Capítulo 5 | Esto no es como una obra de Broadway

“Muy bien. Todos sentados, por favor. Buenos días, damas y caballeros. Siento que hayamos tardado un poco esta mañana. Saben que un juicio no es como una obra de Broadway. No está perfectamente coreografiado y a veces suceden cosas que requieren atención”, les indicó de inmediato a los miembros del jurado el Juez Brian M. Cogan. “Antes de continuar con la apertura del Sr. Lichtman, quería recordarles que las declaraciones iniciales, como dije originalmente, no son evidencias. Sólo tienen la intención de hacerles saber lo que las partes creen que se desarrollará con la evidencia del caso. Particularmente, hubo algunas referencias en la apertura del Sr. Lichtman a ciertas conductas de los gobiernos que podrían considerarse escandalosas, en general si el gobierno ha actuado de manera inapropiada es algo que yo debo determinar, no ustedes. Solo quería recordarles que el problema en este caso, en el que deben concentrarse, es si el gobierno ha demostrado que el acusado es culpable de los cargos en su contra más allá de una duda razonable. De eso se trata realmente el caso”.

Cogan le pidió a Jeffrey Lichtman, uno de los defensores de El Chapo, que continuara con su presentación ante el jurado.

➡️ Descarga aquí "Los compas del Chapo. Por esta información mataban"

“Buenos días, damas y caballeros, y gracias nuevamente por su atención. Cuando paré ayer, estábamos hablando acerca del hecho de que Mayo Zambada durante el periodo que Joaquín Guzmán era un prófugo de la justicia desde 2001 hasta su recaptura en 2014 escondiéndose en las montañas de México, moviéndose a diario para evitar la captura, mientras Joaquín Guzmán estaba siendo perseguido por todo México, corriendo diariamente, escondiéndose, Mayo Zambada estaba cómodo evadiendo la captura, toda su vida como criminal.

Ahora, cuando finalmente fue arrestado, el Sr. Guzmán en 2014, fue arrestado con su esposa y la niñera de sus hijos, porque el Sr. Guzmán tenía gemelas en ese momento, van a escuchar. El mito de El Chapo es muy fuerte en este punto. La evidencia mostrará que cuando lo capturaron, la policía le hizo firmar billetes de 100 dólares, para demostrar que el mito de El Chapo no solo es fuerte en México, sino que todos estaban impresionados. Así que el Sr. Guzmán fue de vuelta a la prisión de máxima seguridad y todos sabemos, como dijo el Gobierno, allí había un escape dentro de un túnel de una milla de largo que estaba debajo de su celda.

Foto: Cuartoscuro

“Pueden intentar averiguar si esto se hizo sin que nadie supiera, pero Mayo Zambada, la evidencia mostrará, es el que ayudó a crear este túnel y trasladar al Sr. Guzmán a salvo. Y el Sr. Guzmán fue de vuelta a la carrera y durante ese tiempo escucharon al Gobierno en su charla de apertura sobre un video hecho por el Sr. Guzmán que fue enviado a la prensa. Ahora, lo que no mencionaron y que no creo es que era el actor Sean Penn, no sé si alguien vio Fast Times At Ridgemont High, creo que somos lo suficientemente mayores, algunos de nosotros, Sean Penn, hubo una entrevista con el Sr. Guzmán que ocurrió y esto es una pieza crucial de evidencia en este caso. Claramente, él está en video y discutiendo su vida. Está discutiendo el tráfico de drogas.

“Lo que la evidencia mostrará es que el Sr. Guzmán era alguien que, para bien o para mal, disfrutaba la publicidad, disfrutaba la notoriedad que le daba ser El Chapo. ¿Por qué alguien que supuestamente es el narcotraficante más grande del mundo haría una película en donde supuestamente admite su vida de crimen? ¿Por qué admitiría todas esas cosas? Él disfrutaba la notoriedad. Lo que van a encontrar es que el Sr. Guzmán hizo un esfuerzo para tener un libro, tener una película acerca de él y esta era la clase de cosas que permitirían que esas cosas sucedan. ¿Por qué otra razón alguien hace algo tan loco como eso? Y si el Sr. Guzmán había dicho el hecho de que él no era el traficante de drogas que todos pensaban, que él no tenía el dinero que muchos de los testigos testificarán aquí, que estaba en la ruina, que él necesitaba una cama para dormir cada noche porque no tenía un lugar para quedarse, ¿habría conseguido la película? ¿Hubiera habido el interés? ¿Habría tenido el libro que buscaba?

➡️ Bajo juramento, el hermano del Mayo asegura que sobornaron a García Luna y a un cercano de AMLO

“Al final van a tener la confianza de los cooperadores del gobierno, independientemente de condenar al Sr. Guzmán, no solo la entrevista de Sean Penn. Esa es la razón por la que están testificando aquí, no por la bondad de sus corazones, demuestra que ellos están aquí porque quieren salir de la cárcel por cualquier medio necesario. Van a encontrar que con tal de salir de la cárcel... Estas son personas que han hecho trampa toda su vida. Estas son personas que han mentido y robado y sobornado a cada funcionario local, a cada persona en el ejército, políticos, lo que sea. Hicieron estas cosas porque quieren permanecer libres y ganar dinero. Ellos vienen a América, de repente no se vuelven humanos y americanos y respetan la ley. Van a encontrar que ellos harán lo que tengan que hacer y si eso significa hacer al gobierno feliz, harán lo que tengan que hacer.

Foto: Rolling Stone

“Y ellos van a venir aquí a testificar, cada uno de ellos lo hará, y sabemos que todos aquí enfrentamos cadena perpetua en prisión y todos vamos a tener cadena perpetua a menos que digamos la verdad aquí. Ustedes van a tomar la decisión, en última instancia, depende de ustedes, si creen que esa es la verdad.

“Como dije, estas son personas que mienten todos los días, todo es un ángulo para ellos. Van a ver testimonios en los que ellos no creen por un segundo que están pasando el resto de sus vidas en la cárcel. Ellos esperan salir. Van a escuchar de algunos de los testigos que ya discutieron lo que sucederá cuando salgan de la cárcel. Todos les dirán que se enfrentan a la vida. Simplemente no es cierto.

“Dicen que están representados por abogados que están luchando por ellos. Están abogando por ellos. Los abogados ni siquiera se presentan para las propuestas la mitad del tiempo. Solo hay una parte, como verán en la evidencia que saldrá, solo una parte puede venir con el juez y pedirle al juez que vaya por una sentencia por debajo del mínimo obligatorio que enfrentan, no su abogado, ni siquiera puede que esos testigos obtengan una sentencia por debajo del mínimo obligatorio.

“Y ustedes saben que cada uno de estos testigos pueden venir aquí y van a reconocer que, que tienen que complacer al Gobierno. Si no complacen al Gobierno, no pueden obtener esa moción para una sentencia por debajo de los mínimos obligatorios.

➡️ Los secretos de la operación “Tiburón Azul”, que llevó a la captura de El Chapo en 2016

“Ahora, en términos de hablar sobre algunos de los testigos en el caso, no puedo esperar que todos ustedes, cuando menciono estos nombres, oh, recuerdo eso o escuché eso, porque ustedes son completamente conocidos por esto… Como los abogados en este caso, obviamente conocemos los nombres y es una segunda naturaleza para nosotros. Así que no significa lanzar demasiadas cosas o van a mirarme y decir que bien podríamos estar recitando la guía telefónica de Nueva York, no podría mantener estos nombres correctamente. Pero voy a mencionarlos porque tal vez algunos de ellos se grabarán en sus cabezas. Más importante, para uso general.

“Uno de los testigos del Gobierno, Miguel Ángel Martínez, mintió al Gobierno, mintió sobre su uso de drogas. Tenía un hábito de 4 gramos de cocaína al día. Ahora, ustedes realmente deben comprender, cuatro gramos de cocaína al día por alrededor de 15 años. Esa es una increíble cantidad de cocaína. Eso es suficiente para que cuatro fiestas de fraternidad en un sábado por la noche en los años 80 puedan usar todas en su conjunto. Pero cuando él, y el hábito de la cocaína era tan malo, básicamente se le cayó el interior de la nariz. Cuando le preguntaron, él negó que tuviera algún tipo de problema de drogas.

“Alex Cifuentes, otro testigo del gobierno que ha sido un criminal desde que era un niño, fue criado por sus padres para ser un traficante de drogas en Colombia. Eso es lo que necesitan entender. Lo que decía al principio que necesitan olvidar todo lo que saben, esta familia era una orgullosa familia traficante de drogas. No era como si ellos tuvieran un niño malo, saben, está vendiendo drogas. Toda esta familia estaba orgullosa, famosos traficantes de droga. Lo disfrutaron. Tienen que apreciar eso. Él habla con su madre por teléfono sobre estrategia de tráfico de drogas. Su madre le está dando consejos. Y ustedes van a escuchar que él está orgulloso de lo que logró como traficante de drogas. Alex y su familia trabajaban para el notorio Medellín, Pablo Escobar, y los familiares de los Cifuentes son asesinados por sus aliados, matan a sus aliados. Pero al final, todos los traficantes de drogas permanecen juntos mientras estén ganando dinero sin importar quién muera.

Foto: EFE

“La evidencia revelará que Alex era el bebé en la familia, aprendió de sus hermanos, ambos tuvieron que viajar con pasaportes falsos. Tenían que pagar a la Fuerza Aérea para apagar su radar para que pudiera meter y sacar drogas. Pagada la Fuerza Aérea. Él obtendría cartas de navegación que debían mostrar dónde estaban los barcos militares y policiales, así podía mover sus drogas fácilmente en Colombia. Él testificará que estuvo presente cuando su hermano le pagó a un agente de la DEA con una caja de dinero. Eso pasó. No es mi testigo. No es mío. Es de ellos.

“Alex Cifuentes testificará que él cree que su hermano estaba cooperando con la DEA, además de darles dinero de las drogas, y nada de esto tuvo que ver con Chapo Guzmán.

“El Gobierno Americano, los fiscales en este caso, déjenme dejarlo así, declararon en su apertura que Guzmán era un criminal muy peligroso. Ustedes lo escucharon. Horribles cosas. Sin embargo, también van a escuchar que de alguna manera a Alex Cifuentes se le permitió ver cara a cara a El Chapo Guzmán en prisión en Nueva York. Con todos los encargados de seguridad de este caso, con todos los encargados de seguridad del criminal más violento y peligroso, dijeron que fue una oportunidad de una en un millón. Ustedes determinan si creen que está bien que sea posible que una oportunidad entre un millón se haga realidad, donde a Alex Cifuentes, el cooperador del Gobierno se le permitió ver al Sr. Guzmán en prisión y decirle algo. No hay posibilidad en este caso. No hay posibilidades.

“Ahora, como iba diciendo, la familia Cifuentes tenía su propio imperio de tráfico de drogas sin tener nada que ver con Chapo Guzmán. No todo esto es el Chapo Guzmán. Y ellos admitirán esto. Sus testigos lo dirán.

“Ahora, como dije, la familia Cifuentes, como yo la llamo, la cooperadora Familia Cifuentes, ellos estaban básicamente cooperando, todos los que hoy están en la cárdel ahora. Cuando fueron detenidos, cooperaron. Ellos no cooperan porque piensen que lo que están haciendo es malo; ellos cooperan porque están planeando su siguiente movimiento. Tenemos que salir de la cárcel para poder volver a lo que estábamos haciendo.

“Ahora, Cifuentes va a venir aquí y será muy pulcro y se verá obligado a admitir que ha mentido todos los días de su vida. Él no es violento. Él no ha matado a nadie. Él no es violento, sin embargo amenaza y conspira para matar a los miembros de su propia familia. Estaba aterrorizado de lo que el Sr. Guzmán va a testificar, sin embargo, habitualmente desobedeció sus órdenes, se verá obligado a admitirlo y a trabajar a sus espaldas.

“Él les dirá todo acerca de los miles de millones de dólares que supuestamente el Sr. Guzmán había escondido, pero no van a escuchar sobre el dinero del Sr. Guzmán que se encontró en este caso. No van a escuchar nada sobre esto.

“Cifuentes, Alex, también testificará que cree que el Sr. Guzmán está en quiebra y que a menudo mentía sobre su riqueza y su influencia. ¿Entonces? ¿Es un billonario? ¿Es un hombre con gran influencia? O es, como dice Alex Cifuentes, un mentiroso y está en bancarrota.

“Ahora, Alex fue arrestado cerca de Costa Rica, en algún punto en un bote. Así es como esta gente es. ¿Qué hace cuando es arrestado? Él dio un nombre falso, fue retenido durante 20 días antes de ser entregado a la Marina Mexicana. Mayo Zambada pagó un millón de dólares en sobornos para su liberación.

“Jorge Cifuentes, quien es su hermano, no tuvo problemas trabajando con Mayo y mató a su amigo más cercano. De nuevo, estos nombres, no quiero confundirlos más de lo que deben estar.

“Mayo mató a su mejor amigo y a su compañero. Luego ha vuelto a trabajar con el Mayo, y luego él trata de matar a Mayo.

“Esto es con lo que están lidiando. Este es el tipo de escoria que mencionaba ayer. Esto es con lo que están lidiando.

Foto Reuters

“Jorge también les dirá que estaba aterrado de El Chapo Guzmán, pero él no tuvo problema desobedeciéndolo, si creen en su testimonio. Jorge también es un asesino, un traficante de drogas, pero también espera ser libre y espera una Visa Americana y no lo va a recibir de mí.

“Jorge, ustedes aprenderán, enseñó a su hermano Alex todo acerca de sobornar a los militares, fiscales, fiscales corruptos, a la policía, jueces, políticos. Todos ellos.

“Aprenderán que Jorge, cuando estaba en prisión en Brooklyn... de nuevo, alta seguridad en este caso, un caso tan importante, Chapo Guzmán, muy atemorizante, un hombre muy aterrador, Jorge Cifuentes, mientras estaba en prisión en Brooklyn, de alguna manera logra llamar a Alex quien estaba en una celda de la cárcel de Colombia y justo tenía un teléfono, lo llama desde Brooklyn a Colombia. Y están todas las cintas. Hay cintas de cada llamada telefónica. ¿No lo sabían? Esta cinta fue destruida. Así que no sabemos qué se dijo en la conversación. De alguna manera Jorge Cifuentes logró llamar a su hermano Alex en Colombia y ¿de qué dice que estaba hablando? Ooh, solo para cooperar, nada sobre El Chapo Guzmán. No sabemos de qué estaban hablando. Ustedes creen que ellos vana a decirles la verdad o que ellos dirán lo que ellos creen que les servirá para salir de la cárcel.

“Cuando él no estaba dando armas a organizaciones terroristas de Colombia, Jorge también ha visto la evidencia que la DEA tenía contra él. Le fue presentado en un PowerPoint por un representante de la Marina Estadounidense. Montones de cintas, evidencia que el fiscal está usando aquí. Alguna de esa evidencia es parte de este caso. Y Jorge tomó notas de esta evidencia. Así que cuando está siendo interrogado por el Gobierno, él ya sabe cuál creen que es el caso. Es un punto muy importante. No es que solo lo estén entrevistando a ciegas y tomando esta información. Lo que está haciendo, él ya sabe cuál es el caso en su contra. Así que por supuesto su testimonio se adaptará a eso. Y, por supuesto, Jorge, siendo un Cifuentes, ofreció a un oficial naval 10 millones de dólares para destruir toda la evidencia. El oficial naval le dijo que lo estaba haciendo como un favor a los Cifuentes y que tendría que matarlo si conservaba la evidencia. Así que básicamente con lo que están lidiando aquí, la Marina filtrando evidencia y amenazando con matar gente.

"Ahora, Jorge les dirá que fue puesto en contacto con un fiscal Americano en un intento de sobornar su salida del caso, este caso. Jorge también admitirá todo tipo de fraude, cosas personales que no tienen nada que ver con este caso. Esto es lo que ellos hacen. Todo es acerca de hacer dinero. Pero como él ha dicho, y como él va a testificar, todo lo que he respirado y comido en mi vida es del narcotráfico. Van a disfrutar a Jorge Cifuentes. Va a estar entre ustedes muy pronto.

“César Gastélum es otro testigo cooperante del Gobierno. Se alega que es la mano derecha del Sr. Guzmán. Si ustedes le creen a los testigos del Gobierno en este caso, Chapo Guzmán tiene casi seis manos derechas. César Gastélum es otra mano derecha, es lo que nos han dicho. Sin embargo, Gastélum también afirma que el Sr. Guzmán... que el rumor de su gran riqueza es un chiste. De hecho, él se se rió cuando le dijeron que el Sr. Guzmán era supuestamente muy rico. De acuerdo con Gastélum, el Sr. Guzmán siempre estaba preguntando por un lugar para quedarse, asegura que el Sr. Guzmán no tenía nada, siempre pidiendo préstamos, siempre pidiendo. Aún así él asegura que el Sr. Guzmán le debe 90 millones de dólares. Esto tiene sentido.

“Gastelum testificará que todos en México han sido sobornados. Y él también sobornó a candidatos presidenciales en Guatemala. Estos son sus testigos. Esto no lo estoy diciendo yo. Sus testigos dirán que sobornaron a los candidatos presidenciales en Guatemala. A cambio, a Gastélum se le permitió mover narcóticos a través de los puertos y aeropuertos en Guatemala.

“También pagó a oficiales hondureños, incluyendo al presidente de Honduras. Ahora, no soy yo el que está diciendo eso. Yo no estoy creando esto. Son sus testigos. El presidente de Honduras recibió pagos de un testigo cooperante de Estados Unidos.

“Ahora, Gastélum como los otros cooperadores en este caso trabajaron con otras organizaciones narcotraficantes sin tener nada que ver con el Sr. Guzmán. Él estaba involucrado en un complot para matar al presidente de Honduras y en realidad mató a un fiscal hondureño, el testigo del gobierno. Fue entonces cuando no los sobornó, a los jueces y a la policía.

“Él testificará que cuando fue arrestado en México la pistola fue plantada en él porque asegura que necesitaban una razón para arrestarlo, pero se supone que deben confiar en la evidencia que proviene de México.

“Gastélum también aprenderá que uno de sus subordinados estaba en Estados Unidos hablando con un fiscal estadounidense. Gastélum lo descubrió alrededor del 2015, amenazó la vida del hombre y las vidas de su familia a menos que regresara a Honduras. Pero ahora, en 2018, tres años después, se supone que deben creer que él está reformado y que respeta el sistema legal estadounidense. Señal de aprobación a eso.

“Como ya he dicho y la evidencia lo mostrará, Gastélum estaba involucrado en todo tipo de violencia y tráfico de drogas sin tener nada que ver con el Sr. Guzmán. Como dije, hay docenas de organizaciones de narcotraficantes en México, Colombia, Ecuador, Guatemala, Centro y Sudamérica, pero estos cooperantes están cooperando como un solo hombre para salir de la cárcel, Joaquín Guzmán.

➡️ Narcotours en Culiacán; hay una parada donde mataron a un hijo de El Chapo

“Y Gastélum testificará que aprendió acerca de la evidencia criminal que le estaba siendo proporcionada a los fiscales de Estados Unidos también en este caso, no sólo a Jorge Cifuentes. Ahora hay dos testigos que han visto algunas de las pruebas en este caso. Y si ellos saben lo que dicen los otros testigos sobre el Sr. Guzmán, qué tan difícil es para ellos adaptar su testimonio, así que cuando son informados aquí por el Gobierno recuerdan bien en su mente, si quiero obtener esa moción para salir de la cárcel, mi evidencia, mi testimonio tendría que concordar con lo que los otros testigos dicen. Por eso se supone que deben mantenerlos separados. Así ellos no pueden, así un abogado defensor como yo en un traje elegante no puede levantarse y decir que todos ustedes tienen una historia sincera. Es por eso que tienen que estar separados. Es por una razón.

“Gastélum incluso ha salido con otros cooperadores de este caso en prisiones de este país. La evidencia lo mostrará. Él les dirá que sólo hablaron sobre sus familias, porque eso es lo que repugnantes traficantes de drogas asesinos que siempre están manipulando y sobornando oficiales de gobierno hacen cuando están juntos. No hablan de su suerte en la vida ni de cómo están atrapados en la cárcel ni cómo están tratando desesperadamente de salir. Ellos hablan sobre sus familias y recuerdan que no debemos hablar sobre El Chapo Guzmán en prisión. Ustedes probablemente no van a creer eso. Usen su sentido común.

“Ahora, ustedes escucharán a muchos otros testigos en este caso y yo sé realmente que me voy a exceder, Dámaso López testificará que ha proporcionado previamente información para los fiscales de Estados Unidos y pidió a los fiscales estadounidenses no arrestar a su hijo, quien era su co-conspirador, y garantizar que él, Dámaso, no sería arrestado en México después de ser liberado de la prisión aquí. Eso es lo que le pidió al Gobierno. La pregunta aquí es: Si enfrenta el resto de su vida en prisión por matar, por traficar drogas, ¿cómo sabe que estará en México algún día, a menos que esté en una bolsa o en el suelo? De alguna manera él sabe suficiente como para pedirle al gobierno la seguridad de que no será arrestado en México cuando sea liberado. Él sabe.

Foto: EFE

“Ellos aseguraron que recibirán cadena perpetua incluso si cooperan. Es sentido común. Estas son las personas más escurridizas. Ellos saben lo que hacen.

“Dámaso testificará que César Gastélum, cada vez que hizo un negocio de drogas en Colombia, siempre aseguraba falsamente que era para Chapo Guzmán porque el nombre de El Chapo Guzmán tenía mucho poder, el mito tenía mucho poder. Él reclamaría que todo lo que hizo era para El Chapo Guzmán. El nombre significa mucho.

“Ahora, Damaso testificará que su actitud criminal no paró cuando fue arrestado el Sr. Guzmán en 2016, incluso cometió un asesinato mientras estaba en prisión el Sr. Guzmán. ¿Quien pidió ese asesinato? No Joaquín Guzmán. Mayo Zambada, el hermano y padre de dos de los testigos cooperantes que de alguna manera lograron vivir aquí libremente mientras él cooperaba.

“Dámaso también mató a alguien en 2017. Eso sólo fue un extra antes de que viniera a Estados Unidos. Él también estará pronto entre ustedes. Él controla a los Marines Mexicanos para que lo ayuden con el tráfico de drogas. Él controla a los policías locales de Sinaloa para hacer su trabajo sucio, así como a la agencia federal y las agencias federales de inteligencia. No hay parte del Gobierno Mexicano o del aparato policiaco que Dámaso López no haya controlado. También secuestró a alguien que creía que cooperaba con la DEA y lo trajo con Mayo Zambada para interrogarlo. El hijo de Dámaso, también llamado Dámaso, sólo si pudiera, si es posible, lo hace más difícil, tenemos dos Dámaso en este caso, el podrá o no podrá estar testificando en este caso. Él no es ni cerca de lo malo que es su padre, pero es lo suficientemente malo por su cuenta. Está obteniendo beneficios migratorios. Eso es lo que quiere, estar aquí entre nosotros.

Foto: EFE

“German Rosaro era otro abogado por entrenamiento, que debería decirles el poco respeto que estos testigos tienen por la ley. Su cliente trabaja para uno de los cárteles de droga de Colombia más violentos que haya existido, aún así el Gobierno lo está ayudando a obtener visas para él y su familia para que vivan entre nosotros. El trabajo principal de Rosero es obstruir la justicia. Él sobornó a todo político que pudo sobornar en Colombia, a nombre de su organización de tráfico de drogas que fue responsable por del 30 al 50 por ciento de la cocaína que llega a Estados Unidos en ese momento. Y, aparentemente, mientras él estaba en la escuela de Derecho recibiendo una A+ sobornando oficiales, Rosaro sobornó luego a todo el Congreso de Colombia para asegurar que el tratado de extradición colombiano con los Estados Unidos no se cumpliera retroactivamente para garantizar que su jefe no fuera extraditado a Estados Unidos. Eso es algo bastante bueno. ¿No lo creen? Que puedan cambiar tratados internacionales con un soborno.

“Rosero también testificará que mientras traficaba drogas en Colombia, trabajó con la DEA para establecer tratos de drogas en los Estados Unidos, donde a veces las drogas fueron incautadas, otras no. Por supuesto ese trato también se desmoronó.

“No voy a pasar por el resto de los testigos. Estaremos aquí todo el día y comenzarán a arrojarme coles podridas. Pero voy a terminar con Miguel Martínez, él es aquel cuya nariz básicamente cayó por inhalar cuatro gramos de cocaína al día durante 15 años, pero que no pensó que eso calificaba como un problema de drogas. Van a escuchar acerca de algunos de sus otros problemas mentales. Él se niega a cooperar con el Gobierno en un punto al principio de sus cooperaciones. Él admite que le pagaron para mentir, que ha utilizado tantos nombres falsos que ni siquiera recuerda algunos, vino a nuestro país con papeles falsos, le mintió a los fiscales estadounidenses con una historia personal, cometió malos actos cuando estaba en prisión en este país, y actualmente está libre entre todos nosotros ahora, un cooperante del gobierno bien parado hoy. Él está cooperando en este caso después de recibir más de 150 mil dólares de usted, el contribuyente. Oh, él admite que odia a Joaquín Guzmán. Lo van a disfrutar.

“Otros testigos en este caso valen dos mil millones de dólares e intentaron matar a los fiscales en este caso y sobornar a los jueces y todos negarán una serie de otros actos criminales violentos (...) Este caso es un desastre que ustedes van a conocer gracias a estos cooperantes.

“Ahora, los he aburrido durante dos días, así que voy a terminar mis comentarios aquí. No voy a tener una oportunidad de volver a hablar con ustedes hasta el final del caso”.