, 1992. Realmente no recuerdo la fecha exacta.

—¿Cuál era la forma del molde que el acusado le proporcionó?

—Era una forma cilíndrica, cilíndrica, como la forma de un frasco de comida o un frasco de conserva.

—¿Qué hizo con ese molde una vez que el acusado se lo proporcionó?

—Lo llevé a mis cocineros, a mis químicos para que pudieran hacerlo en esa forma.

—¿Cuánto tiempo produjo esta cocaína en esta forma especial?

—Varios meses.

—¿Por qué dejó de usar la forma especial de cocaína?

—Porque hubo una incautación en Los Ángeles, una severa… incautación de una tonelada, y era cocaína que me pertenecía a mí la que tenía esa forma.

—¿Cómo se enteró de la incautación?

—A través de mis tenientes en México y en Estados Unidos y en Los Ángeles donde enviaba mi cocaína.

—¿Qué le dijeron sus tenientes sobre lo que sucedió en esa incautación?

—La gente de Los Ángeles me llamó para hablar con ellos, y me dijeron oye, acaban de tomar varias toneladas de cocaína en unas latas que tenían chiles y es como la cocaína que nosotros hemos estado recibiendo, ¿qué está pasando? ¿Hay algún problema con nosotros?

—¿Habló con tus trabajadores en México sobre esto?

—Sí.

—¿Con quién habló?

—Con el Sr. Sergio Ramírez Pechuga.

—¿Qué le dijo Sergio?

—Que el Sr. Arturo Guzmán Loera, El Pollo, lo había llamado para decirle que habíamos perdido varias toneladas de cocaína en Los Ángeles.

